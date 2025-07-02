Должностные обязанности Экономист по договорной и претензионной работе
Квалификационные требования Экономист по договорной и претензионной работе
- Высшее экономическое или юридическое образование (экономика, финансы, коммерческое право) или эквивалентный профильный опыт.
- Опыт работы по договорной и претензионной работе, в отделе коммерции или финансах от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание гражданского права в части договорных отношений, основ обязательственного права и исполнительного производства.
- Навыки финансово‑экономического анализа: оценка рисков, расчёт штрафов, неустоек, балансовая оценка ущерба.
- Опыт подготовки претензионной и исковой документации, взаимодействия с контролирующими органами и коллекторами.
- Уверенная работа с Excel (финмодели, таблицы), CRM/ERP и системами документооборота (DMS).
- Понимание процедур согласования условий договора, гарантийных обязательств, порядка расчёта расчётных пунктов (пени, компенсации).
- Коммуникативные навыки для ведения переговоров с контрагентами, собраний претензионной комиссии и судебных представителей.
- Внимательность к деталям, ответственность, аналитическое мышление, умение работать с конфиденциальной информацией.
- Знание английского языка — преимущество для международных контрактов.
- Экономическая экспертиза проектов договоров: проверка коммерческих условий, расчёт рисков, оценка финансовых последствий.
- Участие в согласовании договоров: доработка условий продажи/поставки, банковских гарантий, условий оплаты и штрафов.
- Подготовка и оформление претензионной документации (претензии, рекламации, уведомления о нарушении условий) и контроль её направления контрагентам.
- Анализ дебиторской задолженности, разработка мер по её взысканию и подготовки материалов для возбуждения претензионной/судебной работы.
- Расчёт сумм неустоек, пени, компенсаций убытков, подготовка экономических обоснований исков и приложений к претензиям.
- Взаимодействие с юридическим отделом, внешними юристами и судебными представителями при подготовке исков и досудебных процедур.
- Участие в переговорах с контрагентами по урегулированию претензий и спорных вопросов, подготовка коммерческих предложений по урегулированию.
- Ведение учёта договоров, контроль сроков продления/пересмотра условий, оформление изменений и допсоглашений.
- Подготовка аналитических отчетов по рискам контрагентов, кредитного лимита и предложений по обеспечению сделки.
- Участие в разработке типовых шаблонов договоров и стандартов договорной работы, обучение сотрудников по вопросам договоров и претензий.
Отчетность Экономист по договорной и претензионной работе
Экономист подотчётен руководителю отдела коммерции/финансов или начальнику договорного отдела и предоставляет:
- отчёты по экспертной оценке договоров перед подписанием;
- еженедельные/ежемесячные отчёты по претензионной работе и статусам урегулирования;
- сводки по дебиторской задолженности и планам взыскания;
- расчёты сумм претензий, исковых требований и экономические обоснования убытков;
- реестры договоров, дополнений и актов сверки с контрагентами.
Права Экономист по договорной и претензионной работе
- Запрашивать у подразделений и контрагентов документы и сведения, необходимые для экспертизы договоров и подготовки претензий.
- Вносить замечания и приостанавливать согласование договоров при выявлении коммерчески неблагоприятных условий до их корректировки.
- Инициировать подготовку претензионных материалов и передачу дел в юридическую службу или на внешнее сопровождение.
- Предлагать меры по ограничению кредитного лимита контрагентов и условия обеспечения сделок.
- Участвовать в переговорах с контрагентами и представлять экономические позиции компании в утверждённом объёме полномочий.
Критерии эффективности и ответственность Экономист по договорной и претензионной работе
- Основные KPI: скорость экспертизы договоров (TAT), доля договоров с обнаруженными рисками, эффективность взыскания дебиторской задолженности, процент досудебных урегулированных споров.
- Примеры целевых значений:
- Среднее время согласования договоров (TAT) — ≤ 3–5 рабочих дней (в зависимости от сложности);
- Доля договоров с критическими коммерческими рисками — < 5%;
- Уровень взыскания дебиторской задолженности (в рамках претензионной работы) — ≥ 60–80% от инициированных сумм;
- Процент урегулированных претензий до суда — ≥ 70%.
- Экономист несёт ответственность за корректность расчётов, обоснованность претензий, своевременность подачи документов и достоверность отчётности. За ненадлежащее исполнение обязанностей применяются санкции в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
