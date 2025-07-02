Должностные обязанности Экономист по договорной и претензионной работе

Квалификационные требования Экономист по договорной и претензионной работе

  • Высшее экономическое или юридическое образование (экономика, финансы, коммерческое право) или эквивалентный профильный опыт.
  • Опыт работы по договорной и претензионной работе, в отделе коммерции или финансах от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание гражданского права в части договорных отношений, основ обязательственного права и исполнительного производства.
  • Навыки финансово‑экономического анализа: оценка рисков, расчёт штрафов, неустоек, балансовая оценка ущерба.
  • Опыт подготовки претензионной и исковой документации, взаимодействия с контролирующими органами и коллекторами.
  • Уверенная работа с Excel (финмодели, таблицы), CRM/ERP и системами документооборота (DMS).
  • Понимание процедур согласования условий договора, гарантийных обязательств, порядка расчёта расчётных пунктов (пени, компенсации).
  • Коммуникативные навыки для ведения переговоров с контрагентами, собраний претензионной комиссии и судебных представителей.
  • Внимательность к деталям, ответственность, аналитическое мышление, умение работать с конфиденциальной информацией.
  • Знание английского языка — преимущество для международных контрактов.

Должностные обязанности Экономист по договорной и претензионной работе

  • Экономическая экспертиза проектов договоров: проверка коммерческих условий, расчёт рисков, оценка финансовых последствий.
  • Участие в согласовании договоров: доработка условий продажи/поставки, банковских гарантий, условий оплаты и штрафов.
  • Подготовка и оформление претензионной документации (претензии, рекламации, уведомления о нарушении условий) и контроль её направления контрагентам.
  • Анализ дебиторской задолженности, разработка мер по её взысканию и подготовки материалов для возбуждения претензионной/судебной работы.
  • Расчёт сумм неустоек, пени, компенсаций убытков, подготовка экономических обоснований исков и приложений к претензиям.
  • Взаимодействие с юридическим отделом, внешними юристами и судебными представителями при подготовке исков и досудебных процедур.
  • Участие в переговорах с контрагентами по урегулированию претензий и спорных вопросов, подготовка коммерческих предложений по урегулированию.
  • Ведение учёта договоров, контроль сроков продления/пересмотра условий, оформление изменений и допсоглашений.
  • Подготовка аналитических отчетов по рискам контрагентов, кредитного лимита и предложений по обеспечению сделки.
  • Участие в разработке типовых шаблонов договоров и стандартов договорной работы, обучение сотрудников по вопросам договоров и претензий.

Отчетность Экономист по договорной и претензионной работе

Экономист подотчётен руководителю отдела коммерции/финансов или начальнику договорного отдела и предоставляет:

  • отчёты по экспертной оценке договоров перед подписанием;
  • еженедельные/ежемесячные отчёты по претензионной работе и статусам урегулирования;
  • сводки по дебиторской задолженности и планам взыскания;
  • расчёты сумм претензий, исковых требований и экономические обоснования убытков;
  • реестры договоров, дополнений и актов сверки с контрагентами.

Права Экономист по договорной и претензионной работе

  • Запрашивать у подразделений и контрагентов документы и сведения, необходимые для экспертизы договоров и подготовки претензий.
  • Вносить замечания и приостанавливать согласование договоров при выявлении коммерчески неблагоприятных условий до их корректировки.
  • Инициировать подготовку претензионных материалов и передачу дел в юридическую службу или на внешнее сопровождение.
  • Предлагать меры по ограничению кредитного лимита контрагентов и условия обеспечения сделок.
  • Участвовать в переговорах с контрагентами и представлять экономические позиции компании в утверждённом объёме полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Экономист по договорной и претензионной работе

  • Основные KPI: скорость экспертизы договоров (TAT), доля договоров с обнаруженными рисками, эффективность взыскания дебиторской задолженности, процент досудебных урегулированных споров.
  • Примеры целевых значений:
    • Среднее время согласования договоров (TAT) — ≤ 3–5 рабочих дней (в зависимости от сложности);
    • Доля договоров с критическими коммерческими рисками — < 5%;
    • Уровень взыскания дебиторской задолженности (в рамках претензионной работы) — ≥ 60–80% от инициированных сумм;
    • Процент урегулированных претензий до суда — ≥ 70%.
  • Экономист несёт ответственность за корректность расчётов, обоснованность претензий, своевременность подачи документов и достоверность отчётности. За ненадлежащее исполнение обязанностей применяются санкции в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

