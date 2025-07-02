Квалификационные требования Экономист по договорной и претензионной работе

Высшее экономическое или юридическое образование (экономика, финансы, коммерческое право) или эквивалентный профильный опыт.

Опыт работы по договорной и претензионной работе, в отделе коммерции или финансах от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание гражданского права в части договорных отношений, основ обязательственного права и исполнительного производства.

Навыки финансово‑экономического анализа: оценка рисков, расчёт штрафов, неустоек, балансовая оценка ущерба.

Опыт подготовки претензионной и исковой документации, взаимодействия с контролирующими органами и коллекторами.

Уверенная работа с Excel (финмодели, таблицы), CRM/ERP и системами документооборота (DMS).

Понимание процедур согласования условий договора, гарантийных обязательств, порядка расчёта расчётных пунктов (пени, компенсации).

Коммуникативные навыки для ведения переговоров с контрагентами, собраний претензионной комиссии и судебных представителей.

Внимательность к деталям, ответственность, аналитическое мышление, умение работать с конфиденциальной информацией.

Знание английского языка — преимущество для международных контрактов.

Должностные обязанности Экономист по договорной и претензионной работе

Экономическая экспертиза проектов договоров: проверка коммерческих условий, расчёт рисков, оценка финансовых последствий.

Участие в согласовании договоров: доработка условий продажи/поставки, банковских гарантий, условий оплаты и штрафов.

Подготовка и оформление претензионной документации (претензии, рекламации, уведомления о нарушении условий) и контроль её направления контрагентам.

Анализ дебиторской задолженности, разработка мер по её взысканию и подготовки материалов для возбуждения претензионной/судебной работы.

Расчёт сумм неустоек, пени, компенсаций убытков, подготовка экономических обоснований исков и приложений к претензиям.

Взаимодействие с юридическим отделом, внешними юристами и судебными представителями при подготовке исков и досудебных процедур.

Участие в переговорах с контрагентами по урегулированию претензий и спорных вопросов, подготовка коммерческих предложений по урегулированию.

Ведение учёта договоров, контроль сроков продления/пересмотра условий, оформление изменений и допсоглашений.

Подготовка аналитических отчетов по рискам контрагентов, кредитного лимита и предложений по обеспечению сделки.

Участие в разработке типовых шаблонов договоров и стандартов договорной работы, обучение сотрудников по вопросам договоров и претензий.

Отчетность Экономист по договорной и претензионной работе

Экономист подотчётен руководителю отдела коммерции/финансов или начальнику договорного отдела и предоставляет:

отчёты по экспертной оценке договоров перед подписанием;

еженедельные/ежемесячные отчёты по претензионной работе и статусам урегулирования;

сводки по дебиторской задолженности и планам взыскания;

расчёты сумм претензий, исковых требований и экономические обоснования убытков;

реестры договоров, дополнений и актов сверки с контрагентами.

Права Экономист по договорной и претензионной работе

Запрашивать у подразделений и контрагентов документы и сведения, необходимые для экспертизы договоров и подготовки претензий.

Вносить замечания и приостанавливать согласование договоров при выявлении коммерчески неблагоприятных условий до их корректировки.

Инициировать подготовку претензионных материалов и передачу дел в юридическую службу или на внешнее сопровождение.

Предлагать меры по ограничению кредитного лимита контрагентов и условия обеспечения сделок.

Участвовать в переговорах с контрагентами и представлять экономические позиции компании в утверждённом объёме полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Экономист по договорной и претензионной работе

Основные KPI: скорость экспертизы договоров (TAT), доля договоров с обнаруженными рисками, эффективность взыскания дебиторской задолженности, процент досудебных урегулированных споров.

Примеры целевых значений: Среднее время согласования договоров (TAT) — ≤ 3–5 рабочих дней (в зависимости от сложности); Доля договоров с критическими коммерческими рисками — < 5%; Уровень взыскания дебиторской задолженности (в рамках претензионной работы) — ≥ 60–80% от инициированных сумм; Процент урегулированных претензий до суда — ≥ 70%.

Экономист несёт ответственность за корректность расчётов, обоснованность претензий, своевременность подачи документов и достоверность отчётности. За ненадлежащее исполнение обязанностей применяются санкции в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Экономистов по договорной и претензионной работе в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор специалистов по договорной и претензионной работе с проверкой практических навыков: кейс‑аналитика договоров, расчёты претензий, сценарии по взысканию задолженности.

Оценка знания гражданского права, процедур претензионной работы, опытом взаимодействия с юридическими командами и внешними адвокатами.

Проверка опыта работы с ERP/CRM/DMS, умения формировать экономические обоснования и аналитические отчёты.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

