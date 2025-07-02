Должностные обязанности Энергетик отдела главного инженера
Общие положения Энергетика отдела главного инженера
Энергетик отдела главного инженера — специалист, отвечающий за надёжную эксплуатацию, техническое обслуживание и оптимизацию энергетического хозяйства предприятия. Обеспечивает бесперебойное снабжение энергией, контролирует потребление, проводит энергоаудиты, внедряет мероприятия по энергосбережению и участвует в разработке технической документации. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативными актами, внутренними регламентами и требованиями по охране труда и промышленной безопасности.
Квалификационные требования Энергетика отдела главного инженера
- Высшее образование в области электротехники, энергетики или эквивалент (инженер‑энергетик).
- Опыт работы в энергетике предприятия или в службе эксплуатации от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание нормативов и правил: ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП, ТБ и промышленной безопасности.
- Навыки эксплуатации и ремонта электростанций, трансформаторных подстанций, систем распределения, ДГУ и систем охлаждения.
- Опыт проведения энергоаудитов, расчётов нагрузок, баланса энергопотребления и мероприятий по энергосбережению.
- Знание систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA), ПЛК, систем учёта электроэнергии (AMR/EMS).
- Навыки работы с документацией: схемы, P&ID, технические паспорта, журналы учёта, отчётность по энергопотреблению.
- Владение MS Office, специализированными программами расчёта нагрузок и мониторинга (например, ETAP, SKM) — преимущество.
- Наличие допуска по электробезопасности (группа по электробезопасности не ниже требуемой для выполняемых работ).
- Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, умение принимать решения в аварийных ситуациях, коммуникабельность.
Должностные обязанности Энергетика отдела главного инженера
- Обеспечение бесперебойного энергоснабжения предприятия: контроль режимов работы источников и распределительных сетей.
- Мониторинг и анализ энергопотребления по объектам, формирование суточных/месячных балансов.
- Проведение регулярных осмотров, профилактического обслуживания и оперативное участие в ремонтах электрооборудования.
- Организация и проведение энергоаудитов, разработка мероприятий по снижению энергопотребления и повышению КПД.
- Разработка технических заданий и участие в приемке работ подрядчиков по энергетике и электроснабжению.
- Ведение и контроль журнала учёта электроэнергии, аварийных событий, закрытие замечаний по безопасности.
- Обеспечение выполнения требований ПТЭ, ПУЭ и других нормативов при эксплуатации оборудования.
- Настройка и сопровождение систем учёта и диспетчеризации (SCADA, AMR), подготовка данных для аналитики.
- Участие в подготовке годовых и квартальных планов развития энергетики, бюджетирование энергозатрат.
- Разработка инструкций, регламентов и регламентированных форм отчётности по энергетике.
- Обучение и инструктаж персонала по безопасной эксплуатации электроустановок и энергосбережению.
- Участие в расследовании аварий, подготовка предложений по предотвращению повторных нарушений.
Отчетность Энергетика отдела главного инженера
Энергетик подотчётен начальнику отдела главного инженера (главному инженеру) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по режимам и отклонениям энергопотребления;
- месячные отчёты по энергопотреблению, балансы и отчёты по энергосбережению;
- акты и отчёты по проведённым работам и энергоаудитам;
- документы по инцидентам, авариям и мероприятиям по их устранению;
- технические задания и акты приёмки работ от подрядчиков.
Права Энергетика отдела главного инженера
- Запрашивать у структурных подразделений данные по потреблению, режимам работы оборудования и техническую документацию.
- Приостанавливать эксплуатации оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и нарушений правил безопасности.
- Инициировать и контролировать привлечение подрядчиков для работ по энергетике в рамках утверждённых бюджетов.
- Вносить предложения по модернизации энергетического хозяйства, сокращению энергозатрат и оптимизации графиков нагрузки.
- Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности.
Критерии эффективности и ответственность Энергетика отдела главного инженера
- Основные KPI: надёжность энергоснабжения (количество и длительность аварий), снижение энергопотребления, выполнение плана энергосбережения, соблюдение нормативов безопасности, своевременность обслуживания оборудования.
- Примеры целевых значений:
- Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–4 (в зависимости от масштаба предприятия);
- Снижение энергопотребления по инициативам — ≥ 5–15% в год (по проектам энергосбережения);
- Соблюдение планов профилактики — 100%;
- Процент выполнения мероприятий по энергоаудиту — ≥ 90%.
- Энергетик несёт ответственность за правильность режимов эксплуатации, достоверность учёта энергопотребления, соблюдение норм электробезопасности и промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с регламентацией.
