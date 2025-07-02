Должностные обязанности Энергетик отдела главного инженера

Общие положения Энергетика отдела главного инженера

Энергетик отдела главного инженера — специалист, отвечающий за надёжную эксплуатацию, техническое обслуживание и оптимизацию энергетического хозяйства предприятия. Обеспечивает бесперебойное снабжение энергией, контролирует потребление, проводит энергоаудиты, внедряет мероприятия по энергосбережению и участвует в разработке технической документации. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативными актами, внутренними регламентами и требованиями по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Энергетика отдела главного инженера

  • Высшее образование в области электротехники, энергетики или эквивалент (инженер‑энергетик).
  • Опыт работы в энергетике предприятия или в службе эксплуатации от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание нормативов и правил: ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП, ТБ и промышленной безопасности.
  • Навыки эксплуатации и ремонта электростанций, трансформаторных подстанций, систем распределения, ДГУ и систем охлаждения.
  • Опыт проведения энергоаудитов, расчётов нагрузок, баланса энергопотребления и мероприятий по энергосбережению.
  • Знание систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA), ПЛК, систем учёта электроэнергии (AMR/EMS).
  • Навыки работы с документацией: схемы, P&ID, технические паспорта, журналы учёта, отчётность по энергопотреблению.
  • Владение MS Office, специализированными программами расчёта нагрузок и мониторинга (например, ETAP, SKM) — преимущество.
  • Наличие допуска по электробезопасности (группа по электробезопасности не ниже требуемой для выполняемых работ).
  • Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, умение принимать решения в аварийных ситуациях, коммуникабельность.

Должностные обязанности Энергетика отдела главного инженера

  • Обеспечение бесперебойного энергоснабжения предприятия: контроль режимов работы источников и распределительных сетей.
  • Мониторинг и анализ энергопотребления по объектам, формирование суточных/месячных балансов.
  • Проведение регулярных осмотров, профилактического обслуживания и оперативное участие в ремонтах электрооборудования.
  • Организация и проведение энергоаудитов, разработка мероприятий по снижению энергопотребления и повышению КПД.
  • Разработка технических заданий и участие в приемке работ подрядчиков по энергетике и электроснабжению.
  • Ведение и контроль журнала учёта электроэнергии, аварийных событий, закрытие замечаний по безопасности.
  • Обеспечение выполнения требований ПТЭ, ПУЭ и других нормативов при эксплуатации оборудования.
  • Настройка и сопровождение систем учёта и диспетчеризации (SCADA, AMR), подготовка данных для аналитики.
  • Участие в подготовке годовых и квартальных планов развития энергетики, бюджетирование энергозатрат.
  • Разработка инструкций, регламентов и регламентированных форм отчётности по энергетике.
  • Обучение и инструктаж персонала по безопасной эксплуатации электроустановок и энергосбережению.
  • Участие в расследовании аварий, подготовка предложений по предотвращению повторных нарушений.

Отчетность Энергетика отдела главного инженера

Энергетик подотчётен начальнику отдела главного инженера (главному инженеру) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по режимам и отклонениям энергопотребления;
  • месячные отчёты по энергопотреблению, балансы и отчёты по энергосбережению;
  • акты и отчёты по проведённым работам и энергоаудитам;
  • документы по инцидентам, авариям и мероприятиям по их устранению;
  • технические задания и акты приёмки работ от подрядчиков.

Права Энергетика отдела главного инженера

  • Запрашивать у структурных подразделений данные по потреблению, режимам работы оборудования и техническую документацию.
  • Приостанавливать эксплуатации оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и нарушений правил безопасности.
  • Инициировать и контролировать привлечение подрядчиков для работ по энергетике в рамках утверждённых бюджетов.
  • Вносить предложения по модернизации энергетического хозяйства, сокращению энергозатрат и оптимизации графиков нагрузки.
  • Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности.

Критерии эффективности и ответственность Энергетика отдела главного инженера

  • Основные KPI: надёжность энергоснабжения (количество и длительность аварий), снижение энергопотребления, выполнение плана энергосбережения, соблюдение нормативов безопасности, своевременность обслуживания оборудования.
  • Примеры целевых значений:
    • Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–4 (в зависимости от масштаба предприятия);
    • Снижение энергопотребления по инициативам — ≥ 5–15% в год (по проектам энергосбережения);
    • Соблюдение планов профилактики — 100%;
    • Процент выполнения мероприятий по энергоаудиту — ≥ 90%.
  • Энергетик несёт ответственность за правильность режимов эксплуатации, достоверность учёта энергопотребления, соблюдение норм электробезопасности и промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с регламентацией.

Подбор Энергетиков отдела главного инженера в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор инженеров‑энергетиков с проверкой практических навыков: расчёты нагрузок, энергоаудит, кейсы по аварийным ситуациям.
  • Оценка знания нормативов (ПТЭ/ПУЭ), опыт работы с SCADA и системами учёта.
  • Поиск кандидатов с опытом оптимизации энергопотребления и реализации инвестиционных проектов.
  • Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора энергетика отдела главного инженера, способного обеспечить надёжную эксплуатацию энергосистем, снизить энергозатраты и внедрить мероприятия по энергосбережению, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать инженера с нужной квалификацией, допусками и успешными практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

