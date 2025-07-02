Общие положения Энергетика отдела главного инженера

Энергетик отдела главного инженера — специалист, отвечающий за надёжную эксплуатацию, техническое обслуживание и оптимизацию энергетического хозяйства предприятия. Обеспечивает бесперебойное снабжение энергией, контролирует потребление, проводит энергоаудиты, внедряет мероприятия по энергосбережению и участвует в разработке технической документации. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативными актами, внутренними регламентами и требованиями по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Энергетика отдела главного инженера

Высшее образование в области электротехники, энергетики или эквивалент (инженер‑энергетик).

Опыт работы в энергетике предприятия или в службе эксплуатации от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание нормативов и правил: ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП, ТБ и промышленной безопасности.

Навыки эксплуатации и ремонта электростанций, трансформаторных подстанций, систем распределения, ДГУ и систем охлаждения.

Опыт проведения энергоаудитов, расчётов нагрузок, баланса энергопотребления и мероприятий по энергосбережению.

Знание систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA), ПЛК, систем учёта электроэнергии (AMR/EMS).

Навыки работы с документацией: схемы, P&ID, технические паспорта, журналы учёта, отчётность по энергопотреблению.

Владение MS Office, специализированными программами расчёта нагрузок и мониторинга (например, ETAP, SKM) — преимущество.

Наличие допуска по электробезопасности (группа по электробезопасности не ниже требуемой для выполняемых работ).

Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, умение принимать решения в аварийных ситуациях, коммуникабельность.

Должностные обязанности Энергетика отдела главного инженера

Обеспечение бесперебойного энергоснабжения предприятия: контроль режимов работы источников и распределительных сетей.

Мониторинг и анализ энергопотребления по объектам, формирование суточных/месячных балансов.

Проведение регулярных осмотров, профилактического обслуживания и оперативное участие в ремонтах электрооборудования.

Организация и проведение энергоаудитов, разработка мероприятий по снижению энергопотребления и повышению КПД.

Разработка технических заданий и участие в приемке работ подрядчиков по энергетике и электроснабжению.

Ведение и контроль журнала учёта электроэнергии, аварийных событий, закрытие замечаний по безопасности.

Обеспечение выполнения требований ПТЭ, ПУЭ и других нормативов при эксплуатации оборудования.

Настройка и сопровождение систем учёта и диспетчеризации (SCADA, AMR), подготовка данных для аналитики.

Участие в подготовке годовых и квартальных планов развития энергетики, бюджетирование энергозатрат.

Разработка инструкций, регламентов и регламентированных форм отчётности по энергетике.

Обучение и инструктаж персонала по безопасной эксплуатации электроустановок и энергосбережению.

Участие в расследовании аварий, подготовка предложений по предотвращению повторных нарушений.

Отчетность Энергетика отдела главного инженера

Энергетик подотчётен начальнику отдела главного инженера (главному инженеру) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по режимам и отклонениям энергопотребления;

месячные отчёты по энергопотреблению, балансы и отчёты по энергосбережению;

акты и отчёты по проведённым работам и энергоаудитам;

документы по инцидентам, авариям и мероприятиям по их устранению;

технические задания и акты приёмки работ от подрядчиков.

Права Энергетика отдела главного инженера

Запрашивать у структурных подразделений данные по потреблению, режимам работы оборудования и техническую документацию.

Приостанавливать эксплуатации оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и нарушений правил безопасности.

Инициировать и контролировать привлечение подрядчиков для работ по энергетике в рамках утверждённых бюджетов.

Вносить предложения по модернизации энергетического хозяйства, сокращению энергозатрат и оптимизации графиков нагрузки.

Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности.

Критерии эффективности и ответственность Энергетика отдела главного инженера

Основные KPI: надёжность энергоснабжения (количество и длительность аварий), снижение энергопотребления, выполнение плана энергосбережения, соблюдение нормативов безопасности, своевременность обслуживания оборудования.

Примеры целевых значений: Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–4 (в зависимости от масштаба предприятия); Снижение энергопотребления по инициативам — ≥ 5–15% в год (по проектам энергосбережения); Соблюдение планов профилактики — 100%; Процент выполнения мероприятий по энергоаудиту — ≥ 90%.

Энергетик несёт ответственность за правильность режимов эксплуатации, достоверность учёта энергопотребления, соблюдение норм электробезопасности и промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с регламентацией.

