Должностная обязанность Главного инженера

Общие положения:

Главный инженер играет важную роль в управлении и координации инженерных процессов компании. Главный инженер отвечает за планирование и организацию инженерных работ, а также обеспечение безопасности и соответствия стандартам инженерных систем.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области.

— Знание инженерных методов, устройств и систем.

— Опыт работы в инженерной сфере и руководящей должности.

— Навыки планирования, координации и управления проектами.

Должностные обязанности:

— Разработка и утверждение технических проектов.

— Планирование и координация инженерных работ и проектов.

— Участие в выборе и закупке инженерного оборудования.

— Обеспечение соответствия проектов нормам и стандартам безопасности.

— Руководство инженерной командой и обеспечение их профессионального развития.

Отчетность:

Главный инженер отчитывается перед руководством компании о выполнении проектов, представляет отчеты о прогрессе работ и достигнутых результатах.

Права:

Главный инженер имеет следующие права:

— Руководить и координировать инженерные работы.

— Осуществлять выбор и закупку инженерного оборудования.

— Принимать решения в рамках полномочий, связанные с инженерными проектами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Главный инженер несет ответственность за успешное выполнение инженерных проектов, соблюдение сроков и бюджетов, а также обеспечение безопасности и качества работ. Критерии эффективности включают выполнение поставленных задач, эффективное использование ресурсов и уровень удовлетворенности клиентов и коллег.

