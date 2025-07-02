Должностные обязанности Главный инженер
Должностная обязанность Главного инженера
Общие положения:
Главный инженер играет важную роль в управлении и координации инженерных процессов компании. Главный инженер отвечает за планирование и организацию инженерных работ, а также обеспечение безопасности и соответствия стандартам инженерных систем.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в соответствующей области.
— Знание инженерных методов, устройств и систем.
— Опыт работы в инженерной сфере и руководящей должности.
— Навыки планирования, координации и управления проектами.
Должностные обязанности:
— Разработка и утверждение технических проектов.
— Планирование и координация инженерных работ и проектов.
— Участие в выборе и закупке инженерного оборудования.
— Обеспечение соответствия проектов нормам и стандартам безопасности.
— Руководство инженерной командой и обеспечение их профессионального развития.
Отчетность:
Главный инженер отчитывается перед руководством компании о выполнении проектов, представляет отчеты о прогрессе работ и достигнутых результатах.
Права:
Главный инженер имеет следующие права:
— Руководить и координировать инженерные работы.
— Осуществлять выбор и закупку инженерного оборудования.
— Принимать решения в рамках полномочий, связанные с инженерными проектами.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Главный инженер несет ответственность за успешное выполнение инженерных проектов, соблюдение сроков и бюджетов, а также обеспечение безопасности и качества работ. Критерии эффективности включают выполнение поставленных задач, эффективное использование ресурсов и уровень удовлетворенности клиентов и коллег.
