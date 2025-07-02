Должностные обязанности Главный инженер

Должностная обязанность Главного инженера

Общие положения:

Главный инженер играет важную роль в управлении и координации инженерных процессов компании. Главный инженер отвечает за планирование и организацию инженерных работ, а также обеспечение безопасности и соответствия стандартам инженерных систем.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области.
— Знание инженерных методов, устройств и систем.
— Опыт работы в инженерной сфере и руководящей должности.
— Навыки планирования, координации и управления проектами.

Должностные обязанности:

— Разработка и утверждение технических проектов.
— Планирование и координация инженерных работ и проектов.
— Участие в выборе и закупке инженерного оборудования.
— Обеспечение соответствия проектов нормам и стандартам безопасности.
— Руководство инженерной командой и обеспечение их профессионального развития.

Отчетность:

Главный инженер отчитывается перед руководством компании о выполнении проектов, представляет отчеты о прогрессе работ и достигнутых результатах.

Права:

Главный инженер имеет следующие права:
— Руководить и координировать инженерные работы.
— Осуществлять выбор и закупку инженерного оборудования.
— Принимать решения в рамках полномочий, связанные с инженерными проектами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Главный инженер несет ответственность за успешное выполнение инженерных проектов, соблюдение сроков и бюджетов, а также обеспечение безопасности и качества работ. Критерии эффективности включают выполнение поставленных задач, эффективное использование ресурсов и уровень удовлетворенности клиентов и коллег.

 

Для подбора опытного и эффективного Главного инженера рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе высококвалифицированных инженерных специалистов поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить