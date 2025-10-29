Должностные обязанности Главный врач
Общие положения Главного врача
Главный врач — руководитель медицинской организации (больницы, клиники, поликлиники, медицинского центра), отвечающий за организацию медицинской помощи, качество клинической деятельности, безопасность пациентов и соблюдение нормативных требований. Обеспечивает выполнение стратегических целей учреждения, координирует работу филиалов и подразделений, представляет учреждение в государственных и контрольных органах. Действует на основании устава организации, приказов руководства, нормативных актов в здравоохранении и внутренних регламентов.
Квалификационные требования Главного врача
- Высшее медицинское образование (медицина), наличие действующего сертификата/лицензии врача.
- Наличие специальной подготовки и/или сертификата по управлению здравоохранением, организации медицинской помощи или эквивалент (MBA в здравоохранении — преимущество).
- Стаж клинической работы и управленческого опыта в медицинских организациях: от 3–5 лет на руководящих должностях (для уровня учреждения средней сложности — от 5 лет).
- Знание нормативной базы: законодательство в здравоохранении, лицензионные требования, санитарные правила, стандарты качества (ISO, JCI — преимущество).
- Опыт внедрения и сопровождения клинико‑административных стандартов, протоколов лечения, контроля качества и безопасности пациентов.
- Навыки финансового управления: бюджетирование, оптимизация затрат, управление закупками и материально‑техническим обеспечением.
- Понимание принципов медицинской статистики, здравоохранения на уровне региона, мониторинга показателей качества.
- Навыки управления персоналом: подбор, мотивация, аттестация и профессиональное развитие медицинских кадров.
- Опыт взаимодействия с контролирующими органами, страховыми компаниями и профильными ассоциациями.
- Владение цифровыми системами: LIMS/LIS, EMR/EHR, HIS, аналитическими и отчетными инструментами.
- Личные качества: стратегическое мышление, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, этичность.
Должностные обязанности Главного врача
- Организация и обеспечение медицинской помощи на всех этапах: амбулаторная, стационарная, экстренная и специализированная.
- Формирование и реализация стратегических и оперативных планов развития учреждения, участие в бюджетировании.
- Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности: внедрение клинических протоколов, SOP, контроль соблюдения стандартов асептики и антиинфекционной безопасности.
- Руководство медицинским персоналом: подбор, распределение задач, оценка эффективности, планирование обучения и повышения квалификации.
- Организация системы контроля качества и клинической эффективности: анализ показателей, проведение клинико‑эндоскопических и врачебных аудитов, управление рисками.
- Обеспечение лицензирования, сертификации и соответствия требованиям контролирующих органов; взаимодействие с Роспотребнадзором, Минздравом, страховыми медорганизациями.
- Управление ресурсами: контроль закупок, оптимизация маршрутов пациента, рациональное использование медикаментов и расходных материалов.
- Внедрение цифровых решений и улучшение процессов: EMR/HIS, телемедицина, аналитика клинических данных.
- Обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности медицинских данных пациентов.
- Координация взаимодействия с внешними партнёрами: профильные центры, лаборатории, страховые организации, органы здравоохранения.
- Представление интересов учреждения при проверках, инцидентах и в публичных коммуникациях.
- Организация работы по профилактике инфекций, санитарному надзору, подготовке к чрезвычайным ситуациям и эпидемиологическим угрозам.
- Подготовка и подписание медицинской документации в пределах полномочий, утверждение локальных нормативных актов.
Отчетность Главного врача
Главный врач подотчётен собственнику/наблюдательному совету/совету директоров и предоставляет:
- регулярные отчёты о состоянии клинической деятельности и ключевых показателях качества (ежемесячно/квартально);
- финансовые отчёты и показатели эффективности использования ресурсов;
- отчёты о лицензировании, аттестациях и результатах проверок контролирующих органов;
- протоколы клинико‑качественных комиссий, разборы инцидентов и планы корректирующих действий;
- статистические сводки по пациентопотоку, показателям госпитализаций, летальности, осложнений и повторных госпитализаций.
Права Главного врача
- Запрашивать у подразделений и сотрудников информацию, необходимую для управления и контроля качества медицинской помощи.
- Принимать решения по внутренней организации медицинской службы, внедрению клинических протоколов и стандартов.
- Приостанавливать медицинскую деятельность подразделения или отдельных сотрудников при выявлении критических нарушений в работе и угрозы для пациентов до принятия корректирующих мер.
- Представлять учреждение в государственных органах, страховых организациях и внешних аудитах.
- Утверждать локальные нормативные документы, назначения в структуре медицинской службы и кадровые решения в пределах полномочий.
- Инициировать обучение и переквалификацию персонала, привлечение внешних специалистов и консультантов.
Критерии эффективности и ответственность Главного врача
- Основные KPI: качество и безопасность медицинской помощи, показатели клинической эффективности, удовлетворённость пациентов, экономическая эффективность и соблюдение нормативов.
- Примеры целевых показателей:
- Снижение числа клинических инцидентов и осложнений — целевой тренд снижения год‑к‑году;
- Уровень удовлетворённости пациентов (NPS/опросы) — ≥ целевого значения (например, ≥ 80%);
- Соответствие требованиям лицензирования и отсутствие критических замечаний по результатам проверок;
- Эффективность использования ресурсной базы (загрузка коек, средняя длительность пребывания) — в рамках целевых нормативов;
- Соблюдение бюджетных показателей и снижение издержек при сохранении качества.
- Главный врач несёт ответственность за клинические результаты, безопасность пациентов, законность медицинской деятельности и корректность представляемой отчётности. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и действующим законодательством.
