Должностные обязанности Главный врач

Общие положения Главного врача

Главный врач — руководитель медицинской организации (больницы, клиники, поликлиники, медицинского центра), отвечающий за организацию медицинской помощи, качество клинической деятельности, безопасность пациентов и соблюдение нормативных требований. Обеспечивает выполнение стратегических целей учреждения, координирует работу филиалов и подразделений, представляет учреждение в государственных и контрольных органах. Действует на основании устава организации, приказов руководства, нормативных актов в здравоохранении и внутренних регламентов.

Квалификационные требования Главного врача

  • Высшее медицинское образование (медицина), наличие действующего сертификата/лицензии врача.
  • Наличие специальной подготовки и/или сертификата по управлению здравоохранением, организации медицинской помощи или эквивалент (MBA в здравоохранении — преимущество).
  • Стаж клинической работы и управленческого опыта в медицинских организациях: от 3–5 лет на руководящих должностях (для уровня учреждения средней сложности — от 5 лет).
  • Знание нормативной базы: законодательство в здравоохранении, лицензионные требования, санитарные правила, стандарты качества (ISO, JCI — преимущество).
  • Опыт внедрения и сопровождения клинико‑административных стандартов, протоколов лечения, контроля качества и безопасности пациентов.
  • Навыки финансового управления: бюджетирование, оптимизация затрат, управление закупками и материально‑техническим обеспечением.
  • Понимание принципов медицинской статистики, здравоохранения на уровне региона, мониторинга показателей качества.
  • Навыки управления персоналом: подбор, мотивация, аттестация и профессиональное развитие медицинских кадров.
  • Опыт взаимодействия с контролирующими органами, страховыми компаниями и профильными ассоциациями.
  • Владение цифровыми системами: LIMS/LIS, EMR/EHR, HIS, аналитическими и отчетными инструментами.
  • Личные качества: стратегическое мышление, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, этичность.

Должностные обязанности Главного врача

  • Организация и обеспечение медицинской помощи на всех этапах: амбулаторная, стационарная, экстренная и специализированная.
  • Формирование и реализация стратегических и оперативных планов развития учреждения, участие в бюджетировании.
  • Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности: внедрение клинических протоколов, SOP, контроль соблюдения стандартов асептики и антиинфекционной безопасности.
  • Руководство медицинским персоналом: подбор, распределение задач, оценка эффективности, планирование обучения и повышения квалификации.
  • Организация системы контроля качества и клинической эффективности: анализ показателей, проведение клинико‑эндоскопических и врачебных аудитов, управление рисками.
  • Обеспечение лицензирования, сертификации и соответствия требованиям контролирующих органов; взаимодействие с Роспотребнадзором, Минздравом, страховыми медорганизациями.
  • Управление ресурсами: контроль закупок, оптимизация маршрутов пациента, рациональное использование медикаментов и расходных материалов.
  • Внедрение цифровых решений и улучшение процессов: EMR/HIS, телемедицина, аналитика клинических данных.
  • Обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности медицинских данных пациентов.
  • Координация взаимодействия с внешними партнёрами: профильные центры, лаборатории, страховые организации, органы здравоохранения.
  • Представление интересов учреждения при проверках, инцидентах и в публичных коммуникациях.
  • Организация работы по профилактике инфекций, санитарному надзору, подготовке к чрезвычайным ситуациям и эпидемиологическим угрозам.
  • Подготовка и подписание медицинской документации в пределах полномочий, утверждение локальных нормативных актов.

Отчетность Главного врача

Главный врач подотчётен собственнику/наблюдательному совету/совету директоров и предоставляет:

  • регулярные отчёты о состоянии клинической деятельности и ключевых показателях качества (ежемесячно/квартально);
  • финансовые отчёты и показатели эффективности использования ресурсов;
  • отчёты о лицензировании, аттестациях и результатах проверок контролирующих органов;
  • протоколы клинико‑качественных комиссий, разборы инцидентов и планы корректирующих действий;
  • статистические сводки по пациентопотоку, показателям госпитализаций, летальности, осложнений и повторных госпитализаций.

Права Главного врача

  • Запрашивать у подразделений и сотрудников информацию, необходимую для управления и контроля качества медицинской помощи.
  • Принимать решения по внутренней организации медицинской службы, внедрению клинических протоколов и стандартов.
  • Приостанавливать медицинскую деятельность подразделения или отдельных сотрудников при выявлении критических нарушений в работе и угрозы для пациентов до принятия корректирующих мер.
  • Представлять учреждение в государственных органах, страховых организациях и внешних аудитах.
  • Утверждать локальные нормативные документы, назначения в структуре медицинской службы и кадровые решения в пределах полномочий.
  • Инициировать обучение и переквалификацию персонала, привлечение внешних специалистов и консультантов.

Критерии эффективности и ответственность Главного врача

  • Основные KPI: качество и безопасность медицинской помощи, показатели клинической эффективности, удовлетворённость пациентов, экономическая эффективность и соблюдение нормативов.
  • Примеры целевых показателей:
    • Снижение числа клинических инцидентов и осложнений — целевой тренд снижения год‑к‑году;
    • Уровень удовлетворённости пациентов (NPS/опросы) — ≥ целевого значения (например, ≥ 80%);
    • Соответствие требованиям лицензирования и отсутствие критических замечаний по результатам проверок;
    • Эффективность использования ресурсной базы (загрузка коек, средняя длительность пребывания) — в рамках целевых нормативов;
    • Соблюдение бюджетных показателей и снижение издержек при сохранении качества.
  • Главный врач несёт ответственность за клинические результаты, безопасность пациентов, законность медицинской деятельности и корректность представляемой отчётности. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и действующим законодательством.

Подбор Главного врача в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и отбор кандидатов с подтверждённым клиническим опытом и управленческими компетенциями.
  • Оценка знаний законодательства и нормативов здравоохранения, опыта внедрения стандартов качества, лицензирования и взаимодействия с контрольными органами.
  • Проверка кейсов по управлению инцидентами, оптимизации клинических процессов и повышению удовлетворённости пациентов.
  • Комплексная проверка рекомендаций, портфолио и результатов предыдущих этапов управления медицинскими организациями.
  • Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Главного врача, способного обеспечить клиническую безопасность, соответствие нормативам и эффективное управление медицинской организацией, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать руководителя с требуемой квалификацией, опытом внедрения стандартов качества и успешными практическими кейсами.

