Общие положения Главного врача

Главный врач — руководитель медицинской организации (больницы, клиники, поликлиники, медицинского центра), отвечающий за организацию медицинской помощи, качество клинической деятельности, безопасность пациентов и соблюдение нормативных требований. Обеспечивает выполнение стратегических целей учреждения, координирует работу филиалов и подразделений, представляет учреждение в государственных и контрольных органах. Действует на основании устава организации, приказов руководства, нормативных актов в здравоохранении и внутренних регламентов.

Квалификационные требования Главного врача

Высшее медицинское образование (медицина), наличие действующего сертификата/лицензии врача.

Наличие специальной подготовки и/или сертификата по управлению здравоохранением, организации медицинской помощи или эквивалент (MBA в здравоохранении — преимущество).

Стаж клинической работы и управленческого опыта в медицинских организациях: от 3–5 лет на руководящих должностях (для уровня учреждения средней сложности — от 5 лет).

Знание нормативной базы: законодательство в здравоохранении, лицензионные требования, санитарные правила, стандарты качества (ISO, JCI — преимущество).

Опыт внедрения и сопровождения клинико‑административных стандартов, протоколов лечения, контроля качества и безопасности пациентов.

Навыки финансового управления: бюджетирование, оптимизация затрат, управление закупками и материально‑техническим обеспечением.

Понимание принципов медицинской статистики, здравоохранения на уровне региона, мониторинга показателей качества.

Навыки управления персоналом: подбор, мотивация, аттестация и профессиональное развитие медицинских кадров.

Опыт взаимодействия с контролирующими органами, страховыми компаниями и профильными ассоциациями.

Владение цифровыми системами: LIMS/LIS, EMR/EHR, HIS, аналитическими и отчетными инструментами.

Личные качества: стратегическое мышление, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, этичность.

Должностные обязанности Главного врача

Организация и обеспечение медицинской помощи на всех этапах: амбулаторная, стационарная, экстренная и специализированная.

Формирование и реализация стратегических и оперативных планов развития учреждения, участие в бюджетировании.

Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности: внедрение клинических протоколов, SOP, контроль соблюдения стандартов асептики и антиинфекционной безопасности.

Руководство медицинским персоналом: подбор, распределение задач, оценка эффективности, планирование обучения и повышения квалификации.

Организация системы контроля качества и клинической эффективности: анализ показателей, проведение клинико‑эндоскопических и врачебных аудитов, управление рисками.

Обеспечение лицензирования, сертификации и соответствия требованиям контролирующих органов; взаимодействие с Роспотребнадзором, Минздравом, страховыми медорганизациями.

Управление ресурсами: контроль закупок, оптимизация маршрутов пациента, рациональное использование медикаментов и расходных материалов.

Внедрение цифровых решений и улучшение процессов: EMR/HIS, телемедицина, аналитика клинических данных.

Обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности медицинских данных пациентов.

Координация взаимодействия с внешними партнёрами: профильные центры, лаборатории, страховые организации, органы здравоохранения.

Представление интересов учреждения при проверках, инцидентах и в публичных коммуникациях.

Организация работы по профилактике инфекций, санитарному надзору, подготовке к чрезвычайным ситуациям и эпидемиологическим угрозам.

Подготовка и подписание медицинской документации в пределах полномочий, утверждение локальных нормативных актов.

Отчетность Главного врача

Главный врач подотчётен собственнику/наблюдательному совету/совету директоров и предоставляет:

регулярные отчёты о состоянии клинической деятельности и ключевых показателях качества (ежемесячно/квартально);

финансовые отчёты и показатели эффективности использования ресурсов;

отчёты о лицензировании, аттестациях и результатах проверок контролирующих органов;

протоколы клинико‑качественных комиссий, разборы инцидентов и планы корректирующих действий;

статистические сводки по пациентопотоку, показателям госпитализаций, летальности, осложнений и повторных госпитализаций.

Права Главного врача

Запрашивать у подразделений и сотрудников информацию, необходимую для управления и контроля качества медицинской помощи.

Принимать решения по внутренней организации медицинской службы, внедрению клинических протоколов и стандартов.

Приостанавливать медицинскую деятельность подразделения или отдельных сотрудников при выявлении критических нарушений в работе и угрозы для пациентов до принятия корректирующих мер.

Представлять учреждение в государственных органах, страховых организациях и внешних аудитах.

Утверждать локальные нормативные документы, назначения в структуре медицинской службы и кадровые решения в пределах полномочий.

Инициировать обучение и переквалификацию персонала, привлечение внешних специалистов и консультантов.

Критерии эффективности и ответственность Главного врача

Основные KPI: качество и безопасность медицинской помощи, показатели клинической эффективности, удовлетворённость пациентов, экономическая эффективность и соблюдение нормативов.

Примеры целевых показателей: Снижение числа клинических инцидентов и осложнений — целевой тренд снижения год‑к‑году; Уровень удовлетворённости пациентов (NPS/опросы) — ≥ целевого значения (например, ≥ 80%); Соответствие требованиям лицензирования и отсутствие критических замечаний по результатам проверок; Эффективность использования ресурсной базы (загрузка коек, средняя длительность пребывания) — в рамках целевых нормативов; Соблюдение бюджетных показателей и снижение издержек при сохранении качества.

Главный врач несёт ответственность за клинические результаты, безопасность пациентов, законность медицинской деятельности и корректность представляемой отчётности. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и действующим законодательством.

Подбор Главного врача в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и отбор кандидатов с подтверждённым клиническим опытом и управленческими компетенциями.

Оценка знаний законодательства и нормативов здравоохранения, опыта внедрения стандартов качества, лицензирования и взаимодействия с контрольными органами.

Проверка кейсов по управлению инцидентами, оптимизации клинических процессов и повышению удовлетворённости пациентов.

Комплексная проверка рекомендаций, портфолио и результатов предыдущих этапов управления медицинскими организациями.

Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Главного врача, способного обеспечить клиническую безопасность, соответствие нормативам и эффективное управление медицинской организацией, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать руководителя с требуемой квалификацией, опытом внедрения стандартов качества и успешными практическими кейсами.