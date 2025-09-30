Общие положения Иллюстратора

Иллюстратор - специалист, создающий визуальные материалы для книг, журналов, рекламы, упаковки, веб‑ и мобильных продуктов, образовательных и маркетинговых материалов. Обеспечивает визуализацию концепций, стилистическое оформление проектов и подготовку графики для печати и цифровых каналов. Действует в соответствии с творческим заданием заказчика, бренд‑гайдом компании и внутренними регламентами отдела дизайна.

Квалификационные требования Иллюстратора

Профессиональное образование в области графического дизайна, изобразительного искусства или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в иллюстрации от 1–2 лет (Junior) до 3+ лет (Middle) и 5+ лет для Senior.

Портфолио коммерческих работ: книжные иллюстрации, редакционная графика, рекламные кампании, упаковка, концепт‑арт.

Владение инструментами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate, Affinity Designer; опыт работы с планшетами (Wacom, iPad Pro).

Знание принципов композиции, колористики, типографики; навыки создания векторной и растровой графики.

Опыт подготовки файлов для печати (CMYK, резолюция, отрезные поля) и оптимизации для web.

Навыки сторибординга, character design и работы с референсами — преимущество.

Понимание брендинга и умение соблюдать визуальные стандарты бренда.

Умение работать в команде, принимать и давать конструктивный фидбек, соблюдать дедлайны.

Английский — технический уровень для чтения референсов и общения с международными заказчиками — преимущество.

Должностные обязанности Иллюстратора

Разработка концепций и создание иллюстраций в соответствии с творческим заданием и бренд‑гайдом.

Подготовка эскизов, набросков, цветовых вариантов и финальных арт‑работ для согласования с заказчиком или арт‑директором.

Создание иллюстраций для печатной продукции (книги, журналы, упаковка) и цифровых носителей (сайты, баннеры, соцсети, UI‑элементы).

Разработка персонажей, сцен, инфографики, иконографии и сторибо́рдов для проектов.

Подготовка и передача исходников в нужных форматах (AI, PSD, PNG, SVG, TIFF) с учётом требований печати и web.

Корректировка работ по замечаниям, участие в правках и финализации макетов.

Сотрудничество с дизайнерами, верстальщиками, маркетологами и продакт‑командой для интеграции иллюстраций в продукт.

Ведение библиотек референсов, стилей и ассетов; документирование цветовых палитр и правил использования.

Участие в брейншторме, презентациях концепций и защите визуальных решений перед клиентом.

Обеспечение сроков и качества в рамках утверждённого ТЗ и бюджета проекта.

Отчетность Иллюстратора

Иллюстратор подотчётен арт‑директору/руководителю дизайн‑отдела и предоставляет:

рабочие эскизы и промежуточные версии по этапам (скетчи → цветовые варианты → финал);

итоговые файлы и спецификации для печати/вёрстки;

отчёты о времени выполнения задач и выполненных правках (timesheet по проектам);

список использованных стоков/референсов и права на использование материалов при необходимости.

Права Иллюстратора

Запрашивать у менеджеров проекта и заказчиков дополнительные материалы и уточнения для корректного выполнения задания.

Вносить предложения по стилистике, техническим решениям и оптимизации рабочих процессов в рамках проекта.

Отправлять работы на коррекции или приостанавливать дальнейшую работу при отсутствии утверждённого ТЗ/оплаты.

Использовать служебные ресурсы для создания иллюстраций (лицензированные шрифты, стоки, софт) в рамках корпоративной политики.

Участвовать в подборе подрядчиков (ретушь, анимация) и предлагать внешних специалистов для смежных задач.

Критерии эффективности и ответственность Иллюстратора

Критерии эффективности: качество визуала, соответствие бренд‑гайду, соблюдение сроков, отзывчивость на правки, вклад в рост вовлечённости/конверсий (для маркетинговых материалов).

Примеры KPI: Выполнение дедлайнов по проектам ≥ 95%; Процент работ, принятых без существенных правок ≥ 70%; Время реакции на правки (SLA) ≤ 48 часов; Количество коммерчески успешных кампаний с использованием иллюстраций (по метрикам проекта).

Иллюстратор несёт ответственность за авторскую чистоту материалов (правильное использование стоков/лицензий), корректную подготовку файлов для печати и цифровых каналов, соблюдение ТЗ и конфиденциальности материалов клиентов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.

Подбор Иллюстратора в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор иллюстраторов с проверкой практических навыков: оценка портфолио, тестовое задание под реальное ТЗ, интервью с арт‑директором. Оценка умения подстраиваться под бренд‑гайд, скорость работы и опыт подготовки материалов для печати и digital. Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для эффективного подбора иллюстратора, который создаст уникальные визуальные решения под стиль вашего бренда и задачи проекта, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем найти специалиста с нужным стилем, опытом работы с печатью и digital, а также с проверенным портфолио и кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.