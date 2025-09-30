Должностные обязанности Иллюстратор

Общие положения Иллюстратора

Иллюстратор - специалист, создающий визуальные материалы для книг, журналов, рекламы, упаковки, веб‑ и мобильных продуктов, образовательных и маркетинговых материалов. Обеспечивает визуализацию концепций, стилистическое оформление проектов и подготовку графики для печати и цифровых каналов. Действует в соответствии с творческим заданием заказчика, бренд‑гайдом компании и внутренними регламентами отдела дизайна.

Квалификационные требования Иллюстратора

  • Профессиональное образование в области графического дизайна, изобразительного искусства или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы в иллюстрации от 1–2 лет (Junior) до 3+ лет (Middle) и 5+ лет для Senior.
  • Портфолио коммерческих работ: книжные иллюстрации, редакционная графика, рекламные кампании, упаковка, концепт‑арт.
  • Владение инструментами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate, Affinity Designer; опыт работы с планшетами (Wacom, iPad Pro).
  • Знание принципов композиции, колористики, типографики; навыки создания векторной и растровой графики.
  • Опыт подготовки файлов для печати (CMYK, резолюция, отрезные поля) и оптимизации для web.
  • Навыки сторибординга, character design и работы с референсами — преимущество.
  • Понимание брендинга и умение соблюдать визуальные стандарты бренда.
  • Умение работать в команде, принимать и давать конструктивный фидбек, соблюдать дедлайны.
  • Английский — технический уровень для чтения референсов и общения с международными заказчиками — преимущество.

Должностные обязанности Иллюстратора

  • Разработка концепций и создание иллюстраций в соответствии с творческим заданием и бренд‑гайдом.
  • Подготовка эскизов, набросков, цветовых вариантов и финальных арт‑работ для согласования с заказчиком или арт‑директором.
  • Создание иллюстраций для печатной продукции (книги, журналы, упаковка) и цифровых носителей (сайты, баннеры, соцсети, UI‑элементы).
  • Разработка персонажей, сцен, инфографики, иконографии и сторибо́рдов для проектов.
  • Подготовка и передача исходников в нужных форматах (AI, PSD, PNG, SVG, TIFF) с учётом требований печати и web.
  • Корректировка работ по замечаниям, участие в правках и финализации макетов.
  • Сотрудничество с дизайнерами, верстальщиками, маркетологами и продакт‑командой для интеграции иллюстраций в продукт.
  • Ведение библиотек референсов, стилей и ассетов; документирование цветовых палитр и правил использования.
  • Участие в брейншторме, презентациях концепций и защите визуальных решений перед клиентом.
  • Обеспечение сроков и качества в рамках утверждённого ТЗ и бюджета проекта.

Отчетность Иллюстратора

Иллюстратор подотчётен арт‑директору/руководителю дизайн‑отдела и предоставляет:

  • рабочие эскизы и промежуточные версии по этапам (скетчи → цветовые варианты → финал);
  • итоговые файлы и спецификации для печати/вёрстки;
  • отчёты о времени выполнения задач и выполненных правках (timesheet по проектам);
  • список использованных стоков/референсов и права на использование материалов при необходимости.

Права Иллюстратора

  • Запрашивать у менеджеров проекта и заказчиков дополнительные материалы и уточнения для корректного выполнения задания.
  • Вносить предложения по стилистике, техническим решениям и оптимизации рабочих процессов в рамках проекта.
  • Отправлять работы на коррекции или приостанавливать дальнейшую работу при отсутствии утверждённого ТЗ/оплаты.
  • Использовать служебные ресурсы для создания иллюстраций (лицензированные шрифты, стоки, софт) в рамках корпоративной политики.
  • Участвовать в подборе подрядчиков (ретушь, анимация) и предлагать внешних специалистов для смежных задач.

Критерии эффективности и ответственность Иллюстратора

  • Критерии эффективности: качество визуала, соответствие бренд‑гайду, соблюдение сроков, отзывчивость на правки, вклад в рост вовлечённости/конверсий (для маркетинговых материалов).
  • Примеры KPI:
    • Выполнение дедлайнов по проектам ≥ 95%;
    • Процент работ, принятых без существенных правок ≥ 70%;
    • Время реакции на правки (SLA) ≤ 48 часов;
    • Количество коммерчески успешных кампаний с использованием иллюстраций (по метрикам проекта).
  • Иллюстратор несёт ответственность за авторскую чистоту материалов (правильное использование стоков/лицензий), корректную подготовку файлов для печати и цифровых каналов, соблюдение ТЗ и конфиденциальности материалов клиентов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.

Подбор Иллюстратора в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор иллюстраторов с проверкой практических навыков: оценка портфолио, тестовое задание под реальное ТЗ, интервью с арт‑директором. Оценка умения подстраиваться под бренд‑гайд, скорость работы и опыт подготовки материалов для печати и digital. Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для эффективного подбора иллюстратора, который создаст уникальные визуальные решения под стиль вашего бренда и задачи проекта, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем найти специалиста с нужным стилем, опытом работы с печатью и digital, а также с проверенным портфолио и кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

