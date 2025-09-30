Должностные обязанности Иллюстратор
Общие положения Иллюстратора
Иллюстратор - специалист, создающий визуальные материалы для книг, журналов, рекламы, упаковки, веб‑ и мобильных продуктов, образовательных и маркетинговых материалов. Обеспечивает визуализацию концепций, стилистическое оформление проектов и подготовку графики для печати и цифровых каналов. Действует в соответствии с творческим заданием заказчика, бренд‑гайдом компании и внутренними регламентами отдела дизайна.
Квалификационные требования Иллюстратора
- Профессиональное образование в области графического дизайна, изобразительного искусства или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в иллюстрации от 1–2 лет (Junior) до 3+ лет (Middle) и 5+ лет для Senior.
- Портфолио коммерческих работ: книжные иллюстрации, редакционная графика, рекламные кампании, упаковка, концепт‑арт.
- Владение инструментами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate, Affinity Designer; опыт работы с планшетами (Wacom, iPad Pro).
- Знание принципов композиции, колористики, типографики; навыки создания векторной и растровой графики.
- Опыт подготовки файлов для печати (CMYK, резолюция, отрезные поля) и оптимизации для web.
- Навыки сторибординга, character design и работы с референсами — преимущество.
- Понимание брендинга и умение соблюдать визуальные стандарты бренда.
- Умение работать в команде, принимать и давать конструктивный фидбек, соблюдать дедлайны.
- Английский — технический уровень для чтения референсов и общения с международными заказчиками — преимущество.
- Разработка концепций и создание иллюстраций в соответствии с творческим заданием и бренд‑гайдом.
- Подготовка эскизов, набросков, цветовых вариантов и финальных арт‑работ для согласования с заказчиком или арт‑директором.
- Создание иллюстраций для печатной продукции (книги, журналы, упаковка) и цифровых носителей (сайты, баннеры, соцсети, UI‑элементы).
- Разработка персонажей, сцен, инфографики, иконографии и сторибо́рдов для проектов.
- Подготовка и передача исходников в нужных форматах (AI, PSD, PNG, SVG, TIFF) с учётом требований печати и web.
- Корректировка работ по замечаниям, участие в правках и финализации макетов.
- Сотрудничество с дизайнерами, верстальщиками, маркетологами и продакт‑командой для интеграции иллюстраций в продукт.
- Ведение библиотек референсов, стилей и ассетов; документирование цветовых палитр и правил использования.
- Участие в брейншторме, презентациях концепций и защите визуальных решений перед клиентом.
- Обеспечение сроков и качества в рамках утверждённого ТЗ и бюджета проекта.
Отчетность Иллюстратора
Иллюстратор подотчётен арт‑директору/руководителю дизайн‑отдела и предоставляет:
- рабочие эскизы и промежуточные версии по этапам (скетчи → цветовые варианты → финал);
- итоговые файлы и спецификации для печати/вёрстки;
- отчёты о времени выполнения задач и выполненных правках (timesheet по проектам);
- список использованных стоков/референсов и права на использование материалов при необходимости.
Права Иллюстратора
- Запрашивать у менеджеров проекта и заказчиков дополнительные материалы и уточнения для корректного выполнения задания.
- Вносить предложения по стилистике, техническим решениям и оптимизации рабочих процессов в рамках проекта.
- Отправлять работы на коррекции или приостанавливать дальнейшую работу при отсутствии утверждённого ТЗ/оплаты.
- Использовать служебные ресурсы для создания иллюстраций (лицензированные шрифты, стоки, софт) в рамках корпоративной политики.
- Участвовать в подборе подрядчиков (ретушь, анимация) и предлагать внешних специалистов для смежных задач.
Критерии эффективности и ответственность Иллюстратора
- Критерии эффективности: качество визуала, соответствие бренд‑гайду, соблюдение сроков, отзывчивость на правки, вклад в рост вовлечённости/конверсий (для маркетинговых материалов).
- Примеры KPI:
- Выполнение дедлайнов по проектам ≥ 95%;
- Процент работ, принятых без существенных правок ≥ 70%;
- Время реакции на правки (SLA) ≤ 48 часов;
- Количество коммерчески успешных кампаний с использованием иллюстраций (по метрикам проекта).
- Иллюстратор несёт ответственность за авторскую чистоту материалов (правильное использование стоков/лицензий), корректную подготовку файлов для печати и цифровых каналов, соблюдение ТЗ и конфиденциальности материалов клиентов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.
