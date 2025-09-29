Общие положения Инди‑разработчика

Инди‑разработчик — самостоятельный специалист или небольшая команда, занимающаяся созданием, выпуском и продвижением независимых цифровых продуктов (инди‑игр, приложений, инструментов). Отвечает за полный цикл разработки: идею, прототип, игровую/продуктовую механику, код, арт и звук (частично или через аутсорс), тестирование, выпуск на платформах (Steam, itch.io, App Store, Google Play, консоли) и дальнейшую поддержку. Действует в соответствии с планом проекта, бюджетом, правовыми требованиями и требованиями издателя/партнёров (если применимо).

Квалификационные требования Инди‑разработчика

Наличие портфолио опубликованных или демонстрационных проектов (прототипы, демо, релизы) — ключевое требование.

Профессиональные навыки программирования: C#, C++, GDScript, JavaScript/TypeScript, Lua или другой соответствующий язык в зависимости от движка (Unity, Unreal, Godot, Phaser и др.).

Знание одного или нескольких игровых/продуктовых движков: Unity, Unreal Engine, Godot, Construct, Phaser.

Базовые навыки геймдизайна, UI/UX, уровеньного дизайна и балансировки механик.

Понимание художественных и звуковых пайплайнов; умение работать с базовым инструментарием 2D/3D‑графики и аудио или координировать фриланс‑артистов.

Навыки работы с системами контроля версий (Git), управления задачами (Jira, Trello, Notion), CI/CD для игр и автопостроек билдов.

Опыт публикации и монетизации на платформах: Steamworks, App Store Connect, Google Play Console, itch.io; знание требований к упаковке, сертификации и age‑rating.

Знание основ аналитики и ASO: внедрение SDK (Firebase, GameAnalytics), анализ метрик retention/DAU/MAU, A/B‑тестирование.

Навыки маркетинга и сообществ: ведение каналов в соцсетях, взаимодействие с прессой, стримерами, подготовка трейлера и медиа‑материалов.

Законодательные и контрактные знания: лицензирование, защита авторских прав, переговоры с издателями — преимущество.

Личные качества: автономность, планирование времени, креативность, способность быстро прототипировать и принимать решения в условиях ограниченных ресурсов.

Должностные обязанности Инди‑разработчика

Разработка концепции, прототипов и игрового/продуктового дизайна; создание GDD/PRD и дорожной карты релиза.

Написание и поддержка кода, реализация механик, оптимизация производительности и управление памятью.

Создание или координация создания графики, анимации, звука и интерфейса; интеграция ассетов в проект.

Настройка сборки и деплой‑процессов, подготовка билдов для тестирования и магазинов (PC, mobile, консоли).

Интеграция аналитики, отслеживание метрик, проведение A/B‑тестов и итеративная балансировка игры/продукта.

Подготовка и оформление магазина: скриншоты, трейлер, описание, теги, локализация ASO‑текста.

Маркетинговая активность: запуск кампаний, работа с комьюнити, PR‑рассылка, участие в фестивалях и демо‑площадках.

Сбор обратной связи, организация бета‑тестов, баг‑репортинг и устранение критических ошибок.

Монетизация: внедрение платежных систем, IAP, рекламы, подписок и моделирование экономики продукта.

Юридическое сопровождение: оформление прав на контент, договоры с подрядчиками и платформами.

Поддержка пользователей после релиза: патчи, обновления контента, взаимодействие с сообществом.

Отчетность Инди‑разработчика

Инди‑разработчик подотчётен продюсеру проекта, издателю или самостоятельно (в случае соло‑проекта) и предоставляет:

регулярные отчёты по состоянию разработки и статус‑сводки (еженедельные/ежемесячные);

демо‑сборки и changelog по версиям;

отчёты по ключевым метрикам (DAU/MAU, retention, ARPU, LTV, конверсии);

маркет‑планы, отчёты по рекламным кампаниям и результатам ASO;

документацию проекта: GDD/PRD, сборочные инструкции, список зависимостей и лицензий.

Права Инди‑разработчика

Принимать технические и продуктовые решения в рамках согласованной дорожной карты проекта.

Запрашивать ресурсы и услуги у подрядчиков/фрилансеров (арт, звук, QA) в рамках бюджета.

Прекращать интеграцию сторонних SDK/покупок при выявлении проблем с безопасностью или соответствием правилам платформ.

Инициировать маркетинговые и PR‑кампании, устанавливать приоритеты в маркетинговом бюджете (при согласовании с издателем/продюсером).

Защищать интеллектуальную собственность проекта, инициировать оформления прав и регистрацию торговых марок/авторских прав.

Критерии эффективности и ответственность Инди‑разработчика

KPI ориентированы на качество продукта, пользовательские метрики и коммерческие показатели: ретеншен (Day‑1/Day‑7) — показатель удержания; DAU/MAU, ARPU, LTV — финансовые метрики; конверсия магазина и CR для страниц релиза; количество критических багов и crash‑rate; сроки соблюдения milestone’ов и roadmap.

Примеры целевых значений (ориентировочно): Retention Day‑1 ≥ 30%, Day‑7 ≥ 10%; Crash‑rate < 1% на активной базе тестеров; Конверсия магазина (store page) ≥ 2–5% (зависит от жанра и платформы); Время до первого релиза (MVP) — в пределах запланированного спринта/трёх месяцев (в зависимости от масштаба).

Инди‑разработчик несёт ответственность за соответствие продукта требованиям платформ, качество релизов, соблюдение сроков и корректность финансовой отчётности по монетизации. За нарушение договорённостей применяются оговоренные контрактные меры.

Подбор Инди‑разработчиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Подбор инди‑разработчика требует проверки практических компетенций и творческой совместимости. Агентство «ФАВОРИТ» предлагает:

оценку портфолио и проведении технического скрининга на реальных кейсах и прототипах;

проверку навыков в выбранных движках (Unity, Godot, Unreal) и знание процессов публикации;

тестовые задания, симулирующие полный цикл MVP‑разработки;

оценку навыков маркетинга и работы с сообществом (ASO, трейлеры, press‑kit);

сопровождение при адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для быстрого подбора инди‑разработчика, способного вести проект от идеи до релиза и обеспечить качество продукта и коммерческую устойчивость — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Помогу подобрать кандидата по жанру, платформе и модели монетизации, с учётом творческих и технических требований проекта.