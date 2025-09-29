Должностные обязанности Инди‑разработчик
Общие положения Инди‑разработчика
Инди‑разработчик — самостоятельный специалист или небольшая команда, занимающаяся созданием, выпуском и продвижением независимых цифровых продуктов (инди‑игр, приложений, инструментов). Отвечает за полный цикл разработки: идею, прототип, игровую/продуктовую механику, код, арт и звук (частично или через аутсорс), тестирование, выпуск на платформах (Steam, itch.io, App Store, Google Play, консоли) и дальнейшую поддержку. Действует в соответствии с планом проекта, бюджетом, правовыми требованиями и требованиями издателя/партнёров (если применимо).
Квалификационные требования Инди‑разработчика
- Наличие портфолио опубликованных или демонстрационных проектов (прототипы, демо, релизы) — ключевое требование.
- Профессиональные навыки программирования: C#, C++, GDScript, JavaScript/TypeScript, Lua или другой соответствующий язык в зависимости от движка (Unity, Unreal, Godot, Phaser и др.).
- Знание одного или нескольких игровых/продуктовых движков: Unity, Unreal Engine, Godot, Construct, Phaser.
- Базовые навыки геймдизайна, UI/UX, уровеньного дизайна и балансировки механик.
- Понимание художественных и звуковых пайплайнов; умение работать с базовым инструментарием 2D/3D‑графики и аудио или координировать фриланс‑артистов.
- Навыки работы с системами контроля версий (Git), управления задачами (Jira, Trello, Notion), CI/CD для игр и автопостроек билдов.
- Опыт публикации и монетизации на платформах: Steamworks, App Store Connect, Google Play Console, itch.io; знание требований к упаковке, сертификации и age‑rating.
- Знание основ аналитики и ASO: внедрение SDK (Firebase, GameAnalytics), анализ метрик retention/DAU/MAU, A/B‑тестирование.
- Навыки маркетинга и сообществ: ведение каналов в соцсетях, взаимодействие с прессой, стримерами, подготовка трейлера и медиа‑материалов.
- Законодательные и контрактные знания: лицензирование, защита авторских прав, переговоры с издателями — преимущество.
- Личные качества: автономность, планирование времени, креативность, способность быстро прототипировать и принимать решения в условиях ограниченных ресурсов.
Должностные обязанности Инди‑разработчика
- Разработка концепции, прототипов и игрового/продуктового дизайна; создание GDD/PRD и дорожной карты релиза.
- Написание и поддержка кода, реализация механик, оптимизация производительности и управление памятью.
- Создание или координация создания графики, анимации, звука и интерфейса; интеграция ассетов в проект.
- Настройка сборки и деплой‑процессов, подготовка билдов для тестирования и магазинов (PC, mobile, консоли).
- Интеграция аналитики, отслеживание метрик, проведение A/B‑тестов и итеративная балансировка игры/продукта.
- Подготовка и оформление магазина: скриншоты, трейлер, описание, теги, локализация ASO‑текста.
- Маркетинговая активность: запуск кампаний, работа с комьюнити, PR‑рассылка, участие в фестивалях и демо‑площадках.
- Сбор обратной связи, организация бета‑тестов, баг‑репортинг и устранение критических ошибок.
- Монетизация: внедрение платежных систем, IAP, рекламы, подписок и моделирование экономики продукта.
- Юридическое сопровождение: оформление прав на контент, договоры с подрядчиками и платформами.
- Поддержка пользователей после релиза: патчи, обновления контента, взаимодействие с сообществом.
Отчетность Инди‑разработчика
Инди‑разработчик подотчётен продюсеру проекта, издателю или самостоятельно (в случае соло‑проекта) и предоставляет:
- регулярные отчёты по состоянию разработки и статус‑сводки (еженедельные/ежемесячные);
- демо‑сборки и changelog по версиям;
- отчёты по ключевым метрикам (DAU/MAU, retention, ARPU, LTV, конверсии);
- маркет‑планы, отчёты по рекламным кампаниям и результатам ASO;
- документацию проекта: GDD/PRD, сборочные инструкции, список зависимостей и лицензий.
Права Инди‑разработчика
- Принимать технические и продуктовые решения в рамках согласованной дорожной карты проекта.
- Запрашивать ресурсы и услуги у подрядчиков/фрилансеров (арт, звук, QA) в рамках бюджета.
- Прекращать интеграцию сторонних SDK/покупок при выявлении проблем с безопасностью или соответствием правилам платформ.
- Инициировать маркетинговые и PR‑кампании, устанавливать приоритеты в маркетинговом бюджете (при согласовании с издателем/продюсером).
- Защищать интеллектуальную собственность проекта, инициировать оформления прав и регистрацию торговых марок/авторских прав.
Критерии эффективности и ответственность Инди‑разработчика
- KPI ориентированы на качество продукта, пользовательские метрики и коммерческие показатели:
- ретеншен (Day‑1/Day‑7) — показатель удержания;
- DAU/MAU, ARPU, LTV — финансовые метрики;
- конверсия магазина и CR для страниц релиза;
- количество критических багов и crash‑rate;
- сроки соблюдения milestone’ов и roadmap.
- Примеры целевых значений (ориентировочно):
- Retention Day‑1 ≥ 30%, Day‑7 ≥ 10%;
- Crash‑rate < 1% на активной базе тестеров;
- Конверсия магазина (store page) ≥ 2–5% (зависит от жанра и платформы);
- Время до первого релиза (MVP) — в пределах запланированного спринта/трёх месяцев (в зависимости от масштаба).
- Инди‑разработчик несёт ответственность за соответствие продукта требованиям платформ, качество релизов, соблюдение сроков и корректность финансовой отчётности по монетизации. За нарушение договорённостей применяются оговоренные контрактные меры.
Подбор Инди‑разработчиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ
Подбор инди‑разработчика требует проверки практических компетенций и творческой совместимости. Агентство «ФАВОРИТ» предлагает:
- оценку портфолио и проведении технического скрининга на реальных кейсах и прототипах;
- проверку навыков в выбранных движках (Unity, Godot, Unreal) и знание процессов публикации;
- тестовые задания, симулирующие полный цикл MVP‑разработки;
- оценку навыков маркетинга и работы с сообществом (ASO, трейлеры, press‑kit);
- сопровождение при адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.
Для быстрого подбора инди‑разработчика, способного вести проект от идеи до релиза и обеспечить качество продукта и коммерческую устойчивость — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Помогу подобрать кандидата по жанру, платформе и модели монетизации, с учётом творческих и технических требований проекта.