Должностные обязанности Инкассатор

Должностная обязанность Инкассатора

Общие положения:

Инкассатор играет важную роль в обеспечении безопасности и эффективности перевозки и защиты ценностей в компании или банке. Задача инкассатора состоит в осуществлении перевозки денежных средств и ценностей, поддержании безопасности во время операций, а также соблюдении всех норм и требований по ведению документации и процедур.

Квалификационные требования:

— Среднее образование или эквивалент.
— Опыт работы в области охраны и безопасности, предпочтительно с опытом работы в инкассации.
— Знание правил безопасности и процедур перевозки ценностей.
— Лицензия на ведение инкассации (по требованию).
— Физическое здоровье и выносливость для работы с ценностями.

Должностные обязанности:

— Перевозка денежных средств и ценностей согласно установленным маршрутам и расписаниям.
— Обеспечение безопасности и охраны перевозимых ценностей.
— Поддержание порядка и контроль за соблюдением правил и процедур во время операций.
— Соблюдение документации и отчетности по перевозке ценностей.
— Сотрудничество с внутренними и внешними службами безопасности по вопросам инкассации.

Отчетность:

Инкассатор отчитывается перед руководством и службой безопасности о выполненных операциях, безопасности во время перевозки и соблюдении процедур. Отчеты могут включать информацию о количестве и стоимости перевозимых ценностей, о результатах безопасности и других важных данных.

Права:

Инкассатор имеет право:
— Перевозить денежные средства и ценности согласно установленным процедурам.
— Защищать перевозимые ценности и обеспечивать безопасность во время операций.
— Взаимодействовать с внутренними и внешними службами безопасности для решения возникающих вопросов.

Критерии эффективности и ответственность:

Инкассатор несет ответственность за безопасность и сохранность перевозимых ценностей, соблюдение правил безопасности и процедур, а также за точность документации и отчетности. Оценка эффективности может быть основана на безопасном и успешном выполнении перевозок, соблюдении требований и правил по инкассации.

 

