Должностные обязанности Инспектора отдела (отделения) документационного обеспечения таможенного органа

Должностная обязанность Инспектора отдела (отделения) документационного обеспечения таможенного органа, ответственного за ведение делопроизводства по обращениям граждан

Общие положения:

Инспектор, отвечающий за документационное обеспечение отдела (отделения) таможенного органа и ведение делопроизводства по обращениям граждан, играет важную роль в обеспечении правильной обработки и хранения документов, а также в организации работы с гражданами. Задача инспектора состоит в поддержании порядка и систематизации документов, обработке обращений граждан и соблюдении норм и требований по ведению делопроизводства.

Квалификационные требования:

— Среднее или высшее образование, предпочтительно в области документоведения, делопроизводства или архивоведения.
— Знание норм и правил ведения и хранения документов, а также законодательства в области обращений граждан.
— Опыт работы в обработке документов и организации делопроизводства, предпочтительно в государственных органах.
— Навыки работы с электронными документоведческими системами и программами.

Должностные обязанности:

— Поддержание порядка и систематизация документов в отделе (отделении) таможенного органа.
— Ведение делопроизводства и обработка обращений граждан в соответствии с установленными нормами и требованиями.
— Организация и контроль за правильной обработкой, хранением и уничтожением документов.
— Подготовка и предоставление необходимых документов по запросу граждан и внутренним подразделениям.
— Электронное ведение документоведческого архива и отчетность по обработке обращений.

Отчетность:

Инспектор отчитывается перед руководством и/или отделом о выполнении задач по документационному обеспечению, предоставляя отчеты и статистическую информацию. Отчеты могут также включать рекомендации и предложения по улучшению работы в области делопроизводства и обработки обращений граждан.

Права:

Инспектор имеет право:
— Обрабатывать документы и вести делопроизводство в соответствии с нормами и требованиями.
— Запрашивать у граждан и других подразделений необходимую информацию и документы.
— Вносить предложения по улучшению документационного обеспечения и делопроизводства.

Критерии эффективности и ответственность:

Инспектор несет ответственность за правильное ведение делопроизводства, обработку документов и обращений граждан, а также за соблюдение норм и требований по документационному обеспечению. Оценка эффективности может быть основана на точности и своевременности выполнения задач, корректном отношении к гражданам и подразделениям, а также соблюдении конфиденциальности информации.

 

