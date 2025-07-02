Должностная обязанность Инспектора отдела (отделения) документационного обеспечения таможенного органа, ответственного за ведение делопроизводства по обращениям граждан

Общие положения:

Инспектор, отвечающий за документационное обеспечение отдела (отделения) таможенного органа и ведение делопроизводства по обращениям граждан, играет важную роль в обеспечении правильной обработки и хранения документов, а также в организации работы с гражданами. Задача инспектора состоит в поддержании порядка и систематизации документов, обработке обращений граждан и соблюдении норм и требований по ведению делопроизводства.

Квалификационные требования:

— Среднее или высшее образование, предпочтительно в области документоведения, делопроизводства или архивоведения.

— Знание норм и правил ведения и хранения документов, а также законодательства в области обращений граждан.

— Опыт работы в обработке документов и организации делопроизводства, предпочтительно в государственных органах.

— Навыки работы с электронными документоведческими системами и программами.

Должностные обязанности:

— Поддержание порядка и систематизация документов в отделе (отделении) таможенного органа.

— Ведение делопроизводства и обработка обращений граждан в соответствии с установленными нормами и требованиями.

— Организация и контроль за правильной обработкой, хранением и уничтожением документов.

— Подготовка и предоставление необходимых документов по запросу граждан и внутренним подразделениям.

— Электронное ведение документоведческого архива и отчетность по обработке обращений.

Отчетность:

Инспектор отчитывается перед руководством и/или отделом о выполнении задач по документационному обеспечению, предоставляя отчеты и статистическую информацию. Отчеты могут также включать рекомендации и предложения по улучшению работы в области делопроизводства и обработки обращений граждан.

Права:

Инспектор имеет право:

— Обрабатывать документы и вести делопроизводство в соответствии с нормами и требованиями.

— Запрашивать у граждан и других подразделений необходимую информацию и документы.

— Вносить предложения по улучшению документационного обеспечения и делопроизводства.

Критерии эффективности и ответственность:

Инспектор несет ответственность за правильное ведение делопроизводства, обработку документов и обращений граждан, а также за соблюдение норм и требований по документационному обеспечению. Оценка эффективности может быть основана на точности и своевременности выполнения задач, корректном отношении к гражданам и подразделениям, а также соблюдении конфиденциальности информации.

