Должностные обязанности Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ

Должностная обязанность Инспектора по качеству и приемке строительно-монтажных работ

Общие положения:

Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ играет важную роль в обеспечении качества и соответствия работ установленным требованиям и стандартам. Задача инспектора состоит в контроле и проверке строительно-монтажных работ, а также в обеспечении высокого уровня качества и безопасности выполнения работ.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области строительства, инженерии или эквивалент.
 — Знание норм и стандартов строительства и приемки работ.
 — Опыт работы в области контроля и приемки строительно-монтажных работ.
 — Навыки анализа и проверки документации и технических спецификаций.

Должностные обязанности:

— Осуществление контроля и приемки строительно-монтажных работ в соответствии с установленными требованиями и стандартами.
 — Проверка качества выполненных работ и соответствия проектной документации.
 — Анализ и оценка технических решений и качества используемых материалов.
 — Взаимодействие с подрядчиками и другими заинтересованными сторонами для решения возникающих вопросов.

Отчетность:

Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ отчитывается перед руководством о проведенных проверках, результатах приемки и выявленных недостатках или отклонениях. Отчеты могут также включать предложения и рекомендации по улучшению качества работ.

Права:

Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ имеет право:
 — Осуществлять контроль и приемку работ в соответствии с установленными требованиями и стандартами.
 — Проверять качество выполненных работ и использованные материалы.
 — Вносить предложения и рекомендации по улучшению качества и безопасности работ.

Критерии эффективности и ответственность:

Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ несет ответственность за контроль и приемку работ, точность и своевременность проверок и отчетов, а также за соблюдение требований и стандартов качества. Оценка эффективности может быть основана на выявлении и исправлении недостатков, предотвращении проблем и улучшении качества строительно-монтажных работ.

 

