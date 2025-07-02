Должностные обязанности Инспектор по кадрам
Должностная обязанность Инспектора по кадрам
Общие положения:
Инспектор по кадрам играет важную роль в управлении персоналом компании. Задача инспектора по кадрам состоит в поддержании и соблюдении кадровой политики компании, процессов найма, учета, развития и управления персоналом.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области управления персоналом, психологии, экономики или эквивалент.
— Знание трудового законодательства и кадровых процедур.
— Опыт работы в области управления персоналом.
— Умение проводить собеседования, оценку персонала и разрабатывать планы развития для сотрудников.
— Навыки работы с кадровыми информационными системами и программами.
Должностные обязанности:
— Набор и подбор персонала в соответствии с потребностями компании.
— Ведение кадрового учета и составление отчетов по персоналу.
— Организация и проведение процесса адаптации и обучения новых сотрудников.
— Разработка и внедрение политики компании в области кадрового делопроизводства.
— Поддержание и развитие сотрудников, проведение оценок и планирование карьерного роста.
Отчетность:
Инспектор по кадрам отчитывается перед руководством о работе по набору и подбору персонала, проведении обучения и адаптации новых сотрудников, и других аспектах работы с персоналом. Отчеты могут также включать информацию о планах развития и подготовке сотрудников.
Права:
Инспектор по кадрам имеет право:
— Проводить собеседования с кандидатами и принимать решение о приеме на работу.
— Разрабатывать и внедрять программы обучения и адаптации.
— Проводить оценку и анализ производительности сотрудников.
Критерии эффективности и ответственность:
Инспектор по кадрам несет ответственность за правильный набор и подбор персонала, а также за учет и развитие сотрудников в соответствии с кадровой политикой компании. Оценка эффективности может быть основана на успешном наборе персонала, высокой степени удовлетворенности и развития сотрудников, а также соблюдении законодательства в области труда.
Для подбора опытного и эффективного Инспектора по кадрам, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по управлению персоналом в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправьте запрос на сайт favorit.pro.