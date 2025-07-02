Должностная обязанность Инспектора по контролю за исполнением поручений

Общие положения:

Инспектор по контролю за исполнением поручений играет важную роль в обеспечении выполнения задач и поручений в компании. Задача инспектора состоит в контроле и отслеживании процесса выполнения поручений, обеспечении их своевременного и качественного исполнения, а также ведении соответствующей документации.

Квалификационные требования:

— Высшее образование по отношению к сфере деятельности компании.

— Знание принципов организации рабочих процессов и исполнения поручений.

— Опыт работы в области контроля и исполнения поручений.

— Навыки планирования, анализа и отслеживания выполнения задач.

Должностные обязанности:

— Контроль и отслеживание выполнения поручений, выданных сотрудникам.

— Своевременное получение отчетов о выполнении поручений и их регистрация.

— Анализ и проверка результатов исполнения поручений на соответствие установленным требованиям и стандартам.

— Взаимодействие с руководителями и сотрудниками для уточнения деталей поручений и решения возникающих вопросов.

Отчетность:

Инспектор по контролю за исполнением поручений отчитывается перед руководством о ходе и результате контроля исполнения поручений. Отчеты могут включать информацию о выполненных поручениях, статусе их исполнения, а также рекомендации по улучшению процесса исполнения поручений.

Права:

Инспектор по контролю за исполнением поручений имеет право:

— Запрашивать информацию и отчеты о выполнении поручений у сотрудников и подразделений.

— Коммуницировать и проводить проверки с целью подтверждения факта выполнения поручений.

— Давать рекомендации и предлагать изменения в процессе исполнения поручений.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инспектор по контролю за исполнением поручений несет ответственность за своевременный и качественный контроль над выполнением поручений, точность учета результатов и составление отчетов. Критерии эффективности могут включать своевременное исполнение поручений, минимизацию просрочек, высокую точность отчетности и удовлетворение требований и стандартов.

