Должностная обязанность Инспектора экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа

Общие положения:

Инспектор экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа играет важную роль в документационном обеспечении таможенных процедур и контроле за перевозкой грузов через таможенную границу. Задача инспектора заключается в обеспечении организации и контроле за документацией, связанной с экспедированием грузов и прохождением таможенных процедур.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области экономики, таможенного дела или эквивалент.

— Знание таможенного законодательства и процедур экспедирования грузов.

— Опыт работы в таможенной службе или связанных с таможенными процедурами областях.

— Навыки работы с документацией и таможенными системами.

Должностные обязанности:

— Организация и контроль за процессом экспедирования грузов через таможенную границу.

— Проверка и обработка документации, связанной с таможенными процедурами и экспедированием грузов.

— Контроль за соответствием документов требованиям таможенного законодательства и экспортно-импортным регламентам.

— Взаимодействие с таможенными органами, перевозчиками и сторонними организациями по вопросам экспедиции грузов.

Отчетность:

Инспектор экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа отчитывается о ходе и результате работы по экспедированию грузов перед руководством. Отчеты могут включать информацию о количестве обработанных грузов, соответствии документов требованиям и статистической информации.

Права:

Инспектор экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа имеет право:

— Проводить проверку и обработку документов, связанных с экспедированием грузов.

— Взаимодействовать с таможенными органами и сторонними организациями по вопросам экспедирования грузов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инспектор экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа несет ответственность за правильную и точную обработку документации, соответствие документов требованиям таможенного законодательства и успешное выполнение таможенных процедур. Критерии эффективности могут включать своевременное проведение экспедирования грузов, соблюдение соответствующих правил и процедур, а также минимизацию ошибок и нарушений.

