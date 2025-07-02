Должностная обязанность Инструктора по лечебной физкультуре

Общие положения:

Инструктор по лечебной физкультуре играет важную роль в организации и проведении занятий по лечебной физкультуре в рамках медицинских и реабилитационных программ. Задача инструктора состоит в разработке и проведении комплексов физических упражнений, адаптированных к особенностям пациентов, с целью улучшения и поддержки их физического и психологического состояния.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее профессиональное образование в области физической культуры, медицины или эквивалент.

— Сертификат или лицензия инструктора по лечебной физкультуре.

— Опыт работы с пациентами различных возрастных групп и состояний здоровья.

— Знание методик и принципов лечебной физкультуры.

Должностные обязанности:

— Разработка индивидуальных программ физических упражнений для пациентов с учетом их состояния здоровья и медицинских рекомендаций.

— Проведение занятий по лечебной физкультуре с пациентами, включая демонстрацию и объяснение правильной техники выполнения упражнений.

— Мониторинг и оценка физического прогресса пациентов, внесение необходимых корректировок в программы занятий.

— Консультирование пациентов по вопросам физической активности и здорового образа жизни.

— Ведение документации и отчетность о проведенных занятиях и результатах.

Отчетность:

Инструктор по лечебной физкультуре отчитывается перед руководством о проведенных занятиях, прогрессе пациентов и эффективности программы. Отчеты могут включать информацию о количестве занятий, числе участников, а также оценку достигнутых результатов.

Права:

Инструктор по лечебной физкультуре имеет право:

— Разрабатывать программы лечебной зарядки и планы занятий для пациентов.

— Проводить физические и функциональные тестирования для оценки состояния пациентов.

— Предоставлять рекомендации по уровню и интенсивности физических упражнений.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инструктор по лечебной физкультуре несет ответственность за правильное проведение занятий, безопасность пациентов и достижение результатов в соответствии с поставленными целями. Критерии эффективности могут включать улучшение физической выносливости пациентов, снижение болевых ощущений, повышение уровня мобильности и общего самочувствия.

