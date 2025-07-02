Должностная обязанность Инструктора по спортивно-оздоровительной гимнастике

Общие положения:

Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике играет важную роль в организации и проведении занятий по различным формам гимнастики с целью поддержания и улучшения физической формы, координации и общего здоровья участников. Задача инструктора заключается в разработке и проведении сеток тренировок, адаптированных к различным возрастным группам и физическому состоянию участников.

Квалификационные требования:

— Сертификат или диплом инструктора по спортивно-оздоровительной гимнастике.

— Знание принципов и методик проведения гимнастических занятий.

— Опыт работы в области спортивных тренировок и оздоровительной гимнастики.

— Навыки работы с участниками разных возрастных групп и физического состояния.

Должностные обязанности:

— Разработка и проведение индивидуальных и групповых занятий по спортивно-оздоровительной гимнастике.

— Организация и контроль за выполнением комплексов упражнений, забота об их безопасности и эффективности.

— Поддержание мотивации и вовлеченности участников тренировок, обеспечение позитивной и поддерживающей атмосферы.

— Проведение оценки и мониторинга прогресса участников, корректировка программ и рекомендации для их дальнейшего развития.

Отчетность:

Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике отчитывается перед руководством о проведенных занятиях, прогрессе участников и эффективности тренировок. Отчеты могут включать информацию о количестве проведенных занятий, числе участников, а также оценку достигнутых результатов.

Права:

Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике имеет право:

— Разрабатывать индивидуальные и групповые программы тренировок.

— Проводить оценку физического состояния участников и адаптировать программы к их потребностям.

— Предоставлять рекомендации и консультации по вопросам здорового образа жизни и физической активности.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике несет ответственность за качественное проведение тренировок, безопасность участников и достижение результатов. Критерии эффективности могут включать улучшение физической формы участников, повышение координации движений, развитие внимания и осознанности во время занятий.

