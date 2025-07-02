Должностные обязанности Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике

Должностная обязанность Инструктора по спортивно-оздоровительной гимнастике

Общие положения:

Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике играет важную роль в организации и проведении занятий по различным формам гимнастики с целью поддержания и улучшения физической формы, координации и общего здоровья участников. Задача инструктора заключается в разработке и проведении сеток тренировок, адаптированных к различным возрастным группам и физическому состоянию участников.

Квалификационные требования:

— Сертификат или диплом инструктора по спортивно-оздоровительной гимнастике.
— Знание принципов и методик проведения гимнастических занятий.
— Опыт работы в области спортивных тренировок и оздоровительной гимнастики.
— Навыки работы с участниками разных возрастных групп и физического состояния.

Должностные обязанности:

— Разработка и проведение индивидуальных и групповых занятий по спортивно-оздоровительной гимнастике.
— Организация и контроль за выполнением комплексов упражнений, забота об их безопасности и эффективности.
— Поддержание мотивации и вовлеченности участников тренировок, обеспечение позитивной и поддерживающей атмосферы.
— Проведение оценки и мониторинга прогресса участников, корректировка программ и рекомендации для их дальнейшего развития.

Отчетность:

Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике отчитывается перед руководством о проведенных занятиях, прогрессе участников и эффективности тренировок. Отчеты могут включать информацию о количестве проведенных занятий, числе участников, а также оценку достигнутых результатов.

Права:

Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике имеет право:
— Разрабатывать индивидуальные и групповые программы тренировок.
— Проводить оценку физического состояния участников и адаптировать программы к их потребностям.
— Предоставлять рекомендации и консультации по вопросам здорового образа жизни и физической активности.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике несет ответственность за качественное проведение тренировок, безопасность участников и достижение результатов. Критерии эффективности могут включать улучшение физической формы участников, повышение координации движений, развитие внимания и осознанности во время занятий.

 

Для подбора опытного и эффективного Инструктора по спортивно-оздоровительной гимнастике рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по спортивно-оздоровительной гимнастике. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить