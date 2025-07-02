Должностная обязанность Инструктора производственного обучения работников

Общие положения:

Инструктор производственного обучения работников играет важную роль в организации и проведении обучающих программ для сотрудников компании. Задача инструктора состоит в разработке и проведении обучающих занятий и тренингов, а также в оценке и поддержке процесса обучения сотрудников для развития и повышения их производственных навыков.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее профессиональное образование, связанное с областью, в которой происходит обучение.

— Знание педагогических методик и принципов взрослого обучения.

— Опыт работы в области производственного обучения, проведении тренингов или обучающих занятий.

— Навыки планирования и проведения обучающих мероприятий, включая разработку материалов и оценку результатов обучения.

Должностные обязанности:

— Планирование и разработка обучающих программ и планов занятий в соответствии с требованиями компании и профессиональными потребностями сотрудников.

— Проведение обучающих занятий, тренингов и семинаров для сотрудников с использованием эффективных методов и средств обучения.

— Оценка и контроль успеваемости и процесса обучения сотрудников, обеспечение обратной связи и поддержки студентов.

— Сотрудничество с руководством и отделами компании для определения потребностей в обучении и разработки наиболее эффективных образовательных программ.

— Поддержка и развитие профессиональных коммуникаций и навыков сотрудников через проведение специальных тренингов и участие в общих программ обучения.

Отчетность:

Инструктор производственного обучения работников отчитывается перед руководством о ходе и результатах проведенных обучающих программ. Отчеты могут включать информацию о количестве проведенных тренингов, числе участников, оценке результатов обучения и рекомендациях для дальнейшего развития.

Права:

Инструктор производственного обучения работников имеет право:

— Разрабатывать обучающие программы и планы занятий в соответствии с требованиями компании и потребностями сотрудников.

— Проводить обучающие занятия, тренинги и семинары с использованием необходимых учебных материалов и инструментов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инструктор производственного обучения работников несет ответственность за качественное проведение обучающих программ, достижение образовательных целей и результатов, а также развитие производственных навыков сотрудников. Критерии эффективности могут включать уровень усвоения материала, рост производительности и повышение мотивации участников.

