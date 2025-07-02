Должностная обязанность Инструктора службы по организации охраны

Общие положения:

Инструктор службы по организации охраны играет важную роль в обеспечении безопасности компании и подготовке сотрудников службы охраны. Задача инструктора состоит в разработке и проведении обучающих программ, тренировках и практических учениях, чтобы гарантировать высокий уровень профессионализма и готовности к действиям в случае происшествий или чрезвычайных ситуаций.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в службе охраны или правоохранительных органах.

— Понимание принципов и процедур охраны, а также применения средств безопасности.

— Навыки планирования и проведения обучающих программ для сотрудников охраны.

— Знание законодательства в области безопасности и правоохранительной деятельности.

Должностные обязанности:

— Разработка и проведение обучающих программ для сотрудников службы охраны, включая теоретическое и практическое обучение.

— Организация тренировок, симуляций и практических учений для повышения профессионализма и готовности к действиям в различных ситуациях.

— Проведение оценки знаний и навыков сотрудников службы охраны и разработка планов дополнительного обучения и тренировок.

— Обеспечение соблюдения нормативов и требований по безопасности компании, а также осуществление консультирования сотрудников по вопросам безопасности и профилактики преступлений.

Отчетность:

Инструктор службы по организации охраны отчитывается перед руководством о ходе и результатах проведенных обучающих программ, тренировок и практических учений. Отчеты могут включать информацию об оценке уровня подготовки сотрудников охраны, рекомендации по улучшению и планы последующего обучения.

Права:

Инструктор службы по организации охраны имеет право:

— Разрабатывать и проводить обучающие программы и тренировки для сотрудников охраны.

— Оценивать знания и навыки сотрудников, а также предоставлять рекомендации по их дальнейшей подготовке и повышению профессионализма.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инструктор службы по организации охраны несет ответственность за подготовку и обучение сотрудников службы охраны, а также обеспечение высокого уровня безопасности внутри компании. Критерии эффективности могут включать повышение квалификации сотрудников, улучшение готовности к действиям в экстренных ситуациях, а также соблюдение нормативов и требований по безопасности.

