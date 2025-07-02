Должностные обязанности Инженера аналитического оборудования

Общие положения:

Инженер аналитического оборудования играет ключевую роль в обслуживании, настройке и управлении аналитическими системами и устройствами компании. Основная задача инженера аналитического оборудования — обеспечить надежное и точное функционирование аналитического оборудования для проведения анализов и контроля качества в процессе производства.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области (например, инженерия, химия, физика и т.д.).

— Знание работы и настройки аналитического оборудования, включая хроматографы, спектрофотометры, масс-спектрометры и другие.

— Опыт работы с аналитическими методами и аппаратурой для проведения химических и физических анализов.

— Понимание требований качества и нормативных стандартов в своей области.

— Умение обрабатывать и интерпретировать данные, полученные из аналитических систем.

Должностные обязанности:

— Установка, настройка и обслуживание аналитического оборудования.

— Проведение калибровки и проверка точности аналитических систем.

— Разработка и установка методик анализа для проверки качества и контроля процессов производства.

— Оперативное решение проблем и неисправностей в работе аналитического оборудования.

— Оценка и интерпретация результатов анализов, подготовка отчетов и предоставление рекомендаций на основе полученных данных.

— Участие в разработке и внедрении новых методов анализа и оборудования.

Отчетность:

Инженер аналитического оборудования отчитывается перед руководством о проведенных анализах, состоянии аналитического оборудования и выполнении поставленных задач. Отчеты также включают информацию об обнаруженных проблемах и рекомендациях по их устранению.

Права:

Инженер аналитического оборудования имеет право:

— Выполнять техническую настройку и обслуживание аналитического оборудования.

— Разрабатывать и внедрять аналитические методы и процедуры.

— Интерпретировать результаты анализов и давать рекомендации на основе полученных данных.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер аналитического оборудования несет ответственность за обеспечение надежной работы аналитического оборудования и точность проведения анализов. Оценка эффективности может осуществляться на основе качества анализов, точности результатов и оперативности решения проблем, связанных с оборудованием.

