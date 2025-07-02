Должностные обязанности Инженер аналитического оборудования
Должностные обязанности Инженера аналитического оборудования
Общие положения:
Инженер аналитического оборудования играет ключевую роль в обслуживании, настройке и управлении аналитическими системами и устройствами компании. Основная задача инженера аналитического оборудования — обеспечить надежное и точное функционирование аналитического оборудования для проведения анализов и контроля качества в процессе производства.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в соответствующей области (например, инженерия, химия, физика и т.д.).
— Знание работы и настройки аналитического оборудования, включая хроматографы, спектрофотометры, масс-спектрометры и другие.
— Опыт работы с аналитическими методами и аппаратурой для проведения химических и физических анализов.
— Понимание требований качества и нормативных стандартов в своей области.
— Умение обрабатывать и интерпретировать данные, полученные из аналитических систем.
Должностные обязанности:
— Установка, настройка и обслуживание аналитического оборудования.
— Проведение калибровки и проверка точности аналитических систем.
— Разработка и установка методик анализа для проверки качества и контроля процессов производства.
— Оперативное решение проблем и неисправностей в работе аналитического оборудования.
— Оценка и интерпретация результатов анализов, подготовка отчетов и предоставление рекомендаций на основе полученных данных.
— Участие в разработке и внедрении новых методов анализа и оборудования.
Отчетность:
Инженер аналитического оборудования отчитывается перед руководством о проведенных анализах, состоянии аналитического оборудования и выполнении поставленных задач. Отчеты также включают информацию об обнаруженных проблемах и рекомендациях по их устранению.
Права:
Инженер аналитического оборудования имеет право:
— Выполнять техническую настройку и обслуживание аналитического оборудования.
— Разрабатывать и внедрять аналитические методы и процедуры.
— Интерпретировать результаты анализов и давать рекомендации на основе полученных данных.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер аналитического оборудования несет ответственность за обеспечение надежной работы аналитического оборудования и точность проведения анализов. Оценка эффективности может осуществляться на основе качества анализов, точности результатов и оперативности решения проблем, связанных с оборудованием.
