Должностные обязанности Инженер-электрик

Общие положения Инженера‑электрика

Инженер‑электрик — специалист, отвечающий за эксплуатацию, техническое обслуживание, диагностику и ремонт электрических сетей и электрооборудования предприятия. Обеспечивает надёжную работу электроустановок, соблюдение требований электробезопасности и нормативов, участвует в планировании модернизаций и энергоэффективных мероприятий. Действует в соответствии с внутренними регламентами, ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП и распоряжениями руководства.

Квалификационные требования Инженера‑электрика

  • Высшее электротехническое образование или среднее специальное (электромонтёр / техник) с подтверждённым опытом.
  • Опыт работы с электрооборудованием и сетями от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior) в промышленности или на крупном объекте.
  • Наличие допуска/группы по электробезопасности, позволяющей выполнять соответствующие работы.
  • Знание нормативов и правил: ПУЭ, ПТЭ, ПБ, ГОСТ, СНиП, требований по охране труда и промышленной безопасности.
  • Навыки эксплуатации и ремонта: распределительные щиты, трансформаторы, кабельные линии, АВР, ДГУ, шинопроводы, силовое оборудование.
  • Умение проводить измерения: сопротивление изоляции, токи короткого замыкания, паспортизация заземления, тепловизионные обследования.
  • Опыт работы с документацией: электрические схемы, принципиальные схемы, ППР, журналы учёта, акты измерений.
  • Владение инструментами: мультиметр, мегомметр, токоизмерительные клещи, тепловизор; навыки работы в AutoCAD/ELSYS/SCADA — преимущество.
  • Личные качества: внимательность, ответственность, умение работать в аварийных условиях и принимать решения.

Должностные обязанности Инженера‑электрика

  • Обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации электроустановок предприятия.
  • Проведение плановых и внеплановых осмотров, профилактического обслуживания, ремонтов и наладки электрооборудования.
  • Контроль состояния кабельных линий, коммутационных аппаратов, трансформаторов, щитов и защитных устройств.
  • Выполнение измерений электрических параметров, оформление протоколов испытаний и актов.
  • Участие в пусконаладочных работах (ПНР), монтажных работах и вводе в эксплуатацию оборудования.
  • Разработка и обновление технической документации: схем, инструкций, регламентов и ППР.
  • Настройка и сопровождение систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA) в части электричества.
  • Организация и контроль работ подрядчиков по электротехническим работам, проведение приёмо‑сдаточных испытаний.
  • Ведение журналов учёта, отчётности по энергопотреблению и аварийных событиях.
  • Обеспечение соблюдения правил электробезопасности, инструктаж персонала, контроль аттестации работников.
  • Участие в энергоаудитах и инициативах по повышению энергоэффективности и снижению потерь.

Отчетность Инженера‑электрика

Инженер‑электрик подотчётен начальнику службы эксплуатации / главному инженеру и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по состоянию электрооборудования и инцидентам;
  • протоколы измерений и акты испытаний электроустановок;
  • отчёты по выполненным ремонтам, ПНР и затратам на работы;
  • планы профилактического обслуживания и предложения по модернизации;
  • документы по расследованиям аварий и предложенные корректирующие меры.

Права Инженера‑электрика

  • Запрашивать у подразделений информацию и доступ к объектам для диагностики и ремонта электрооборудования.
  • Приостанавливать эксплуатацию оборудования или вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и неисправностей.
  • Инициировать привлечение подрядчиков для специализированных работ и контролировать их выполнение в рамках бюджета и регламентов.
  • Вносить предложения по модернизации, реконструкции щитов и линий, мероприятий по энергосбережению.
  • Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности в установленном объёме.

Критерии эффективности и ответственность Инженера‑электрика

  • Основные KPI: надёжность электроснабжения (количество/длительность аварий), своевременность профилактики и ремонта, соответствие нормативам электробезопасности, результаты испытаний, снижение внеплановых простоев.
  • Примеры целевых значений:
    • Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–5 (в зависимости от масштаба объекта);
    • Соблюдение графика профилактики — 100%;
    • Среднее время восстановления неисправности (MTTR) — ≤ 4 часа для критичного оборудования;
    • Процент выполненных плановых работ — ≥ 95%;
    • Количество несоответствий по электробезопасности при аудитах — 0 критических.
  • Инженер‑электрик несёт ответственность за правильность эксплуатации электроустановок, достоверность измерений и протоколов, соблюдение правил электробезопасности и ведение документации. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Инженеров‑электриков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор инженеров‑электриков с проверкой практических навыков: измерения, расчёты нагрузок, диагностика и восстановление электроснабжения.
  • Оценка знаний нормативов (ПТЭ/ПУЭ), опыта работы с КИП/SCADA и проведения ПНР.
  • Подбор кандидатов с допусками и подтверждённой группой по электробезопасности, опытом работы с трансформаторными подстанциями и ДГУ.
  • Проверка рекомендаций, портфолио по реализованным проектам и кейсам по аварийным ситуациям.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора инженера‑электрика, способного обеспечить надёжную эксплуатацию электроустановок, проводить измерения и внедрять мероприятия по повышению надёжности и энергосбережению, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическим опытом. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

