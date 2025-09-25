Должностные обязанности Инженер-электрик
Общие положения Инженера‑электрика
Инженер‑электрик — специалист, отвечающий за эксплуатацию, техническое обслуживание, диагностику и ремонт электрических сетей и электрооборудования предприятия. Обеспечивает надёжную работу электроустановок, соблюдение требований электробезопасности и нормативов, участвует в планировании модернизаций и энергоэффективных мероприятий. Действует в соответствии с внутренними регламентами, ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП и распоряжениями руководства.
Квалификационные требования Инженера‑электрика
- Высшее электротехническое образование или среднее специальное (электромонтёр / техник) с подтверждённым опытом.
- Опыт работы с электрооборудованием и сетями от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior) в промышленности или на крупном объекте.
- Наличие допуска/группы по электробезопасности, позволяющей выполнять соответствующие работы.
- Знание нормативов и правил: ПУЭ, ПТЭ, ПБ, ГОСТ, СНиП, требований по охране труда и промышленной безопасности.
- Навыки эксплуатации и ремонта: распределительные щиты, трансформаторы, кабельные линии, АВР, ДГУ, шинопроводы, силовое оборудование.
- Умение проводить измерения: сопротивление изоляции, токи короткого замыкания, паспортизация заземления, тепловизионные обследования.
- Опыт работы с документацией: электрические схемы, принципиальные схемы, ППР, журналы учёта, акты измерений.
- Владение инструментами: мультиметр, мегомметр, токоизмерительные клещи, тепловизор; навыки работы в AutoCAD/ELSYS/SCADA — преимущество.
- Личные качества: внимательность, ответственность, умение работать в аварийных условиях и принимать решения.
Должностные обязанности Инженера‑электрика
- Обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации электроустановок предприятия.
- Проведение плановых и внеплановых осмотров, профилактического обслуживания, ремонтов и наладки электрооборудования.
- Контроль состояния кабельных линий, коммутационных аппаратов, трансформаторов, щитов и защитных устройств.
- Выполнение измерений электрических параметров, оформление протоколов испытаний и актов.
- Участие в пусконаладочных работах (ПНР), монтажных работах и вводе в эксплуатацию оборудования.
- Разработка и обновление технической документации: схем, инструкций, регламентов и ППР.
- Настройка и сопровождение систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA) в части электричества.
- Организация и контроль работ подрядчиков по электротехническим работам, проведение приёмо‑сдаточных испытаний.
- Ведение журналов учёта, отчётности по энергопотреблению и аварийных событиях.
- Обеспечение соблюдения правил электробезопасности, инструктаж персонала, контроль аттестации работников.
- Участие в энергоаудитах и инициативах по повышению энергоэффективности и снижению потерь.
Отчетность Инженера‑электрика
Инженер‑электрик подотчётен начальнику службы эксплуатации / главному инженеру и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по состоянию электрооборудования и инцидентам;
- протоколы измерений и акты испытаний электроустановок;
- отчёты по выполненным ремонтам, ПНР и затратам на работы;
- планы профилактического обслуживания и предложения по модернизации;
- документы по расследованиям аварий и предложенные корректирующие меры.
Права Инженера‑электрика
- Запрашивать у подразделений информацию и доступ к объектам для диагностики и ремонта электрооборудования.
- Приостанавливать эксплуатацию оборудования или вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и неисправностей.
- Инициировать привлечение подрядчиков для специализированных работ и контролировать их выполнение в рамках бюджета и регламентов.
- Вносить предложения по модернизации, реконструкции щитов и линий, мероприятий по энергосбережению.
- Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности в установленном объёме.
Критерии эффективности и ответственность Инженера‑электрика
- Основные KPI: надёжность электроснабжения (количество/длительность аварий), своевременность профилактики и ремонта, соответствие нормативам электробезопасности, результаты испытаний, снижение внеплановых простоев.
- Примеры целевых значений:
- Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–5 (в зависимости от масштаба объекта);
- Соблюдение графика профилактики — 100%;
- Среднее время восстановления неисправности (MTTR) — ≤ 4 часа для критичного оборудования;
- Процент выполненных плановых работ — ≥ 95%;
- Количество несоответствий по электробезопасности при аудитах — 0 критических.
- Инженер‑электрик несёт ответственность за правильность эксплуатации электроустановок, достоверность измерений и протоколов, соблюдение правил электробезопасности и ведение документации. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
Подбор Инженеров‑электриков в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор инженеров‑электриков с проверкой практических навыков: измерения, расчёты нагрузок, диагностика и восстановление электроснабжения.
- Оценка знаний нормативов (ПТЭ/ПУЭ), опыта работы с КИП/SCADA и проведения ПНР.
- Подбор кандидатов с допусками и подтверждённой группой по электробезопасности, опытом работы с трансформаторными подстанциями и ДГУ.
- Проверка рекомендаций, портфолио по реализованным проектам и кейсам по аварийным ситуациям.
- Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора инженера‑электрика, способного обеспечить надёжную эксплуатацию электроустановок, проводить измерения и внедрять мероприятия по повышению надёжности и энергосбережению, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическим опытом. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.