Общие положения Инженера‑электрика

Инженер‑электрик — специалист, отвечающий за эксплуатацию, техническое обслуживание, диагностику и ремонт электрических сетей и электрооборудования предприятия. Обеспечивает надёжную работу электроустановок, соблюдение требований электробезопасности и нормативов, участвует в планировании модернизаций и энергоэффективных мероприятий. Действует в соответствии с внутренними регламентами, ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП и распоряжениями руководства.

Квалификационные требования Инженера‑электрика

Высшее электротехническое образование или среднее специальное (электромонтёр / техник) с подтверждённым опытом.

Опыт работы с электрооборудованием и сетями от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior) в промышленности или на крупном объекте.

Наличие допуска/группы по электробезопасности, позволяющей выполнять соответствующие работы.

Знание нормативов и правил: ПУЭ, ПТЭ, ПБ, ГОСТ, СНиП, требований по охране труда и промышленной безопасности.

Навыки эксплуатации и ремонта: распределительные щиты, трансформаторы, кабельные линии, АВР, ДГУ, шинопроводы, силовое оборудование.

Умение проводить измерения: сопротивление изоляции, токи короткого замыкания, паспортизация заземления, тепловизионные обследования.

Опыт работы с документацией: электрические схемы, принципиальные схемы, ППР, журналы учёта, акты измерений.

Владение инструментами: мультиметр, мегомметр, токоизмерительные клещи, тепловизор; навыки работы в AutoCAD/ELSYS/SCADA — преимущество.

Личные качества: внимательность, ответственность, умение работать в аварийных условиях и принимать решения.

Должностные обязанности Инженера‑электрика

Обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации электроустановок предприятия.

Проведение плановых и внеплановых осмотров, профилактического обслуживания, ремонтов и наладки электрооборудования.

Контроль состояния кабельных линий, коммутационных аппаратов, трансформаторов, щитов и защитных устройств.

Выполнение измерений электрических параметров, оформление протоколов испытаний и актов.

Участие в пусконаладочных работах (ПНР), монтажных работах и вводе в эксплуатацию оборудования.

Разработка и обновление технической документации: схем, инструкций, регламентов и ППР.

Настройка и сопровождение систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA) в части электричества.

Организация и контроль работ подрядчиков по электротехническим работам, проведение приёмо‑сдаточных испытаний.

Ведение журналов учёта, отчётности по энергопотреблению и аварийных событиях.

Обеспечение соблюдения правил электробезопасности, инструктаж персонала, контроль аттестации работников.

Участие в энергоаудитах и инициативах по повышению энергоэффективности и снижению потерь.

Отчетность Инженера‑электрика

Инженер‑электрик подотчётен начальнику службы эксплуатации / главному инженеру и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по состоянию электрооборудования и инцидентам;

протоколы измерений и акты испытаний электроустановок;

отчёты по выполненным ремонтам, ПНР и затратам на работы;

планы профилактического обслуживания и предложения по модернизации;

документы по расследованиям аварий и предложенные корректирующие меры.

Права Инженера‑электрика

Запрашивать у подразделений информацию и доступ к объектам для диагностики и ремонта электрооборудования.

Приостанавливать эксплуатацию оборудования или вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и неисправностей.

Инициировать привлечение подрядчиков для специализированных работ и контролировать их выполнение в рамках бюджета и регламентов.

Вносить предложения по модернизации, реконструкции щитов и линий, мероприятий по энергосбережению.

Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности в установленном объёме.

Критерии эффективности и ответственность Инженера‑электрика

Основные KPI: надёжность электроснабжения (количество/длительность аварий), своевременность профилактики и ремонта, соответствие нормативам электробезопасности, результаты испытаний, снижение внеплановых простоев.

Примеры целевых значений: Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–5 (в зависимости от масштаба объекта); Соблюдение графика профилактики — 100%; Среднее время восстановления неисправности (MTTR) — ≤ 4 часа для критичного оборудования; Процент выполненных плановых работ — ≥ 95%; Количество несоответствий по электробезопасности при аудитах — 0 критических.

Инженер‑электрик несёт ответственность за правильность эксплуатации электроустановок, достоверность измерений и протоколов, соблюдение правил электробезопасности и ведение документации. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

