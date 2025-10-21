Должностные обязанности Инженер-геотехник
Общие положения Инженера-геотехника
Инженер-геотехник — специалист, отвечающий за выполнение инженерно-геотехнических изысканий, анализ геологических и геомеханических условий, проектирование оснований и фундаментов, геотехническое сопровождение строительных и монтажных работ. Обеспечивает корректность инженерных решений с учётом свойств грунтов, подземных вод и нагрузок, контролирует качество полевых и лабораторных исследований и действует в соответствии с проектной документацией, нормативами (СНиП, ГОСТ), внутренними регламентами и требованиями охраны труда.
Квалификационные требования Инженера-геотехника
- Высшее образование в области геотехники, инженерной геологии, строительной механики или смежных направлений.
- Опыт работы в инженерно-геотехнических изысканиях или проектировании от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание нормативной базы: СНиП, СП, ГОСТ по инженерным изысканиям и основаниям зданий и сооружений.
- Навыки полевых работ: отбор проб грунтов, бурение, испытания полевых приборов (динамические зондирования, CPT, SPT), замеры уровня грунтовых вод, камеральная обработка данных.
- Опыт лабораторных испытаний грунтов, интерпретации результатов (плотность, влажность, пределы текучести, границы текучести, прочностные характеристики).
- Владение ПО для геотехнического анализа: PLAXIS, GEO5, Settle3D, AutoCAD / Civil 3D; умение работать с ГИС и ГНСС‑данными — преимущество.
- Понимание методов расчёта фундаментов, свайных конструкций, подпорных стен, оснований дорог и земляных сооружений.
- Навыки мониторинга деформаций (инклиниометры, реперы, нивелирование) и интерпретации результатов.
- Знание методик оценивания стабильности откосов, устойчивости котлованов и расчёта осадки.
- Умение оформлять инженерно-геотехнические отчёты, паспортные данные на скважины, технические задания для подрядчиков.
- Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, внимательность к деталям, коммуникабельность и готовность к полевым командировкам.
Должностные обязанности Инженера-геотехника
- Проведение и организация инженерно-геологических и геотехнических изысканий (полевые и лабораторные работы).
- Отбор и маркировка проб грунтов, ведение геологической карты, паспортизация скважин и проб.
- Проведение интерпретации геологических и лабораторных данных, формирование исходных данных для проектирования.
- Выполнение геотехнических расчётов по фундаментам, сваям, подпорным конструкциям, котлованам и прочим основаниям.
- Разработка рекомендаций по подготовке основания, устройству фундаментов, водоотведению и мероприятиям по улучшению свойств грунтов.
- Геотехническое сопровождение строительства: контроль соблюдения проектных решений, оценка строительных отклонений и аварийных ситуаций.
- Настройка и проведение мониторинга деформаций, контроль показаний приборов и анализ трендов.
- Подготовка инженерно-геотехнических отчётов, заключений, техзаданий и проектной документации.
- Взаимодействие с проектировщиками, подрядчиками, лабораториями и контролирующими органами.
- Обеспечение соблюдения требований техники безопасности при проведении полевых и лабораторных работ.
- Участие в расследовании геотехнических инцидентов и подготовка мероприятий по предотвращению повторных рисков.
Отчетность Инженера-геотехника
Инженер-геотехник подотчётен руководителю подразделения по инженерным изысканиям / главному инженеру проекта и предоставляет:
- полевые и лабораторные журналы, паспорта скважин и отчёты по выполненным работам;
- инженерно-геотехнические отчёты с интерпретацией данных и рекомендациями;
- акты приёма выполненных изысканий и результатов мониторинга;
- технические задания для подрядчиков и отчёты по контролю качества работ;
- документы и отчёты по инцидентам, отклонениям и мероприятиям по их устранению.
Права Инженера-геотехника
- Запрашивать у смежных подразделений и подрядчиков исходные данные, проектную документацию и материалы для корректного выполнения работ.
- Приостанавливать работы на участке при выявлении опасных геотехнических условий или несоответствий проекту и информировать руководство.
- Инициировать привлечение специализированных лабораторий и подрядчиков для дополнительных исследований в рамках утверждённого бюджета.
- Вносить предложения по корректировкам проектных решений, мероприятиям по укреплению оснований и снижению рисков.
- Требовать соблюдения техники безопасности и мер по охране труда при проведении полевых и монтажных работ.
Критерии эффективности и ответственность Инженера-геотехника
- Основные KPI: точность геотехнических заключений, своевременность и полнота изысканий, количество выявленных и предотвращённых геотехнических рисков, качество проектных рекомендаций, соблюдение сроков и бюджетов.
- Примеры целевых значений:
- Своевременная сдача отчётов — 100% в срок;
- Количество геотехнических претензий/ошибок в проектной документации — ≤ 1–2%;
- Процент выявленных рисков, предотвращённых до начала строительства — ≥ 90%;
- Точность прогнозируемой осадки в пределах проектных допусков — ≥ 95%.
- Инженер-геотехник несёт ответственность за достоверность выводов по свойствам грунтов, корректность рекомендаций по устройству оснований и фундаментов, соблюдение нормативов и правил безопасности. За нарушения предусмотрены дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.
