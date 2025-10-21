Общие положения Инженера-геотехника

Инженер-геотехник — специалист, отвечающий за выполнение инженерно-геотехнических изысканий, анализ геологических и геомеханических условий, проектирование оснований и фундаментов, геотехническое сопровождение строительных и монтажных работ. Обеспечивает корректность инженерных решений с учётом свойств грунтов, подземных вод и нагрузок, контролирует качество полевых и лабораторных исследований и действует в соответствии с проектной документацией, нормативами (СНиП, ГОСТ), внутренними регламентами и требованиями охраны труда.

Квалификационные требования Инженера-геотехника

Высшее образование в области геотехники, инженерной геологии, строительной механики или смежных направлений.

Опыт работы в инженерно-геотехнических изысканиях или проектировании от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание нормативной базы: СНиП, СП, ГОСТ по инженерным изысканиям и основаниям зданий и сооружений.

Навыки полевых работ: отбор проб грунтов, бурение, испытания полевых приборов (динамические зондирования, CPT, SPT), замеры уровня грунтовых вод, камеральная обработка данных.

Опыт лабораторных испытаний грунтов, интерпретации результатов (плотность, влажность, пределы текучести, границы текучести, прочностные характеристики).

Владение ПО для геотехнического анализа: PLAXIS, GEO5, Settle3D, AutoCAD / Civil 3D; умение работать с ГИС и ГНСС‑данными — преимущество.

Понимание методов расчёта фундаментов, свайных конструкций, подпорных стен, оснований дорог и земляных сооружений.

Навыки мониторинга деформаций (инклиниометры, реперы, нивелирование) и интерпретации результатов.

Знание методик оценивания стабильности откосов, устойчивости котлованов и расчёта осадки.

Умение оформлять инженерно-геотехнические отчёты, паспортные данные на скважины, технические задания для подрядчиков.

Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, внимательность к деталям, коммуникабельность и готовность к полевым командировкам.

Должностные обязанности Инженера-геотехника

Проведение и организация инженерно-геологических и геотехнических изысканий (полевые и лабораторные работы).

Отбор и маркировка проб грунтов, ведение геологической карты, паспортизация скважин и проб.

Проведение интерпретации геологических и лабораторных данных, формирование исходных данных для проектирования.

Выполнение геотехнических расчётов по фундаментам, сваям, подпорным конструкциям, котлованам и прочим основаниям.

Разработка рекомендаций по подготовке основания, устройству фундаментов, водоотведению и мероприятиям по улучшению свойств грунтов.

Геотехническое сопровождение строительства: контроль соблюдения проектных решений, оценка строительных отклонений и аварийных ситуаций.

Настройка и проведение мониторинга деформаций, контроль показаний приборов и анализ трендов.

Подготовка инженерно-геотехнических отчётов, заключений, техзаданий и проектной документации.

Взаимодействие с проектировщиками, подрядчиками, лабораториями и контролирующими органами.

Обеспечение соблюдения требований техники безопасности при проведении полевых и лабораторных работ.

Участие в расследовании геотехнических инцидентов и подготовка мероприятий по предотвращению повторных рисков.

Отчетность Инженера-геотехника

Инженер-геотехник подотчётен руководителю подразделения по инженерным изысканиям / главному инженеру проекта и предоставляет:

полевые и лабораторные журналы, паспорта скважин и отчёты по выполненным работам;

инженерно-геотехнические отчёты с интерпретацией данных и рекомендациями;

акты приёма выполненных изысканий и результатов мониторинга;

технические задания для подрядчиков и отчёты по контролю качества работ;

документы и отчёты по инцидентам, отклонениям и мероприятиям по их устранению.

Права Инженера-геотехника

Запрашивать у смежных подразделений и подрядчиков исходные данные, проектную документацию и материалы для корректного выполнения работ.

Приостанавливать работы на участке при выявлении опасных геотехнических условий или несоответствий проекту и информировать руководство.

Инициировать привлечение специализированных лабораторий и подрядчиков для дополнительных исследований в рамках утверждённого бюджета.

Вносить предложения по корректировкам проектных решений, мероприятиям по укреплению оснований и снижению рисков.

Требовать соблюдения техники безопасности и мер по охране труда при проведении полевых и монтажных работ.

Критерии эффективности и ответственность Инженера-геотехника

Основные KPI: точность геотехнических заключений, своевременность и полнота изысканий, количество выявленных и предотвращённых геотехнических рисков, качество проектных рекомендаций, соблюдение сроков и бюджетов.

Примеры целевых значений: Своевременная сдача отчётов — 100% в срок; Количество геотехнических претензий/ошибок в проектной документации — ≤ 1–2%; Процент выявленных рисков, предотвращённых до начала строительства — ≥ 90%; Точность прогнозируемой осадки в пределах проектных допусков — ≥ 95%.

Инженер-геотехник несёт ответственность за достоверность выводов по свойствам грунтов, корректность рекомендаций по устройству оснований и фундаментов, соблюдение нормативов и правил безопасности. За нарушения предусмотрены дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

