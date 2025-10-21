Должностные обязанности Инженер-геотехник

Общие положения Инженера-геотехника

Инженер-геотехник — специалист, отвечающий за выполнение инженерно-геотехнических изысканий, анализ геологических и геомеханических условий, проектирование оснований и фундаментов, геотехническое сопровождение строительных и монтажных работ. Обеспечивает корректность инженерных решений с учётом свойств грунтов, подземных вод и нагрузок, контролирует качество полевых и лабораторных исследований и действует в соответствии с проектной документацией, нормативами (СНиП, ГОСТ), внутренними регламентами и требованиями охраны труда.

Квалификационные требования Инженера-геотехника

  • Высшее образование в области геотехники, инженерной геологии, строительной механики или смежных направлений.
  • Опыт работы в инженерно-геотехнических изысканиях или проектировании от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание нормативной базы: СНиП, СП, ГОСТ по инженерным изысканиям и основаниям зданий и сооружений.
  • Навыки полевых работ: отбор проб грунтов, бурение, испытания полевых приборов (динамические зондирования, CPT, SPT), замеры уровня грунтовых вод, камеральная обработка данных.
  • Опыт лабораторных испытаний грунтов, интерпретации результатов (плотность, влажность, пределы текучести, границы текучести, прочностные характеристики).
  • Владение ПО для геотехнического анализа: PLAXIS, GEO5, Settle3D, AutoCAD / Civil 3D; умение работать с ГИС и ГНСС‑данными — преимущество.
  • Понимание методов расчёта фундаментов, свайных конструкций, подпорных стен, оснований дорог и земляных сооружений.
  • Навыки мониторинга деформаций (инклиниометры, реперы, нивелирование) и интерпретации результатов.
  • Знание методик оценивания стабильности откосов, устойчивости котлованов и расчёта осадки.
  • Умение оформлять инженерно-геотехнические отчёты, паспортные данные на скважины, технические задания для подрядчиков.
  • Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, внимательность к деталям, коммуникабельность и готовность к полевым командировкам.

Должностные обязанности Инженера-геотехника

  • Проведение и организация инженерно-геологических и геотехнических изысканий (полевые и лабораторные работы).
  • Отбор и маркировка проб грунтов, ведение геологической карты, паспортизация скважин и проб.
  • Проведение интерпретации геологических и лабораторных данных, формирование исходных данных для проектирования.
  • Выполнение геотехнических расчётов по фундаментам, сваям, подпорным конструкциям, котлованам и прочим основаниям.
  • Разработка рекомендаций по подготовке основания, устройству фундаментов, водоотведению и мероприятиям по улучшению свойств грунтов.
  • Геотехническое сопровождение строительства: контроль соблюдения проектных решений, оценка строительных отклонений и аварийных ситуаций.
  • Настройка и проведение мониторинга деформаций, контроль показаний приборов и анализ трендов.
  • Подготовка инженерно-геотехнических отчётов, заключений, техзаданий и проектной документации.
  • Взаимодействие с проектировщиками, подрядчиками, лабораториями и контролирующими органами.
  • Обеспечение соблюдения требований техники безопасности при проведении полевых и лабораторных работ.
  • Участие в расследовании геотехнических инцидентов и подготовка мероприятий по предотвращению повторных рисков.

Отчетность Инженера-геотехника

Инженер-геотехник подотчётен руководителю подразделения по инженерным изысканиям / главному инженеру проекта и предоставляет:

  • полевые и лабораторные журналы, паспорта скважин и отчёты по выполненным работам;
  • инженерно-геотехнические отчёты с интерпретацией данных и рекомендациями;
  • акты приёма выполненных изысканий и результатов мониторинга;
  • технические задания для подрядчиков и отчёты по контролю качества работ;
  • документы и отчёты по инцидентам, отклонениям и мероприятиям по их устранению.

Права Инженера-геотехника

  • Запрашивать у смежных подразделений и подрядчиков исходные данные, проектную документацию и материалы для корректного выполнения работ.
  • Приостанавливать работы на участке при выявлении опасных геотехнических условий или несоответствий проекту и информировать руководство.
  • Инициировать привлечение специализированных лабораторий и подрядчиков для дополнительных исследований в рамках утверждённого бюджета.
  • Вносить предложения по корректировкам проектных решений, мероприятиям по укреплению оснований и снижению рисков.
  • Требовать соблюдения техники безопасности и мер по охране труда при проведении полевых и монтажных работ.

Критерии эффективности и ответственность Инженера-геотехника

  • Основные KPI: точность геотехнических заключений, своевременность и полнота изысканий, количество выявленных и предотвращённых геотехнических рисков, качество проектных рекомендаций, соблюдение сроков и бюджетов.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременная сдача отчётов — 100% в срок;
    • Количество геотехнических претензий/ошибок в проектной документации — ≤ 1–2%;
    • Процент выявленных рисков, предотвращённых до начала строительства — ≥ 90%;
    • Точность прогнозируемой осадки в пределах проектных допусков — ≥ 95%.
  • Инженер-геотехник несёт ответственность за достоверность выводов по свойствам грунтов, корректность рекомендаций по устройству оснований и фундаментов, соблюдение нормативов и правил безопасности. За нарушения предусмотрены дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Инженера-геотехника в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и оценка кандидатов с практическими навыками: проведение полевых и лабораторных работ, интерпретация геотехнических данных, расчёты фундаментов и свайных оснований.
  • Тестирование через кейс‑задания (анализ скважин, расчёт осадки, оценка устойчивости откоса), проверка портфолио и рекомендаций.
  • Оценка владения профильным ПО (PLAXIS, GEO5, AutoCAD), навыков мониторинга и работы с геоданными.
  • Поддержка в адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора инженера-геотехника, способного обеспечить качественные инженерно-геотехнические изыскания, обоснованные проектные решения и надёжное сопровождение строительства, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, опытом полевых работ и успешными практическими кейсами.

