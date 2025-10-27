Должностные обязанности Инженер по энергетике зданий (HVAC)
Общие положения Инженера по энергетике зданий (HVAC)
Инженер по энергетике зданий — специалист, отвечающий за надёжную эксплуатацию, техническое обслуживание и оптимизацию энергетических систем зданий и сооружений (электроснабжение, теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование — HVAC, тепловые пункты, ДГУ). Обеспечивает бесперебойную подачу энергии, контроль энергопотребления, проведение энергоаудитов и внедрение мероприятий по энергосбережению. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативными актами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, ГОСТ), внутренними регламентами и требованиями по охране труда и промышленной безопасности.
Квалификационные требования Инженера по энергетике зданий (HVAC)
- Высшее образование в области электротехники, теплоэнергетики, строительной энергетики или эквивалент (инженер‑энергетик).
- Опыт работы с инженерными системами зданий от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание нормативов и правил: ПТЭ, ПУЭ, СНиП, ГОСТ, правила по охране труда и промышленной безопасности.
- Навыки эксплуатации, диагностики и ремонта трансформаторных подстанций, распределительных щитов, ДГУ, систем отопления и вентиляции, систем кондиционирования.
- Опыт проведения энергоаудитов, расчётов нагрузок, баланса энергопотребления, разработки мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
- Знание систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA), программируемых логических контроллеров (ПЛК/PLC), систем учёта электроэнергии (AMR/EMS).
- Владение программами расчёта и моделирования энергетических систем (ETAP, SKM, AutoCAD, Revit MEP) — преимущество.
- Наличие допусков и удостоверений по электробезопасности, оперативному обслуживанию и работе с энергоустановками в соответствии с выполняемыми функциями.
- Навыки ведения технической документации: схемы, P&ID, журналы учёта, акты, отчётность.
- Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, оперативность принятия решений в аварийных ситуациях, коммуникабельность и умение работать в команде.
Должностные обязанности Инженера по энергетике зданий (HVAC)
- Обеспечение надёжного энергоснабжения зданий: контроль режимов работы источников энергии, трансформаторных подстанций, распределительных сетей и ДГУ.
- Мониторинг и анализ энергопотребления по объектам: формирование суточных/месячных балансов, выявление аномалий и предложений по оптимизации.
- Проведение профилактических осмотров, планово‑предупредительного обслуживания и участие в ремонтах электро‑ и теплооборудования.
- Организация и проведение энергоаудитов, разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
- Разработка технических заданий, контроль и приемка работ подрядчиков по ремонту, монтажу и модернизации энергетического оборудования.
- Ведение учётной документации: журналы учёта электроэнергии, акты, отчёты по инцидентам и профилактическим работам.
- Обеспечение соблюдения требований ПТЭ, ПУЭ и других нормативов при эксплуатации электроустановок и теплового оборудования.
- Настройка и сопровождение систем диспетчеризации и учёта (SCADA, AMR), подготовка данных для аналитики и внедрения энергоменеджмента.
- Участие в планировании бюджета энергозатрат, предложениях по снижению затрат и оптимизации графиков нагрузки.
- Разработка инструкций, регламентов и emergency‑планов по действиям при авариях и отклонениях.
- Проведение обучения и инструктажа персонала по безопасной эксплуатации и мерам энергосбережения.
- Участие в расследовании аварий, подготовка предложений по устранению причин и предотвращению повторных случаев.
Отчетность Инженера по энергетике зданий (HVAC)
Инженер по энергетике зданий подотчётен начальнику эксплуатации / главному инженеру и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по режимам работы и отклонениям энергопотребления;
- месячные отчёты по энергопотреблению, балансам и отчёты по энергосбережению;
- акты и отчёты по проведённым работам, протоколы приёма подрядных работ;
- документы по инцидентам и авариям, результаты расследований и corrective action plan;
- технические задания и акты приёмки оборудования.
Права Инженера по энергетике зданий (HVAC)
- Запрашивать у структурных подразделений данные по потреблению, режимам работы оборудования и необходимую техническую документацию.
- Приостанавливать эксплуатацию оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и нарушений правил безопасности.
- Инициировать привлечение подрядчиков для работ по энергетике в рамках утверждённого бюджета и процедур закупок.
- Вносить предложения по модернизации энергетического хозяйства, оптимизации графиков нагрузки и снижению энергозатрат.
- Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности и работе с энергоустановками.
Критерии эффективности и ответственность Инженера по энергетике зданий (HVAC)
- Основные KPI: надёжность энергоснабжения (количество и длительность аварий), снижение энергопотребления, выполнение плана энергосбережения, соблюдение нормативов безопасности и своевременность обслуживания.
- Примеры целевых значений:
- Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–4 (в зависимости от масштаба объекта);
- Снижение энергопотребления по инициативам — ≥ 5–15% в год (в зависимости от проектов энергосбережения);
- Соблюдение планов профилактики — 100%;
- Процент выполнения мероприятий по энергоаудиту — ≥ 90%.
- Инженер по энергетике зданий несёт ответственность за корректность режимов эксплуатации, достоверность учёта энергопотребления и соблюдение норм электробезопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
Подбор Инженера по энергетике зданий в кадровом агентстве ФАВОРИТ (HVAC)
- Поиск и подбор инженеров по энергетике зданий с проверкой практических навыков: расчёты нагрузок, энергоаудит, кейсы по аварийным ситуациям и оптимизации.
- Оценка знания нормативов (ПТЭ/ПУЭ/СНиП), опыт работы с SCADA, ПЛК и системами учёта (AMR/EMS).
- Поиск кандидатов с опытом реализации проектов по энергосбережению, модернизации котельных и миграции на более эффективные источники энергии.
- Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора инженера по энергетике зданий, который обеспечит надёжную эксплуатацию систем здания, снизит энергозатраты и реализует проекты по энергосбережению, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.