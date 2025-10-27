Должностные обязанности Инженер по энергетике зданий (HVAC)

Общие положения Инженера по энергетике зданий (HVAC)

Инженер по энергетике зданий — специалист, отвечающий за надёжную эксплуатацию, техническое обслуживание и оптимизацию энергетических систем зданий и сооружений (электроснабжение, теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование — HVAC, тепловые пункты, ДГУ). Обеспечивает бесперебойную подачу энергии, контроль энергопотребления, проведение энергоаудитов и внедрение мероприятий по энергосбережению. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативными актами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, ГОСТ), внутренними регламентами и требованиями по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Инженера по энергетике зданий  (HVAC)

  • Высшее образование в области электротехники, теплоэнергетики, строительной энергетики или эквивалент (инженер‑энергетик).
  • Опыт работы с инженерными системами зданий от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание нормативов и правил: ПТЭ, ПУЭ, СНиП, ГОСТ, правила по охране труда и промышленной безопасности.
  • Навыки эксплуатации, диагностики и ремонта трансформаторных подстанций, распределительных щитов, ДГУ, систем отопления и вентиляции, систем кондиционирования.
  • Опыт проведения энергоаудитов, расчётов нагрузок, баланса энергопотребления, разработки мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
  • Знание систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA), программируемых логических контроллеров (ПЛК/PLC), систем учёта электроэнергии (AMR/EMS).
  • Владение программами расчёта и моделирования энергетических систем (ETAP, SKM, AutoCAD, Revit MEP) — преимущество.
  • Наличие допусков и удостоверений по электробезопасности, оперативному обслуживанию и работе с энергоустановками в соответствии с выполняемыми функциями.
  • Навыки ведения технической документации: схемы, P&ID, журналы учёта, акты, отчётность.
  • Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, оперативность принятия решений в аварийных ситуациях, коммуникабельность и умение работать в команде.

Должностные обязанности Инженера по энергетике зданий (HVAC)

  • Обеспечение надёжного энергоснабжения зданий: контроль режимов работы источников энергии, трансформаторных подстанций, распределительных сетей и ДГУ.
  • Мониторинг и анализ энергопотребления по объектам: формирование суточных/месячных балансов, выявление аномалий и предложений по оптимизации.
  • Проведение профилактических осмотров, планово‑предупредительного обслуживания и участие в ремонтах электро‑ и теплооборудования.
  • Организация и проведение энергоаудитов, разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
  • Разработка технических заданий, контроль и приемка работ подрядчиков по ремонту, монтажу и модернизации энергетического оборудования.
  • Ведение учётной документации: журналы учёта электроэнергии, акты, отчёты по инцидентам и профилактическим работам.
  • Обеспечение соблюдения требований ПТЭ, ПУЭ и других нормативов при эксплуатации электроустановок и теплового оборудования.
  • Настройка и сопровождение систем диспетчеризации и учёта (SCADA, AMR), подготовка данных для аналитики и внедрения энергоменеджмента.
  • Участие в планировании бюджета энергозатрат, предложениях по снижению затрат и оптимизации графиков нагрузки.
  • Разработка инструкций, регламентов и emergency‑планов по действиям при авариях и отклонениях.
  • Проведение обучения и инструктажа персонала по безопасной эксплуатации и мерам энергосбережения.
  • Участие в расследовании аварий, подготовка предложений по устранению причин и предотвращению повторных случаев.

Отчетность Инженера по энергетике зданий (HVAC)

Инженер по энергетике зданий подотчётен начальнику эксплуатации / главному инженеру и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по режимам работы и отклонениям энергопотребления;
  • месячные отчёты по энергопотреблению, балансам и отчёты по энергосбережению;
  • акты и отчёты по проведённым работам, протоколы приёма подрядных работ;
  • документы по инцидентам и авариям, результаты расследований и corrective action plan;
  • технические задания и акты приёмки оборудования.

Права Инженера по энергетике зданий (HVAC)

  • Запрашивать у структурных подразделений данные по потреблению, режимам работы оборудования и необходимую техническую документацию.
  • Приостанавливать эксплуатацию оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и нарушений правил безопасности.
  • Инициировать привлечение подрядчиков для работ по энергетике в рамках утверждённого бюджета и процедур закупок.
  • Вносить предложения по модернизации энергетического хозяйства, оптимизации графиков нагрузки и снижению энергозатрат.
  • Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности и работе с энергоустановками.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по энергетике зданий (HVAC)

  • Основные KPI: надёжность энергоснабжения (количество и длительность аварий), снижение энергопотребления, выполнение плана энергосбережения, соблюдение нормативов безопасности и своевременность обслуживания.
  • Примеры целевых значений:
    • Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–4 (в зависимости от масштаба объекта);
    • Снижение энергопотребления по инициативам — ≥ 5–15% в год (в зависимости от проектов энергосбережения);
    • Соблюдение планов профилактики — 100%;
    • Процент выполнения мероприятий по энергоаудиту — ≥ 90%.
  • Инженер по энергетике зданий несёт ответственность за корректность режимов эксплуатации, достоверность учёта энергопотребления и соблюдение норм электробезопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Инженера по энергетике зданий в кадровом агентстве ФАВОРИТ (HVAC)

  • Поиск и подбор инженеров по энергетике зданий с проверкой практических навыков: расчёты нагрузок, энергоаудит, кейсы по аварийным ситуациям и оптимизации.
  • Оценка знания нормативов (ПТЭ/ПУЭ/СНиП), опыт работы с SCADA, ПЛК и системами учёта (AMR/EMS).
  • Поиск кандидатов с опытом реализации проектов по энергосбережению, модернизации котельных и миграции на более эффективные источники энергии.
  • Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора инженера по энергетике зданий, который обеспечит надёжную эксплуатацию систем здания, снизит энергозатраты и реализует проекты по энергосбережению, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

