Должностные обязанности Инженер по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

Общие положения Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

Инженер по машинному обучению (Machine Learning Engineer) — специалист, ответственный за разработку, внедрение и сопровождение моделей машинного обучения и систем аналитики. Обеспечивает создание масштабируемых ML‑pipelines, интеграцию моделей в продакшен, мониторинг их качества и оптимизацию индустриальных решений. Действует в рамках продуктовой стратегии, архитектурных решений, политик безопасности данных и внутренних регламентов компании.

Квалификационные требования Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

  • Высшее образование в области компьютерных наук, прикладной математики, статистики или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт разработки ML‑решений от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
  • Отличное владение Python и библиотеками: NumPy, pandas, scikit‑learn, PyTorch или TensorFlow.
  • Знание принципов ML: supervised/unsupervised learning, feature engineering, регуляризация, A/B‑testing, валидация и оценка моделей.
  • Опыт построения и поддержки ML‑pipeline: Airflow, Prefect, Dagster или аналогичные инструменты.
  • Понимание MLOps: контейнеризация (Docker), оркестрация (Kubernetes), CI/CD, деплой моделей (SageMaker, KFServing, BentoML или кастомные решения).
  • Навыки работы с базами данных и обработкой данных: SQL, NoSQL, Parquet, data lakes.
  • Опыт мониторинга и наблюдаемости моделей: метрики качества, мониторинг дрейфа данных/модели, логирование, MLflow или аналог.
  • Знание облачных платформ: AWS, GCP, Azure — преимущество.
  • Навыки оптимизации инференса: квантование, distillation, ускорение на GPU/TPU.
  • Знание принципов безопасности и приватности данных (GDPR, анонимизация, шифрование).
  • Умение писать тесты для данных и моделей, документировать эксперименты и воспроизводить результаты.
  • Коммуникационные навыки: взаимодействие с продуктом, Data‑Engineering, DevOps и аналитическими командами.

Должностные обязанности Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

  • Разработка и валидация моделей машинного обучения и их интеграция в продуктовые сервисы.
  • Построение reproducible ML‑pipelines: ETL, подготовка данных, feature store, обучение моделей, валидация и деплой.
  • Разработка и поддержка процессов CI/CD для моделей и инфраструктуры (автоматические тесты, деплой, rollback).
  • Оптимизация моделей для продакшена: профилирование, ускорение инференса, снижение потребления ресурсов.
  • Настройка мониторинга качества моделей: метрики качества, drift detection, alerting и автоматические механизмы ретренинга.
  • Создание и поддержка экспериментальной инфраструктуры: трекинг экспериментов (MLflow), гиперпараметрическая оптимизация (Optuna, Ray Tune).
  • Взаимодействие с командами данных и продуктом для определения метрик успеха и интеграции ML‑решений.
  • Обеспечение безопасности и приватности данных: применение техник анонимизации, обеспечение соответствия требованиям (GDPR и пр.).
  • Документирование архитектуры моделей, метрик, runbooks и инструкций по использованию моделей.
  • Участие в расследовании инцидентов, анализ ошибок и внедрение корректирующих мер.
  • Менторство младших инженеров и участие в ревью кода и архитектуры.

Отчетность Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

Инженер по машинному обучению подотчётен руководителю команды Data Science / ML Lead / CTO и предоставляет:

  • статусные отчёты по задачам, релизам и экспериментам (ежедневно/еженедельно);
  • отчёты по метрикам моделей: качество (precision/recall/F1/AUC), drift reports, latency и throughput;
  • post‑mortem инцидентов и планы по снижению рисков;
  • документацию по ML‑pipeline, runbooks и оценку влияния моделей на бизнес‑метрики.

Права Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

  • Запрашивать необходимые данные и доступы у команды Data Engineering и владельцев данных.
  • Приостанавливать выпуск модели в продакшен при выявлении критических отклонений качества или рисков безопасности.
  • Предлагать и внедрять инструменты, библиотеки и архитектурные изменения в рамках согласованных бюджетов и стандартов.
  • Участвовать в формировании требований к инфраструктуре и в выборе облачных/платформенных решений.
  • Инициировать аудит качества данных и процессов, требовать проведения тестирования и валидации.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

  • Основные KPI: влияние моделей на бизнес‑метрики, стабильность и качество моделей в продакшене, скорость цикла «идеи → модель → деплой», время восстановления после инцидента.
  • Примеры KPI:
    • Улучшение целевых бизнес‑метрик (например, CTR, конверсия) ≥ целевого%;
    • Время от пуша к деплою модели (lead time) ≤ 7 дней;
    • Количество инцидентов связанных с моделью (критичных) = 0/кв.;
    • SLA по latency инференса (p95) ≤ заданного порога;
    • Доля автоматического ретренинга/ремонта (если применимо) ≥ X%;
    • Покрытие тестами pipeline и валидации моделей ≥ 80%.
  • Инженер несёт ответственность за корректность реализованной логики, стабильность продакшен‑моделей, соответствие политике безопасности данных и своевременное устранение инцидентов. За нарушения применяются меры, предусмотренные внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Инженеров по машинному обучению (Machine Learning Engineer) в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор ML‑инженеров с проверкой практических навыков: код‑ревью, тестовые задания по построению pipeline и деплою модели.
  • Оценка опытa в MLOps: CI/CD для моделей, контейнеризация, orkестрация, monitoring и автоматизация ретренинга.
  • Проверка портфолио: реальные кейсы, влияние моделей на бизнес и результаты A/B‑тестов.
  • Оценка знаний по безопасности данных и соответствию регулятивным требованиям.
  • Сопровождение адаптации специалиста, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора инженера по машинному обучению, который создаст воспроизводимые ML‑pipeline, внедрит модели в продакшен и обеспечит их стабильность и безопасность, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста под ваш стек, требования к MLOps и бизнес‑метрики. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить