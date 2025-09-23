Общие положения Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

Инженер по машинному обучению (Machine Learning Engineer) — специалист, ответственный за разработку, внедрение и сопровождение моделей машинного обучения и систем аналитики. Обеспечивает создание масштабируемых ML‑pipelines, интеграцию моделей в продакшен, мониторинг их качества и оптимизацию индустриальных решений. Действует в рамках продуктовой стратегии, архитектурных решений, политик безопасности данных и внутренних регламентов компании.

Квалификационные требования Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

Высшее образование в области компьютерных наук, прикладной математики, статистики или эквивалентный практический опыт.

Опыт разработки ML‑решений от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).

Отличное владение Python и библиотеками: NumPy, pandas, scikit‑learn, PyTorch или TensorFlow.

Знание принципов ML: supervised/unsupervised learning, feature engineering, регуляризация, A/B‑testing, валидация и оценка моделей.

Опыт построения и поддержки ML‑pipeline: Airflow, Prefect, Dagster или аналогичные инструменты.

Понимание MLOps: контейнеризация (Docker), оркестрация (Kubernetes), CI/CD, деплой моделей (SageMaker, KFServing, BentoML или кастомные решения).

Навыки работы с базами данных и обработкой данных: SQL, NoSQL, Parquet, data lakes.

Опыт мониторинга и наблюдаемости моделей: метрики качества, мониторинг дрейфа данных/модели, логирование, MLflow или аналог.

Знание облачных платформ: AWS, GCP, Azure — преимущество.

Навыки оптимизации инференса: квантование, distillation, ускорение на GPU/TPU.

Знание принципов безопасности и приватности данных (GDPR, анонимизация, шифрование).

Умение писать тесты для данных и моделей, документировать эксперименты и воспроизводить результаты.

Коммуникационные навыки: взаимодействие с продуктом, Data‑Engineering, DevOps и аналитическими командами.

Должностные обязанности Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

Разработка и валидация моделей машинного обучения и их интеграция в продуктовые сервисы.

Построение reproducible ML‑pipelines: ETL, подготовка данных, feature store, обучение моделей, валидация и деплой.

Разработка и поддержка процессов CI/CD для моделей и инфраструктуры (автоматические тесты, деплой, rollback).

Оптимизация моделей для продакшена: профилирование, ускорение инференса, снижение потребления ресурсов.

Настройка мониторинга качества моделей: метрики качества, drift detection, alerting и автоматические механизмы ретренинга.

Создание и поддержка экспериментальной инфраструктуры: трекинг экспериментов (MLflow), гиперпараметрическая оптимизация (Optuna, Ray Tune).

Взаимодействие с командами данных и продуктом для определения метрик успеха и интеграции ML‑решений.

Обеспечение безопасности и приватности данных: применение техник анонимизации, обеспечение соответствия требованиям (GDPR и пр.).

Документирование архитектуры моделей, метрик, runbooks и инструкций по использованию моделей.

Участие в расследовании инцидентов, анализ ошибок и внедрение корректирующих мер.

Менторство младших инженеров и участие в ревью кода и архитектуры.

Отчетность Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

Инженер по машинному обучению подотчётен руководителю команды Data Science / ML Lead / CTO и предоставляет:

статусные отчёты по задачам, релизам и экспериментам (ежедневно/еженедельно);

отчёты по метрикам моделей: качество (precision/recall/F1/AUC), drift reports, latency и throughput;

post‑mortem инцидентов и планы по снижению рисков;

документацию по ML‑pipeline, runbooks и оценку влияния моделей на бизнес‑метрики.

Права Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

Запрашивать необходимые данные и доступы у команды Data Engineering и владельцев данных.

Приостанавливать выпуск модели в продакшен при выявлении критических отклонений качества или рисков безопасности.

Предлагать и внедрять инструменты, библиотеки и архитектурные изменения в рамках согласованных бюджетов и стандартов.

Участвовать в формировании требований к инфраструктуре и в выборе облачных/платформенных решений.

Инициировать аудит качества данных и процессов, требовать проведения тестирования и валидации.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по машинному обучению (Machine Learning Engineer)

Основные KPI: влияние моделей на бизнес‑метрики, стабильность и качество моделей в продакшене, скорость цикла «идеи → модель → деплой», время восстановления после инцидента.

Примеры KPI: Улучшение целевых бизнес‑метрик (например, CTR, конверсия) ≥ целевого%; Время от пуша к деплою модели (lead time) ≤ 7 дней; Количество инцидентов связанных с моделью (критичных) = 0/кв.; SLA по latency инференса (p95) ≤ заданного порога; Доля автоматического ретренинга/ремонта (если применимо) ≥ X%; Покрытие тестами pipeline и валидации моделей ≥ 80%.

Инженер несёт ответственность за корректность реализованной логики, стабильность продакшен‑моделей, соответствие политике безопасности данных и своевременное устранение инцидентов. За нарушения применяются меры, предусмотренные внутренними регламентами и трудовым законодательством.

