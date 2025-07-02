Должностные обязанности Инженер по охране труда и технике безопасности

Должностная обязанность Инженера по охране труда и технике безопасности

Общие положения:

Инженер по охране труда и технике безопасности играет важную роль в обеспечении безопасности и защите здоровья работников компании. Задача инженера по охране труда и технике безопасности состоит в разработке и внедрении мер по предотвращению производственных травм и несчастных случаев, обеспечении соблюдения правил и норм по охране труда.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области охраны труда, техники безопасности, инженерии или эквивалент.
— Знание правил и норм по охране труда и технике безопасности.
— Опыт работы в области охраны труда и техники безопасности.
— Умение проводить анализ производственных процессов и рисков.
— Знание принципов организации безопасности, включая пожарную безопасность и медицинскую помощь на предприятии.
— Наличие соответствующих сертификатов и разрешений будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение мер по охране труда и технике безопасности на предприятии.
— Обеспечение соблюдения правил и норм по охране труда и технике безопасности.
— Проведение анализа производственных процессов и рисков, а также разработка и реализация мер по предотвращению производственных травм и несчастных случаев.
— Организация и проведение инструктажей и обучения работников по вопросам охраны труда и технике безопасности.
— Организация контроля за техническим состоянием оборудования и применением средств индивидуальной защиты.

Отчетность:

Инженер по охране труда и технике безопасности отчитывается перед руководством о проведенных мерах по охране труда, анализе рисков и предпринятых действиях. Отчеты также могут включать информацию о проведенных инструктажах, обучении и состоянии безопасности на предприятии.

Права:

Инженер по охране труда и технике безопасности имеет право:
— Разрабатывать и внедрять меры по охране труда и технике безопасности.
— Контролировать соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности.
— Проводить инструктажи и обучение по вопросам охраны труда и технике безопасности.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по охране труда и технике безопасности несет ответственность за обеспечение безопасности и защиты здоровья работников компании. Оценка эффективности может быть основана на снижении производственных травм и несчастных случаев, соблюдении правил и норм по охране труда, а также предотвращении рисков и обеспечении безопасной рабочей среды.

 

