Должностные обязанности Инженер по охране труда на строительстве

Общие положения Инженера по охране труда на строительстве

Инженер по охране труда на строительстве — специалист, отвечающий за организацию, контроль и развитие системы охраны труда и промышленной безопасности на строительной площадке. Обеспечивает соблюдение нормативных требований, минимизацию производственных рисков, проведение инструктажей и расследование несчастных случаев. Действует в соответствии с законодательством по охране труда, СНиП, ГОСТ, локальными регламентами компании и приказами руководства строительного проекта.

Квалификационные требования Инженера по охране труда на строительстве

  • Высшее образование в области охраны труда, промышленной безопасности, строительства или эквивалент.
  • Опыт работы на строительных объектах от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание нормативной базы: Трудовой кодекс, Федеральные законы и постановления, СНиП, ГОСТ, ПБ (пожарная безопасность), ППР, правила выдачи разрешений на высотные и опасные работы.
  • Наличие сертификатов/аттестаций по охране труда и промышленной безопасности; права на проведение инструктажей и проверок.
  • Навыки проведения инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый) и обучения персонала.
  • Понимание рисков стройплощадки: работы на высоте, земляные работы, монтажные и демонтажные операции, подъёмно‑транспортные работы.
  • Умение проводить расследование несчастных случаев и оформлять документы (АКТ, заключение комиссии).
  • Опыт работы с документацией: журналы инструктажей, приказы по ОТ, ППР, карты рисков, матрицы компетенций.
  • Владение офисными инструментами (MS Office, Excel), базами учета персонала и системой управления ОТ.
  • Коммуникационные и аналитические навыки, умение работать с подрядчиками и субподрядчиками.

Должностные обязанности Инженера по охране труда на строительстве

  • Разработка, внедрение и поддержание системы управления охраной труда на строительном объекте.
  • Проведение вводных, первичных на рабочем месте, повторных и внеплановых инструктажей; ведение соответствующих журналов.
  • Оценка профессиональных рисков и разработка карт риска, мероприятий по их снижению и контроль их исполнения.
  • Составление и контроль выполнения предписаний по безопасному выполнению работ (ППР, инструкции по работе на высоте, порядок работы с электричеством и т.д.).
  • Организация мед‑осмотров и контроля профпригодности персонала совместно с HR/медслужбой.
  • Контроль обеспечения СИЗ, их учёт, проверка правильности использования и хранения.
  • Проведение аудитов и инспекций строительной площадки, проверка соблюдения требований подрядчиками и субподрядчиками.
  • Расследование несчастных случаев и инцидентов, подготовка актов, предложений по устранению причин и предотвращению повторений.
  • Взаимодействие с контролирующими органами (ГИТ, пожарный надзор и т.д.) при проверках и подготовка необходимой документации.
  • Ведение отчетности по охране труда: показатели травматизма, журналы, планы мероприятий, отчёты для заказчика и руководства.
  • Участие в планировании трудовых процессов и календарно‑сетевом планировании с учётом безопасности работ.
  • Разработка программ обучения, инструкций и ППР; проведение тренингов и учений (пожарные, спасательные).
  • Внесение предложений по улучшению условий труда, снижению травматизма и повышению культуры безопасности.

Отчетность Инженера по охране труда на строительстве

Инженер по охране труда подотчётен руководителю строительного проекта (проектному менеджеру / директору строительства) и предоставляет:

  • еженедельные/ежемесячные сводки по состоянию ОТ и выявленным рискам;
  • отчёты по проведённым инструктажам и учебным мероприятиям;
  • журналы инструктажей, акты проверки СИЗ и оборудования;
  • отчёты по расследованиям инцидентов и несчастных случаев (АКТ комиссии);
  • планы мероприятий по улучшению ОТ и отчёты по их выполнению;
  • документы для внешних проверок и взаимодействия с контролирующими органами.

Права Инженера по охране труда на строительстве

  • Запрашивать у подрядчиков и сотрудников информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения требований по охране труда.
  • Приостанавливать выполнение работ или вводить временные ограничения при выявлении опасных условий, представляющих угрозу жизни и здоровью.
  • Требовать обеспечения СИЗ, средств пожаротушения и аварийной сигнализации в соответствии с нормативами.
  • Инициировать обучение, инструктажи и проверки компетенций персонала по вопросам безопасности.
  • Вносить предложения по корректировке технологических процессов и графиков работ с целью снижения рисков.
  • Участвовать в приёмке объектов по ОТ и подписывать акты о готовности работ к следующему этапу при соблюдении требований безопасности.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по охране труда на строительстве

  • Основные KPI: уровень травматизма (количество НС на 1000 работников), выполнение планов инструктажей, процент устранённых нарушений по итогам проверок, время реакции на инциденты.
  • Примеры целевых значений:
    • Количество несчастных случаев (год) — 0 (критическая цель) / снижение YoY ≥ 50% при наличии исторических данных;
    • Выполнение плановых инструктажей — 100%;
    • Устранение выявленных нарушений в срок — ≥ 95%;
    • Наличие и актуальность ППР и инструкций — 100%.
  • Инженер по охране труда несёт ответственность за своевременное выявление и минимизацию рисков, корректность и полноту отчётной документации, организацию обучения и соблюдение требований контролирующих органов. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними правилами и законодательством.

