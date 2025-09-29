Должностные обязанности Инженер по тестированию

Общие положения Инженера по тестированию

Инженер по тестированию — специалист, отвечающий за обеспечение качества программного обеспечения на всех этапах разработки: планирование тестирования, подготовка тестовой документации, выполнение ручного и автоматизированного тестирования, регистрация дефектов и контроль их исправления. Обеспечивает соответствие продукта требованиям, стабильность релизов и минимизацию рисков для бизнеса. Действует в рамках процессов разработки, стандартов качества, практик CI/CD и требований руководителя проекта.

Квалификационные требования Инженера по тестированию

  • Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт в тестировании ПО от 1–2 лет (Junior), от 2–4 лет (Middle), 4+ лет (Senior) — в зависимости от уровня позиции.
  • Знание основных методологий тестирования: функциональное, интеграционное, регрессионное, нагрузочное, безопасности, UAT.
  • Навыки автоматизации тестов: Selenium, Cypress, Playwright, Selenide или аналогичные инструменты.
  • Опыт тестирования API: Postman, HTTP‑клиенты, автоматизация через REST/GraphQL тесты.
  • Знание языков скриптинга/программирования: Ruby/Python/JavaScript/Java/Groovy — в зависимости от стека автоматизации.
  • Опыт работы с CI/CD (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions) для интеграции тест‑пайплайнов.
  • Владение системами баг‑трекинга и тест‑менеджмента: Jira, TestRail, Allure, Zephyr.
  • Базовые знания SQL и опыт валидации данных в СУБД (PostgreSQL, MySQL).
  • Понимание принципов DevOps, контейнеризации (Docker) и инфраструктуры тестовых сред.
  • Навыки написания тест‑планов, чек‑листов, тест‑кейсов и отчётов о качестве.
  • Коммуникационные навыки, аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение работать в кросс‑функциональной команде.
  • Английский — технический для чтения документации и общения в международных командах — преимущество.

Должностные обязанности Инженера по тестированию

  • Разработка и поддержка тестовой документации: тест‑планы, тест‑кейсы, чек‑листы, матрицы требований.
  • Проведение функционального, интеграционного, регрессионного и приемочного тестирования.
  • Проектирование и реализация автоматизированных тестов для UI, API и интеграций.
  • Интеграция автоматизированных тестов в CI/CD‑пайплайны, автоматизация запуска тестов на этапе сборки и релиза.
  • Выполнение тестирования производительности и стресс‑тестов совместно с DevOps/инфраструктурной командой.
  • Поиск, регистрация и верификация дефектов в баг‑трекере; участие в triage‑встречах и контроль исправления багов.
  • Валидация данных в базе, проверка корректности миграций и обратной совместимости.
  • Настройка и поддержка тестовых окружений, работа с контейнерами и виртуальными средами для воспроизводимости тестов.
  • Участие в планировании спринтов, оценке задач с точки зрения тестирования и рисков релизов.
  • Автоматизация рутинных проверок и разработка инструментов для ускорения QA‑процессов.
  • Подготовка тест‑отчётов, метрик качества и предложений по улучшению стабильности продукта.
  • Наставничество младших тестировщиков, проведение обучений и код‑ревью тестовых сценариев.

Отчетность Инженера по тестированию

Инженер по тестированию подотчётен руководителю QA/Team Lead/PM и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные отчёты о статусе тестирования и блокерах;
  • отчёты о покрытии тестами (manual/automated), результатах регрессионных прогонов;
  • баг‑репорты с приоритетами и статусами исправлений;
  • метрики качества: pass/fail, flakiness, время обнаружения и закрытия дефектов;
  • отчёты по тестированию производительности и post‑mortem по инцидентам.

Права Инженера по тестированию

  • Запрашивать у разработчиков, продуктового менеджера и DevOps необходимые данные, доступы и окружения для выполнения тестирования.
  • Приостанавливать релиз/выдачу сборки в продукцию при обнаружении критических дефектов или несоответствий требованиям.
  • Предлагать инструменты и процессы для улучшения качества ПО и снижению технического долга.
  • Инициировать проведение code‑review, security‑scan и дополнительных проверок при рисках.
  • Делегировать задачи по тестированию и обучать/наставлять младших участников команды.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по тестированию

  • Основные KPI: покрытие функциональности тестами (автоматизированное и ручное), скорость обнаружения критических багов, фрейковость тестов, уровень регрессионных дефектов на продакшне, lead time на исправление критических багов.
  • Примеры целевых значений:
    • Доля автоматизированных тестов по критичным сценариям ≥ 70%;
    • Bug escape rate (критические баги в продакшн) = 0;
    • Время подтверждения и регистрации критического дефекта ≤ 4 часа;
    • Уровень флейки автотестов < 5%.
  • Инженер по тестированию несёт ответственность за полноту и корректность тестирования, достоверность отчётов о качестве, своевременное обнаружение критичных дефектов и соблюдение регламентов тестирования. За нарушения применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.

