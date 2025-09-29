Общие положения Инженера по тестированию

Инженер по тестированию — специалист, отвечающий за обеспечение качества программного обеспечения на всех этапах разработки: планирование тестирования, подготовка тестовой документации, выполнение ручного и автоматизированного тестирования, регистрация дефектов и контроль их исправления. Обеспечивает соответствие продукта требованиям, стабильность релизов и минимизацию рисков для бизнеса. Действует в рамках процессов разработки, стандартов качества, практик CI/CD и требований руководителя проекта.

Квалификационные требования Инженера по тестированию

Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.

Опыт в тестировании ПО от 1–2 лет (Junior), от 2–4 лет (Middle), 4+ лет (Senior) — в зависимости от уровня позиции.

Знание основных методологий тестирования: функциональное, интеграционное, регрессионное, нагрузочное, безопасности, UAT.

Навыки автоматизации тестов: Selenium, Cypress, Playwright, Selenide или аналогичные инструменты.

Опыт тестирования API: Postman, HTTP‑клиенты, автоматизация через REST/GraphQL тесты.

Знание языков скриптинга/программирования: Ruby/Python/JavaScript/Java/Groovy — в зависимости от стека автоматизации.

Опыт работы с CI/CD (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions) для интеграции тест‑пайплайнов.

Владение системами баг‑трекинга и тест‑менеджмента: Jira, TestRail, Allure, Zephyr.

Базовые знания SQL и опыт валидации данных в СУБД (PostgreSQL, MySQL).

Понимание принципов DevOps, контейнеризации (Docker) и инфраструктуры тестовых сред.

Навыки написания тест‑планов, чек‑листов, тест‑кейсов и отчётов о качестве.

Коммуникационные навыки, аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение работать в кросс‑функциональной команде.

Английский — технический для чтения документации и общения в международных командах — преимущество.

Должностные обязанности Инженера по тестированию

Разработка и поддержка тестовой документации: тест‑планы, тест‑кейсы, чек‑листы, матрицы требований.

Проведение функционального, интеграционного, регрессионного и приемочного тестирования.

Проектирование и реализация автоматизированных тестов для UI, API и интеграций.

Интеграция автоматизированных тестов в CI/CD‑пайплайны, автоматизация запуска тестов на этапе сборки и релиза.

Выполнение тестирования производительности и стресс‑тестов совместно с DevOps/инфраструктурной командой.

Поиск, регистрация и верификация дефектов в баг‑трекере; участие в triage‑встречах и контроль исправления багов.

Валидация данных в базе, проверка корректности миграций и обратной совместимости.

Настройка и поддержка тестовых окружений, работа с контейнерами и виртуальными средами для воспроизводимости тестов.

Участие в планировании спринтов, оценке задач с точки зрения тестирования и рисков релизов.

Автоматизация рутинных проверок и разработка инструментов для ускорения QA‑процессов.

Подготовка тест‑отчётов, метрик качества и предложений по улучшению стабильности продукта.

Наставничество младших тестировщиков, проведение обучений и код‑ревью тестовых сценариев.

Отчетность Инженера по тестированию

Инженер по тестированию подотчётен руководителю QA/Team Lead/PM и предоставляет:

ежедневные/еженедельные отчёты о статусе тестирования и блокерах;

отчёты о покрытии тестами (manual/automated), результатах регрессионных прогонов;

баг‑репорты с приоритетами и статусами исправлений;

метрики качества: pass/fail, flakiness, время обнаружения и закрытия дефектов;

отчёты по тестированию производительности и post‑mortem по инцидентам.

Права Инженера по тестированию

Запрашивать у разработчиков, продуктового менеджера и DevOps необходимые данные, доступы и окружения для выполнения тестирования.

Приостанавливать релиз/выдачу сборки в продукцию при обнаружении критических дефектов или несоответствий требованиям.

Предлагать инструменты и процессы для улучшения качества ПО и снижению технического долга.

Инициировать проведение code‑review, security‑scan и дополнительных проверок при рисках.

Делегировать задачи по тестированию и обучать/наставлять младших участников команды.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по тестированию

Основные KPI: покрытие функциональности тестами (автоматизированное и ручное), скорость обнаружения критических багов, фрейковость тестов, уровень регрессионных дефектов на продакшне, lead time на исправление критических багов.

Примеры целевых значений: Доля автоматизированных тестов по критичным сценариям ≥ 70%; Bug escape rate (критические баги в продакшн) = 0; Время подтверждения и регистрации критического дефекта ≤ 4 часа; Уровень флейки автотестов < 5%.

Инженер по тестированию несёт ответственность за полноту и корректность тестирования, достоверность отчётов о качестве, своевременное обнаружение критичных дефектов и соблюдение регламентов тестирования. За нарушения применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.

Подбор Инженеров по тестированию в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор QA‑инженеров с проверкой практических навыков: тестовые задания по manual и automation, ревью тестового кода, проверка сценариев API‑тестирования. Оценка владения инструментами: Selenium, Cypress, Playwright, Postman, Jenkins/GitLab CI, Docker, Jira, TestRail. Подбор кандидатов с опытом построения CI/CD‑тест‑пайплайнов, настройки тестовых сред и участия в процессах DevOps/SRE. Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора инженера по тестированию, который обеспечит комплексный QA‑процесс, автоматизацию регрессионных прогонов и стабильность релизов, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы подберём специалиста под ваш стек, масштабы проекта и требования по качеству. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.