Должностная обязанность Инженера ПТО (Производственный технологический отдел)

Общие положения:

Инженер ПТО играет важную роль в управлении процессами производства и оптимизации технологических процессов. Задача инженера ПТО состоит в разработке и внедрении оптимальных технологических процессов, управлении производственным оборудованием и повышении эффективности производства.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области инженерии производства, машиностроения или эквивалент.

— Опыт работы в области производственной технологии и оптимизации технологических процессов.

— Знание технологий и методов оптимизации производства.

— Умение проводить анализ производственных процессов и разрабатывать меры по их улучшению.

— Навыки работы с производственным оборудованием и инструментами.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение оптимальных технологических процессов в производстве.

— Анализ и оценка производственных процессов, выявление проблем и разработка мер по их улучшению.

— Управление производственным оборудованием и координация его обслуживания.

— Оптимизация процессов с целью повышения эффективности и качества производства.

— Участие в разработке и внедрении новых технологий и оборудования.

Отчетность:

Инженер ПТО отчитывается перед руководством о проведенных работах по оптимизации производственных процессов, внедрении новых технологий и результатам улучшения производства. Отчеты также могут включать информацию о состоянии производственного оборудования и ресурсах.

Права:

Инженер ПТО имеет право:

— Разрабатывать и внедрять оптимальные технологические процессы в производстве.

— Управлять производственным оборудованием и координировать его обслуживание.

— Вносить предложения по улучшению производства и внедрению новых технологий.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер ПТО несет ответственность за улучшение технологических процессов, повышение эффективности производства и достижение ожидаемых показателей. Оценка эффективности может быть основана на повышении производительности, снижении затрат и достижении целей в производстве.

