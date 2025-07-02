Должностные обязанности Инженер ПТО
Должностная обязанность Инженера ПТО (Производственный технологический отдел)
Общие положения:
Инженер ПТО играет важную роль в управлении процессами производства и оптимизации технологических процессов. Задача инженера ПТО состоит в разработке и внедрении оптимальных технологических процессов, управлении производственным оборудованием и повышении эффективности производства.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области инженерии производства, машиностроения или эквивалент.
— Опыт работы в области производственной технологии и оптимизации технологических процессов.
— Знание технологий и методов оптимизации производства.
— Умение проводить анализ производственных процессов и разрабатывать меры по их улучшению.
— Навыки работы с производственным оборудованием и инструментами.
Должностные обязанности:
— Разработка и внедрение оптимальных технологических процессов в производстве.
— Анализ и оценка производственных процессов, выявление проблем и разработка мер по их улучшению.
— Управление производственным оборудованием и координация его обслуживания.
— Оптимизация процессов с целью повышения эффективности и качества производства.
— Участие в разработке и внедрении новых технологий и оборудования.
Отчетность:
Инженер ПТО отчитывается перед руководством о проведенных работах по оптимизации производственных процессов, внедрении новых технологий и результатам улучшения производства. Отчеты также могут включать информацию о состоянии производственного оборудования и ресурсах.
Права:
Инженер ПТО имеет право:
— Разрабатывать и внедрять оптимальные технологические процессы в производстве.
— Управлять производственным оборудованием и координировать его обслуживание.
— Вносить предложения по улучшению производства и внедрению новых технологий.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер ПТО несет ответственность за улучшение технологических процессов, повышение эффективности производства и достижение ожидаемых показателей. Оценка эффективности может быть основана на повышении производительности, снижении затрат и достижении целей в производстве.
