Должностные обязанности Инженер

Описание должностных обязанностей Инженера

 

Общие положения:

Инженер играет важную роль в разработке, проектировании, испытании и обслуживании технических систем или устройств внутри компании. Основная задача инженера — обеспечить эффективную работу технических процессов, а также разработать инновационные решения для повышения производительности и качества продукции или услуг компании.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области (например, машиностроение, электротехника, строительство и т.д.).
— Знание основных принципов и методов проектирования и строительства.
— Умение работать с CAD-программами, математическими моделями и другими инструментами и технологиями, применимыми в соответствующей сфере.
— Знание норм и стандартов в своей области, а также требований по безопасности и регуляторным стандартам.
— Опыт работы в технической сфере будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Проведение исследований, анализ технических данных и разработка технических решений.
— Участие в создании и разработке проектной и исполнительной документации.
— Осуществление контроля и надзора за процессами проектирования, производства и эксплуатации.
— Проведение испытаний и анализ результатов для выявления и устранения проблем.
— Участие в разработке и внедрении инновационных технологий и материалов.
— Подготовка и предоставление технических отчетов и документации.

Отчетность:

Инженер отчитывается перед руководством о выполнении задач, проектах, проведенных исследованиях и результате работы. Отчеты также включают информацию о прогрессе и качестве выполнения проектов, состоянии технических систем и рекомендациях по их улучшению.

Права:

Инженер имеет право:
— Принимать решения, связанные с процессами разработки, проектирования и испытаний.
— Разрабатывать концепции и применять инновационные подходы и технологии в своей области.
— Участвовать в планировании и координации проектов.
— Взаимодействовать с другими специалистами и командами для достижения целей проекта.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер несет ответственность за качество и эффективность своей работы, а также за соблюдение требований безопасности и нормативных стандартов. Оценка эффективности может быть основана на достижении целей проекта, качестве исполнения задач и полученных результатов.

 

Открытые вакансии

Инженер ПТО
Город: Москва, Зарплата: 160 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер ПТО
з/п 160 000 ₽
Знание основных и профильных строительных норм и правил
26 июля, 2025 • 08:38
Инженер- электрик
Город: Москва, Зарплата: 98 000 ₽
Производство, сервисное обслуживание
Инженер- электрик
з/п 98 000 ₽
- Наличие аттестаций: 5 4 группа до и выше 1000В по электробезопасности. - Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). - Умение читать проектную и исполнительную документацию. - Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; - Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; - Опыт руководства подчиненными.
26 июля, 2025 • 08:38
Сервисный инженер-техник
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Производство, сервисное обслуживание
Сервисный инженер-техник
з/п 100 000 ₽
Разработка, производство, обслуживание технического оборудования, Робототехника, электроника, сервисные компании. Желателен опыт сервисного обслуживания, диагностики и ремонта сложного высокотехнологичного или медицинского оборудования. Опыт разработки высокотехнологического оборудования приветствуется.Уметь мыслить креативно, решать сложные и интересные задачи, уметь читать инженерные схемы и уметь их оптимизировать, уметь работать головой и руками.
26 июля, 2025 • 08:38
Старший инженер группы импорта
Город: Москва, Зарплата: 110 000 ₽
Высший и средний менеджмент
Продажи, обслуживание клиентов
Производство, сервисное обслуживание
Старший инженер группы импорта
з/п 110 000 ₽
Опыт работы от 2 лет в сфере импорта или закупок, если нет высшего внешнеэкономического образования. Без опыта в сфере импорта или закупок при наличии высшего внешнеэкономического образования (например, ВАВТ или аналогичный ВУЗ)
26 июля, 2025 • 08:38
Сетевой инженер / системный администратор
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Производство, сервисное обслуживание
Сетевой инженер / системный администратор
з/п 120 000 ₽
• Грамотная устная и письменная речь. • Умение искать, структурировать, анализировать, систематизировать и документировать информацию • Знание компьютерного железа и сопровождения компьютерной техники • Высокий уровень IT кругозора (операционные системы (Windows, Linux), протоколы передачи данных, прикладное ПО, базовое понимание основ современных языков программирования)
26 июля, 2025 • 08:38
