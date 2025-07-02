Должностные обязанности Инженер-экономист

Должностная обязанность Инженера-экономиста

Общие положения:

Инженер-экономист играет важную роль в анализе и оценке экономической эффективности производственных процессов и проектов в компании. Задача инженера-экономиста состоит в проведении финансовых расчетов, анализе затрат и доходности, а также внедрении эффективных решений для повышения экономической эффективности.

Квалификационные требования:

— Высшее экономическое образование или эквивалент.
— Опыт работы в области анализа экономической эффективности и управления затратами.
— Знание методов и инструментов экономического анализа и финансового планирования.
— Умение проводить расчеты, составлять бизнес-планы и прогнозировать результаты.
— Навыки работы с финансовыми инструментами и программами.

Должностные обязанности:

— Анализ и оценка экономической эффективности производственных процессов и проектов.
— Проведение финансовых расчетов и составление бизнес-планов.
— Управление затратами и оптимизация экономических процессов.
— Разработка и внедрение эффективных решений для повышения экономической эффективности.
— Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам экономики и финансов.

Отчетность:

Инженер-экономист отчитывается перед руководством о проведенном анализе экономической эффективности, результате финансовых расчетов и оптимизации процессов. Отчеты также могут включать различные аналитические данные и прогнозы.

Права:

Инженер-экономист имеет право:
— Анализировать и оценивать экономическую эффективность проектов и процессов.
— Создавать бизнес-планы и проводить финансовые расчеты.
— Вносить предложения по оптимизации затрат и повышению экономической эффективности.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-экономист несет ответственность за адекватность финансовых расчетов, точность анализа экономической эффективности и принятие эффективных решений. Оценка эффективности может быть основана на снижении затрат, повышении доходности и принятии взвешенных финансовых решений.

 

