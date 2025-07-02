Должностная обязанность Инженера-электромеханика

Общие положения:

Инженер-электромеханик играет важную роль в обеспечении работоспособности электрического и механического оборудования в компании. Задача инженера-электромеханика состоит в проектировании, ремонте и обслуживании электромеханических систем, а также внедрении новых технологий и оборудования.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области электротехники, механики или эквивалент.

— Знание электротехнических и механических систем и оборудования.

— Опыт работы в области проектирования и обслуживания электромеханических систем.

— Умение читать и создавать техническую документацию и чертежи.

— Навыки ремонта и обслуживания электрического и механического оборудования.

Должностные обязанности:

— Проектирование электрических и механических систем и оборудования.

— Обслуживание и ремонт электромеханических систем.

— Участие в установке и наладке нового оборудования.

— Осуществление технического надзора за работой электро- и механического оборудования.

— Соблюдение требований по охране труда и безопасности при работе с оборудованием.

Отчетность:

Инженер-электромеханик отчитывается перед руководством о проведенном проектировании и ремонте, результате надзора за работой оборудования. Отчеты могут также включать информацию о затратах, проведенных работах и рекомендациях по обновлению оборудования.

Права:

Инженер-электромеханик имеет право:

— Проектировать и обслуживать электрические и механические системы и оборудование.

— Участвовать в установке и наладке нового оборудования.

— Обеспечивать безопасность и правильное использование оборудования.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-электромеханик несет ответственность за правильное функционирование электромеханических систем, качественный ремонт и обслуживание оборудования, а также соблюдение правил и норм проектирования и эксплуатации. Оценка эффективности может быть основана на минимизации простоя оборудования, качестве проведенного ремонта и надежности электромеханических систем.

