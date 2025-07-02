Должностные обязанности Инженер-электромеханик
Общие положения:
Инженер-электромеханик играет важную роль в обеспечении работоспособности электрического и механического оборудования в компании. Задача инженера-электромеханика состоит в проектировании, ремонте и обслуживании электромеханических систем, а также внедрении новых технологий и оборудования.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области электротехники, механики или эквивалент.
— Знание электротехнических и механических систем и оборудования.
— Опыт работы в области проектирования и обслуживания электромеханических систем.
— Умение читать и создавать техническую документацию и чертежи.
— Навыки ремонта и обслуживания электрического и механического оборудования.
Должностные обязанности:
— Проектирование электрических и механических систем и оборудования.
— Обслуживание и ремонт электромеханических систем.
— Участие в установке и наладке нового оборудования.
— Осуществление технического надзора за работой электро- и механического оборудования.
— Соблюдение требований по охране труда и безопасности при работе с оборудованием.
Отчетность:
Инженер-электромеханик отчитывается перед руководством о проведенном проектировании и ремонте, результате надзора за работой оборудования. Отчеты могут также включать информацию о затратах, проведенных работах и рекомендациях по обновлению оборудования.
Права:
Инженер-электромеханик имеет право:
— Проектировать и обслуживать электрические и механические системы и оборудование.
— Участвовать в установке и наладке нового оборудования.
— Обеспечивать безопасность и правильное использование оборудования.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер-электромеханик несет ответственность за правильное функционирование электромеханических систем, качественный ремонт и обслуживание оборудования, а также соблюдение правил и норм проектирования и эксплуатации. Оценка эффективности может быть основана на минимизации простоя оборудования, качестве проведенного ремонта и надежности электромеханических систем.
