Должностные обязанности Инженер-электроник
Должностная обязанность Инженера-электроника
Общие положения:
Инженер-электроник играет важную роль в разработке и проектировании электронных систем и устройств в компании. Задача инженера-электроника состоит в разработке схем, монтаже и наладке электронной аппаратуры, а также тестировании и отладке электронных систем.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области электроники, приборостроения или эквивалент.
— Знание электронных компонентов, схемотехники и технологий проектирования.
— Опыт работы в области разработки электронных систем и устройств.
— Умение читать и создавать электрические схемы и печатные платы.
— Навыки тестирования и отладки электронных систем и устройств.
Должностные обязанности:
— Разработка электронных схем и печатных плат.
— Монтаж и наладка электронной аппаратуры.
— Тестирование и отладка электронных систем и устройств.
— Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам электроники и разработки.
— Соблюдение норм и стандартов в области электроники.
Отчетность:
Инженер-электроник отчитывается перед руководством о разработанных схемах и плат, результате монтажа и наладки аппаратуры, а также о результатах тестирования и отладки электронных систем. Отчеты могут также включать информацию о затратах и рекомендациях по выбору компонентов и технологий.
Права:
Инженер-электроник имеет право:
— Разрабатывать электронные системы и устройства в соответствии с требованиями.
— Монтировать, настраивать и тестировать электронную аппаратуру.
— Вносить предложения по улучшению процессов и технологий в области электроники.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер-электроник несет ответственность за разработку и монтаж электронной аппаратуры, качественную настройку и тестирование электронных систем, а также соблюдение стандартов и норм в области электроники. Оценка эффективности может быть основана на функциональности разработанных систем, точности монтажа и надежности работы электронных устройств.
