Должностная обязанность Инженера-электронщика (электронщика)

Общие положения:

Инженер-электронщик (электронщик) играет важную роль в разработке и проектировании электронных устройств и систем в компании. Задача инженера-электронщика (электронщика) состоит в разработке схем, проектировании печатных плат, сборке и тестировании электронных устройств.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области электроники, приборостроения или эквивалент.

— Знание электронных компонентов, схемотехники, и инструментов проектирования.

— Опыт работы в области разработки и проектирования электронных устройств.

— Умение читать и создавать электрические схемы и печатные платы.

— Навыки сборки и тестирования электронных устройств.

Должностные обязанности:

— Разработка электронных схем и печатных плат.

— Проектирование и сборка электронных устройств.

— Тестирование и отладка электронных систем и устройств.

— Соблюдение норм и стандартов в области электроники.

— Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам электроники и разработки.

Отчетность:

Инженер-электронщик (электронщик) отчитывается перед руководством о разработанных схемах и платах, результате сборки и тестирования устройств, а также о выполнении норм и стандартов в области электроники. Отчеты могут также включать информацию о затратах и рекомендациях по выбору компонентов и технологий.

Права:

Инженер-электронщик (электронщик) имеет право:

— Разрабатывать электронные схемы и печатные платы в соответствии с требованиями.

— Собирать, тестировать и отлаживать электронные устройства.

— Вносить предложения по улучшению процессов и технологий в области электроники.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-электронщик (электронщик) несет ответственность за разработку и сборку электронных устройств, качественное тестирование и отладку систем, а также за соблюдение стандартов и норм в области электроники. Оценка эффективности может быть основана на функциональности разработанных систем, точности сборки и надежности работы электронных устройств.

Для подбора опытного и эффективного Инженера-электронщика (электронщика), мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста в сфере строительства по электронике в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправьте запрос на сайте favorit.pro.