Должностные обязанности Инженер-электронщик
Должностная обязанность Инженера-электронщика (электронщика)
Общие положения:
Инженер-электронщик (электронщик) играет важную роль в разработке и проектировании электронных устройств и систем в компании. Задача инженера-электронщика (электронщика) состоит в разработке схем, проектировании печатных плат, сборке и тестировании электронных устройств.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области электроники, приборостроения или эквивалент.
— Знание электронных компонентов, схемотехники, и инструментов проектирования.
— Опыт работы в области разработки и проектирования электронных устройств.
— Умение читать и создавать электрические схемы и печатные платы.
— Навыки сборки и тестирования электронных устройств.
Должностные обязанности:
— Разработка электронных схем и печатных плат.
— Проектирование и сборка электронных устройств.
— Тестирование и отладка электронных систем и устройств.
— Соблюдение норм и стандартов в области электроники.
— Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам электроники и разработки.
Отчетность:
Инженер-электронщик (электронщик) отчитывается перед руководством о разработанных схемах и платах, результате сборки и тестирования устройств, а также о выполнении норм и стандартов в области электроники. Отчеты могут также включать информацию о затратах и рекомендациях по выбору компонентов и технологий.
Права:
Инженер-электронщик (электронщик) имеет право:
— Разрабатывать электронные схемы и печатные платы в соответствии с требованиями.
— Собирать, тестировать и отлаживать электронные устройства.
— Вносить предложения по улучшению процессов и технологий в области электроники.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер-электронщик (электронщик) несет ответственность за разработку и сборку электронных устройств, качественное тестирование и отладку систем, а также за соблюдение стандартов и норм в области электроники. Оценка эффективности может быть основана на функциональности разработанных систем, точности сборки и надежности работы электронных устройств.
Для подбора опытного и эффективного Инженера-электронщика (электронщика), мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста в сфере строительства по электронике в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправьте запрос на сайте favorit.pro.