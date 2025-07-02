Должностная обязанность Инженера-энергетика

Общие положения:

Инженер-энергетик играет важную роль в обеспечении энергетической эффективности и безопасности энергетических систем в компании. Задача инженера-энергетика состоит в планировании, управлении и оптимизации энергетических систем, обеспечении энергосбережения и внедрении новых технологий.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области энергетики, электротехники или эквивалент.

— Знание принципов работы и управления энергетическими системами.

— Опыт работы в области планирования и оптимизации энергетических систем.

— Умение анализировать энергетические процессы и разрабатывать меры по их улучшению.

— Навыки работы с компьютерными программами и системами управления энергетикой.

Должностные обязанности:

— Планирование и управление энергетическими системами в компании.

— Оптимизация и контроль работы энергетических процессов и оборудования.

— Анализ и улучшение энергетической эффективности и энергосбережения.

— Разработка и внедрение мер по улучшению работы энергетических систем.

— Соблюдение требований безопасности и норм энергетики.

Отчетность:

Инженер-энергетик отчитывается перед руководством о проведенном анализе энергетических систем, результате оптимизации процессов и энергосбережении. Отчеты могут также включать информацию о затратах и рекомендациях по улучшению энергетической эффективности.

Права:

Инженер-энергетик имеет право:

— Планировать и управлять энергетическими системами в соответствии с требованиями.

— Улучшать энергетическую эффективность и энергосбережение.

— Вносить предложения по внедрению новых технологий и оборудования.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-энергетик несет ответственность за правильное функционирование энергетических систем, качественную оптимизацию процессов, соблюдение стандартов и норм в области энергетики. Оценка эффективности может быть основана на снижении затрат энергии, повышении энергетической эффективности и улучшении безопасности.

Для подбора опытного и эффективного Инженера-энергетика, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста в сферах девелопмента и строительстве по энергетике в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправьте запрос на сайт favorit.pro.