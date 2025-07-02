Должностные обязанности Инженер-конструктор
Должностная обязанность Инженера-конструктора (конструктора)
Общие положения:
Инженер-конструктор (конструктор) играет важную роль в разработке и проектировании технических решений и конструкций в компании. Задача инженера-конструктора (конструктора) состоит в создании и доработке проектных решений, проведении анализа и расчета конструкций, а также соблюдении норм и требований проектирования.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области инженерии, машиностроения или эквивалент.
— Знание методов и стандартов проектирования и конструирования.
— Опыт работы в области разработки и доработки проектных решений.
— Умение проводить анализ и расчет конструкций.
— Навыки работы с 3D-моделированием и CAD-системами.
Должностные обязанности:
— Разработка и доработка проектных решений и конструкций.
— Проведение анализа и расчета конструкций.
— Создание 2D и 3D чертежей и моделей.
— Соблюдение норм и требований проектирования.
— Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам разработки и производства.
Отчетность:
Инженер-конструктор (конструктор) отчитывается перед руководством о разработанных и доработанных проектных решениях, проведенных анализах и расчетах конструкций. Отчеты также могут включать информацию о состоянии проектной документации и достигнутых результатах.
Права:
Инженер-конструктор (конструктор) имеет право:
— Разрабатывать и дорабатывать проектные решения и конструкции.
— Использовать необходимые программы и инструменты для проектирования и моделирования.
— Сотрудничать с другими отделами компании по вопросам разработки и производства.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер-конструктор (конструктор) несет ответственность за разработку и доработку проектных решений, проведение анализа и расчета конструкций, а также достижение ожидаемых результатов в проектной деятельности. Оценка эффективности может быть основана на точности проектирования, соответствии нормам и требованиям, а также удовлетворенности клиентов и руководства компании.
