Должностные обязанности Инженер-конструктор

Должностная обязанность Инженера-конструктора (конструктора)

Общие положения:

Инженер-конструктор (конструктор) играет важную роль в разработке и проектировании технических решений и конструкций в компании. Задача инженера-конструктора (конструктора) состоит в создании и доработке проектных решений, проведении анализа и расчета конструкций, а также соблюдении норм и требований проектирования.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области инженерии, машиностроения или эквивалент.
 — Знание методов и стандартов проектирования и конструирования.
 — Опыт работы в области разработки и доработки проектных решений.
 — Умение проводить анализ и расчет конструкций.
 — Навыки работы с 3D-моделированием и CAD-системами.

Должностные обязанности:

— Разработка и доработка проектных решений и конструкций.
 — Проведение анализа и расчета конструкций.
 — Создание 2D и 3D чертежей и моделей.
 — Соблюдение норм и требований проектирования.
 — Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам разработки и производства.

Отчетность:

Инженер-конструктор (конструктор) отчитывается перед руководством о разработанных и доработанных проектных решениях, проведенных анализах и расчетах конструкций. Отчеты также могут включать информацию о состоянии проектной документации и достигнутых результатах.

Права:

Инженер-конструктор (конструктор) имеет право:
 — Разрабатывать и дорабатывать проектные решения и конструкции.
 — Использовать необходимые программы и инструменты для проектирования и моделирования.
 — Сотрудничать с другими отделами компании по вопросам разработки и производства.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-конструктор (конструктор) несет ответственность за разработку и доработку проектных решений, проведение анализа и расчета конструкций, а также достижение ожидаемых результатов в проектной деятельности. Оценка эффективности может быть основана на точности проектирования, соответствии нормам и требованиям, а также удовлетворенности клиентов и руководства компании.

 

