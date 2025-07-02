Должностная обязанность Инженера-лаборанта

Общие положения:

Инженер-лаборант играет важную роль в проведении лабораторных исследований, анализе образцов и проведении экспериментов в компании. Задача инженера-лаборанта состоит в обеспечении качественного проведения экспериментов, анализе полученных данных и подготовке отчетов.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области инженерии, химии, физики или эквивалент.

— Знание методов и техник лабораторного анализа.

— Опыт работы в лабораторных условиях и проведении экспериментов.

— Умение работать с лабораторным оборудованием и программами для обработки данных.

— Знание принципов безопасности в лаборатории.

Должностные обязанности:

— Проведение лабораторных исследований и экспериментов.

— Анализ полученных данных и обработка результатов.

— Составление отчетов о проведенных экспериментах и анализе образцов.

— Уход и поддержание лабораторного оборудования.

— Соблюдение норм и правил безопасности в лабораторной работе.

Отчетность:

Инженер-лаборант отчитывается перед руководством о проведенных исследованиях, анализе данных и результате работы. Отчеты также могут включать информацию о состоянии лабораторного оборудования и потребности в материалах.

Права:

Инженер-лаборант имеет право:

— Проводить лабораторные исследования и эксперименты.

— Использовать необходимые программы и оборудование для анализа данных.

— Обращаться к руководству с предложениями и рекомендациями по улучшению работы лаборатории.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-лаборант несет ответственность за качественное проведение лабораторных исследований, анализ данных, подготовку отчетов и соблюдение норм безопасности. Оценка эффективности может быть основана на точности проведения экспериментов, качестве анализа данных и своевременной подготовке отчетов.

