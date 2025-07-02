Должностные обязанности Инженер-лаборант
Должностная обязанность Инженера-лаборанта
Общие положения:
Инженер-лаборант играет важную роль в проведении лабораторных исследований, анализе образцов и проведении экспериментов в компании. Задача инженера-лаборанта состоит в обеспечении качественного проведения экспериментов, анализе полученных данных и подготовке отчетов.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области инженерии, химии, физики или эквивалент.
— Знание методов и техник лабораторного анализа.
— Опыт работы в лабораторных условиях и проведении экспериментов.
— Умение работать с лабораторным оборудованием и программами для обработки данных.
— Знание принципов безопасности в лаборатории.
Должностные обязанности:
— Проведение лабораторных исследований и экспериментов.
— Анализ полученных данных и обработка результатов.
— Составление отчетов о проведенных экспериментах и анализе образцов.
— Уход и поддержание лабораторного оборудования.
— Соблюдение норм и правил безопасности в лабораторной работе.
Отчетность:
Инженер-лаборант отчитывается перед руководством о проведенных исследованиях, анализе данных и результате работы. Отчеты также могут включать информацию о состоянии лабораторного оборудования и потребности в материалах.
Права:
Инженер-лаборант имеет право:
— Проводить лабораторные исследования и эксперименты.
— Использовать необходимые программы и оборудование для анализа данных.
— Обращаться к руководству с предложениями и рекомендациями по улучшению работы лаборатории.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер-лаборант несет ответственность за качественное проведение лабораторных исследований, анализ данных, подготовку отчетов и соблюдение норм безопасности. Оценка эффективности может быть основана на точности проведения экспериментов, качестве анализа данных и своевременной подготовке отчетов.
