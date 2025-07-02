Должностная обязанность Инженера механика

Общие положения:

Инженер механика играет важную роль в обеспечении эффективного функционирования и обслуживания механического оборудования и машин компании. Задача инженера механика состоит в том, чтобы обеспечить надежность работы и безопасность механического оборудования, разрабатывать и внедрять профилактические программы по обслуживанию и сопровождению механических систем.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области машиностроения, технической механики, автоматизированных систем управления, или эквивалент.

— Знание и понимание принципов и методов механики, технической диагностики и обслуживания оборудования.

— Практический опыт работы с механическими системами и оборудованием.

— Умение работать с инженерным программным обеспечением и методами моделирования.

— Знание нормативных документов и стандартов, связанных с областью машиностроения и механики.

Должностные обязанности:

— Планирование и координация техобслуживания, ремонта и модернизации механического оборудования и машин.

— Осуществление технического диагностирования и инспекций оборудования, выявление возможных неисправностей и проблем.

— Разработка и внедрение программ по запланированному техобслуживанию и ремонту.

— Оценка и определение требований к запасным частям и материалам для обслуживания механического оборудования.

— Ведение документации по техническому обслуживанию и ремонту, а также отчетность о проделанной работе.

— Участие в разработке и внедрении новых технологий и методов в области механики и обслуживания оборудования.

Отчетность:

Инженер механика отчитывается перед руководством о выполненных задачах по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования. Отчеты также включают информацию о проблемах и неисправностях, выявленных в процессе работы, и предлагаемых решениях.

Права:

Инженер механика имеет право:

— Принимать решения по обслуживанию, ремонту и модернизации механического оборудования в соответствии с установленными процедурами и полномочиями.

— Закупать и готовить необходимые материалы и инструменты для обслуживания и ремонта оборудования.

— Сотрудничать с другими специалистами и поставщиками для решения технических проблем и обеспечения эффективности работы.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер механика несет ответственность за эффективное функционирование и обслуживание механического оборудования компании. Оценка эффективности может быть основана на стабильности работы оборудования, проделанной работе по техническому обслуживанию и ремонту, а также на улучшении производительности и безопасности.

