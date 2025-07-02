Должностные обязанности Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов

Должностная обязанность Инженера по автоматизации и механизации производственных процессов

Общие положения:

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов играет важную роль в оптимизации производственной деятельности компании путем внедрения и развития автоматизированных систем и механизации технологических процессов. Основная задача инженера по автоматизации и механизации — повышение эффективности, качества и безопасности производства через автоматизацию и механизацию.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области (например, автоматизация и управление, мехатроника, электротехника, машиностроение и т.д.).
— Знание принципов и методов автоматизации и механизации производственных процессов.
— Умение программировать, настраивать и обслуживать автоматизированные системы и механизмы.
— Знание стандартов и нормативных требований в области автоматизации и механизации производства.
— Практический опыт работы с автоматизированными системами и оборудованием.

Должностные обязанности:

— Анализ и определение потребностей компании в автоматизации и механизации производственных процессов.
— Разработка и внедрение проектов по автоматизации и механизации производства с использованием передовых технологий и оборудования.
— Интеграция автоматизированных систем и механизмов в производственный процесс, их настройка и техническое обслуживание.
— Обучение персонала работе с автоматизированными системами и механизмами.
— Определение требований к оборудованию, программному обеспечению и материалам для внедрения автоматизации и механизации.
— Оценка эффективности внедренных проектов и проведение необходимых корректировок.

Отчетность:

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов отчитывается перед руководством о выполненных проектах, результате внедрения автоматизации и механизации, а также о достигнутых показателях эффективности и качества производства. Отчеты также могут включать информацию о неисправностях и рекомендациях по их устранению.

Права:

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов имеет право:
— Проектировать, разрабатывать и внедрять проекты по автоматизации и механизации.
— Выбирать и приобретать оборудование, программное обеспечение и другие ресурсы для внедрения автоматизации и механизации.
— Руководить проектами и координировать работу персонала.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов несет ответственность за успешное внедрение и функционирование автоматизированных систем и механизации. Оценка эффективности может быть основана на улучшении производительности, снижении издержек, повышении качества и безопасности в результате внедрения автоматизации и механизации.

 

Для поиска опытного и эффективного Инженера по автоматизации и механизации производственных процессов, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста для автоматизации и механизации производственных процессов в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или заполните форму на нашем сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить