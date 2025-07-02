Должностные обязанности Инженер по автоматизированным системам управления производством

Должностная обязанность Инженера по автоматизированным системам управления производством

Общие положения:

Инженер по автоматизированным системам управления производством играет важную роль в разработке, внедрении и поддержке систем автоматизации и управления производством в компании. Основная задача инженера по автоматизированным системам управления производством — обеспечить оптимальное функционирование и максимальную эффективность производственных процессов через автоматизацию и контроль.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области автоматизации, технической кибернетики, управления производством и т.д.
— Знание и понимание принципов и методов автоматизации и управления производственными процессами.
— Умение проектировать и внедрять системы автоматизации и управления, включая программное обеспечение и аппаратные компоненты.
— Знание современных стандартов и технологий в области автоматизации производства.
— Понимание принципов работы с промышленными сетями, протоколами и промышленными интерфейсами.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение схем автоматизации и систем управления, включая программное и аппаратное обеспечение.
— Составление требований к системам автоматизации и управления, их проектирование и настройка под конкретные требования производства.
— Мониторинг и анализ производственных процессов с целью их оптимизации и повышения эффективности.
— Настройка и поддержка работоспособности автоматизированных систем, включая решение возникающих проблем.
— Обучение персонала работе с автоматизированными системами управления, проведение консультаций и оказание поддержки пользователей.
— Участие в проектах по внедрению новых технологий и методов автоматизации и управления производством.

Отчетность:Инженер по автоматизированным системам управления производством отчитывается перед руководством о выполненной работе по внедрению систем автоматизации и управления, результате оптимизации производственных процессов и выполнении поставленных целей. Отчеты также могут включать информацию о решенных проблемах, предложениях по улучшению и рекомендациях для производства.

Права:

Инженер по автоматизированным системам управления производством имеет право:
— Выполнять проектирование и внедрение систем автоматизации и управления, подбирать необходимое оборудование и программное обеспечение.
— Решать технические задачи и проблемы, возникающие в процессе эксплуатации систем автоматизации и управления.
— Консультировать персонал и обеспечивать их обучение в области автоматизации и управления производством.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по автоматизированным системам управления производством несет ответственность за эффективность и безопасность работы систем автоматизации и управления. Оценка эффективности может быть основана на повышении производительности, сокращении времени простоя и улучшении общей эффективности производства.

 

