Должностная обязанность Инженера по автоматизированным системам вычислительного (информационного-вычислительного) центра

Общие положения:

Инженер по автоматизированным системам вычислительного (информационного-вычислительного) центра играет важную роль в обеспечении эффективности и безопасности работы компьютерной инфраструктуры. Основная задача инженера по автоматизированным системам вычислительного центра — разработка, внедрение и поддержка автоматизированных систем и программного обеспечения, обеспечивающих надежное функционирование вычислительного центра.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области (например, информационные технологии, компьютерные науки, системная инженерия, и т.д.).

— Знание архитектуры и принципов работы современных информационных технологий и вычислительных систем.

— Опыт работы с автоматизированными системами вычислительного центра и самостоятельной настройкой программного обеспечения.

— Понимание принципов работы и архитектуры клиент-серверных систем.

— Знание сетевых протоколов и технологий, а также навыки настройки и поддержки сетевого оборудования.

— Опыт работы с виртуализацией и облачными технологиями будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение автоматизированных систем и программного обеспечения для вычислительного центра.

— Настройка, мониторинг и поддержка компьютерной инфраструктуры, включая серверы, сети и хранилища данных.

— Установка и настройка программного обеспечения, обеспечивающего работу вычислительного центра.

— Мониторинг и анализ производительности и доступности системы, выявление и устранение неполадок и проблем.

— Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных в вычислительном центре.

— Техническая поддержка пользователей и обучение персонала в использовании автоматизированных систем.

Отчетность:

Инженер по автоматизированным системам вычислительного центра отчитывается перед руководством о выполненных задачах, состоянии системы и выполнении поставленных целей. Отчеты также включают информацию об обнаруженных проблемах, проведенной работе по их устранению и предлагаемых рекомендациях для улучшения.

Права:

Инженер по автоматизированным системам вычислительного центра имеет право:

— Разрабатывать и внедрять программное и аппаратное обеспечение для вычислительного центра.

— Настройка и администрирование серверов, сетей и другого оборудования.

— Осуществлять мониторинг и настройку системы для обеспечения ее надежности и безопасности.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по автоматизированным системам вычислительного центра несет ответственность за эффективность и безопасность работы вычислительного центра. Оценка эффективности может осуществляться на основе надежности системы, производительности, обеспечения безопасности и качества технической поддержки.

Для поиска опытного и эффективного Инженера по автоматизированным системам вычислительного центра, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста для автоматизации и механизации производственных процессов в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или посетите наш сайт favorit.pro.