Должностные обязанности Инженер по автоматизированным системам вычислительного (информационного-вычислительного) центра

Должностная обязанность Инженера по автоматизированным системам вычислительного (информационного-вычислительного) центра

Общие положения:

Инженер по автоматизированным системам вычислительного (информационного-вычислительного) центра играет важную роль в обеспечении эффективности и безопасности работы компьютерной инфраструктуры. Основная задача инженера по автоматизированным системам вычислительного центра — разработка, внедрение и поддержка автоматизированных систем и программного обеспечения, обеспечивающих надежное функционирование вычислительного центра.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области (например, информационные технологии, компьютерные науки, системная инженерия, и т.д.).
— Знание архитектуры и принципов работы современных информационных технологий и вычислительных систем.
— Опыт работы с автоматизированными системами вычислительного центра и самостоятельной настройкой программного обеспечения.
— Понимание принципов работы и архитектуры клиент-серверных систем.
— Знание сетевых протоколов и технологий, а также навыки настройки и поддержки сетевого оборудования.
— Опыт работы с виртуализацией и облачными технологиями будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение автоматизированных систем и программного обеспечения для вычислительного центра.
— Настройка, мониторинг и поддержка компьютерной инфраструктуры, включая серверы, сети и хранилища данных.
— Установка и настройка программного обеспечения, обеспечивающего работу вычислительного центра.
— Мониторинг и анализ производительности и доступности системы, выявление и устранение неполадок и проблем.
— Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных в вычислительном центре.
— Техническая поддержка пользователей и обучение персонала в использовании автоматизированных систем.

Отчетность:

Инженер по автоматизированным системам вычислительного центра отчитывается перед руководством о выполненных задачах, состоянии системы и выполнении поставленных целей. Отчеты также включают информацию об обнаруженных проблемах, проведенной работе по их устранению и предлагаемых рекомендациях для улучшения.

Права:

Инженер по автоматизированным системам вычислительного центра имеет право:
— Разрабатывать и внедрять программное и аппаратное обеспечение для вычислительного центра.
— Настройка и администрирование серверов, сетей и другого оборудования.
— Осуществлять мониторинг и настройку системы для обеспечения ее надежности и безопасности.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по автоматизированным системам вычислительного центра несет ответственность за эффективность и безопасность работы вычислительного центра. Оценка эффективности может осуществляться на основе надежности системы, производительности, обеспечения безопасности и качества технической поддержки.

 

Для поиска опытного и эффективного Инженера по автоматизированным системам вычислительного центра, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста для автоматизации и механизации производственных процессов в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или посетите наш сайт favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить