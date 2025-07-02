Должностная обязанность Инженера по гражданской обороне

Общие положения:

Инженер по гражданской обороне играет важную роль в обеспечении безопасности и защиты населения и объектов в случае чрезвычайных ситуаций и бедствий. Задача инженера по гражданской обороне — планирование, разработка и управление мерами гражданской обороны, а также координация действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и бедствий.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области гражданской обороны, инженерии, архитектуры, строительства или эквивалент.

— Знание норм, правил и методов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

— Понимание стандартов безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм.

— Умение разрабатывать планы гражданской обороны и организовывать их выполнение.

— Умение оценивать риски и разрабатывать меры по минимизации их последствий.

Должностные обязанности:

— Разработка и согласование планов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

— Оценка уязвимости объектов и разработка мер по их защите и безопасности.

— Организация и проведение тренировок и учений по гражданской обороне.

— Координация действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и бедствий.

— Сотрудничество с государственными и муниципальными органами гражданской обороны.

— Ведение документации и отчетность в сфере гражданской обороны.

Отчетность:

Инженер по гражданской обороне отчитывается перед руководством о выполненных задачах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, результате тренировок и учений, а также о текущей ситуации в области безопасности и гражданской обороны. Отчеты также включают информацию о мерах по улучшению системы гражданской обороны.

Права:

Инженер по гражданской обороне имеет право:

— Принимать решения по планированию и организации мер гражданской обороны.

— Сотрудничать с государственными и муниципальными органами гражданской обороны и другими организациями.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по гражданской обороне несет ответственность за эффективное планирование и проведение мер гражданской обороны, а также за руководство и координацию в случае чрезвычайных ситуаций и бедствий. Оценка эффективности может быть основана на успешном выполнении планов гражданской обороны, безопасности и мобилизации ресурсов в чрезвычайных ситуациях.

Для поиска опытного и эффективного Инженера по гражданской обороне, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по гражданской обороне в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или заполните форму на нашем сайте favorit.pro.