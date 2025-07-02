Должностная обязанность Инженера по метрологии

Общие положения:

Инженер по метрологии играет важную роль в обеспечении точности и надежности измерений и испытаний в компании. Задача инженера по метрологии состоит в разработке и внедрении системы метрологического обеспечения, а также проведении контроля и калибровки измерительных приборов и оборудования.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области метрологии, физики, инженерии или эквивалент.

— Знание принципов и методов метрологического обеспечения.

— Понимание стандартов и требований в области метрологии (например, ISO 9001, ISO/IEC 17025).

— Опыт работы с измерительными приборами и методами калибровки.

— Знание программного обеспечения для обработки данных и проведения анализа измерений.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение системы метрологического обеспечения, включая разработку процедур и инструкций по метрологическому контролю.

— Контроль и калибровка измерительных приборов и оборудования в соответствии со стандартами и требованиями.

— Оценка точности и надежности измерений и испытаний, проведение анализа данных и выявление потенциальных проблем.

— Проведение аудитов и проверок метрологического обеспечения в соответствии с требованиями стандартов и нормативной документации.

— Обучение персонала по вопросам метрологии и обеспечению точности измерений.

Отчетность:

Инженер по метрологии отчитывается перед руководством о проведенном контроле и калибровке измерительных приборов и оборудования, анализе данных и результате аудитов. Отчеты также могут включать информацию о выявленных несоответствиях и предложениях по улучшению метрологического обеспечения.

Права:

Инженер по метрологии имеет право:

— Проводить контроль и калибровку измерительных приборов и оборудования.

— Инициировать действия по улучшению метрологического обеспечения и точности измерений.

— Проводить аудиты и проверки метрологического обеспечения.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по метрологии несет ответственность за обеспечение точности и надежности измерений и испытаний в компании. Оценка эффективности может быть основана на соблюдении требований стандартов и нормативной документации, точности измерений и результативности метрологического обеспечения.

