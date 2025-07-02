Должностные обязанности Инженер по надзору за строительством

Должностная обязанность Инженера по надзору за строительством

Общие положения:

Инженер по надзору за строительством играет важную роль в контроле и обеспечении качества строительных работ в соответствии с проектной документацией и требованиями строительных норм и правил. Задача инженера по надзору за строительством — участие в проведении контроля, наблюдение за ходом работ, анализ выполнения строительных процессов и документальное оформление результатов наблюдений.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области строительства, инженерии или эквивалент.
 — Знание норм и правил строительства, строительных материалов и технологий.
 — Опыт работы в области надзора за строительством и контроля качества работ.
 — Умение читать и интерпретировать проектную документацию и чертежи.
 — Знание технических стандартов и требований в строительстве.
 — Навыки работы с измерительными приборами и инструментами.

Должностные обязанности:

— Контроль выполнения строительных работ, проверка соответствия работ проектной документации, нормам и правилам.
 — Наблюдение за технологией проведения строительных работ и оценка качества используемых материалов.
 — Выявление и предотвращение возможных проблем и несоответствий в строительных процессах.
 — Проведение измерений и испытаний для проверки качества работ и относительной частоты работ.
 — Оформление результатов наблюдений и составление отчетов о ходе и качестве строительства.
 — Коммуникация с подрядными организациями, контроль обязательств по договорам и соблюдение сроков работ.

Отчетность:

Инженер по надзору за строительством отчитывается перед руководством о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных проблемах, результате измерений и испытаний, а также составляет отчеты о ходе строительства.

Права:

Инженер по надзору за строительством имеет право:
 — Проводить контроль и наблюдение за строительными работами в соответствии с установленными процедурами и требованиями.
 — Требовать исполнения подрядчиком договорных обязательств и соблюдения сроков работ.
 — Останавливать работы, в случае обнаружения серьезных отклонений от требований.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по надзору за строительством несет ответственность за выполнение контроля и обеспечение качества строительных работ в соответствии с техническими требованиями и стандартами. Оценка эффективности может быть основана на правильности контроля и наблюдения, предотвращении проблем и обеспечении соответствия строительных работ установленным нормам и требованиям.

 

Для подбора опытного и эффективного Инженера по надзору за строительством, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по надзору за строительством в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить