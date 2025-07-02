Должностная обязанность Инженера по надзору за строительством

Общие положения:

Инженер по надзору за строительством играет важную роль в контроле и обеспечении качества строительных работ в соответствии с проектной документацией и требованиями строительных норм и правил. Задача инженера по надзору за строительством — участие в проведении контроля, наблюдение за ходом работ, анализ выполнения строительных процессов и документальное оформление результатов наблюдений.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области строительства, инженерии или эквивалент.

— Знание норм и правил строительства, строительных материалов и технологий.

— Опыт работы в области надзора за строительством и контроля качества работ.

— Умение читать и интерпретировать проектную документацию и чертежи.

— Знание технических стандартов и требований в строительстве.

— Навыки работы с измерительными приборами и инструментами.

Должностные обязанности:

— Контроль выполнения строительных работ, проверка соответствия работ проектной документации, нормам и правилам.

— Наблюдение за технологией проведения строительных работ и оценка качества используемых материалов.

— Выявление и предотвращение возможных проблем и несоответствий в строительных процессах.

— Проведение измерений и испытаний для проверки качества работ и относительной частоты работ.

— Оформление результатов наблюдений и составление отчетов о ходе и качестве строительства.

— Коммуникация с подрядными организациями, контроль обязательств по договорам и соблюдение сроков работ.

Отчетность:

Инженер по надзору за строительством отчитывается перед руководством о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных проблемах, результате измерений и испытаний, а также составляет отчеты о ходе строительства.

Права:

Инженер по надзору за строительством имеет право:

— Проводить контроль и наблюдение за строительными работами в соответствии с установленными процедурами и требованиями.

— Требовать исполнения подрядчиком договорных обязательств и соблюдения сроков работ.

— Останавливать работы, в случае обнаружения серьезных отклонений от требований.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по надзору за строительством несет ответственность за выполнение контроля и обеспечение качества строительных работ в соответствии с техническими требованиями и стандартами. Оценка эффективности может быть основана на правильности контроля и наблюдения, предотвращении проблем и обеспечении соответствия строительных работ установленным нормам и требованиям.

