Общие положения:
Инженер по надзору за строительством играет важную роль в контроле и обеспечении качества строительных работ в соответствии с проектной документацией и требованиями строительных норм и правил. Задача инженера по надзору за строительством — участие в проведении контроля, наблюдение за ходом работ, анализ выполнения строительных процессов и документальное оформление результатов наблюдений.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области строительства, инженерии или эквивалент.
— Знание норм и правил строительства, строительных материалов и технологий.
— Опыт работы в области надзора за строительством и контроля качества работ.
— Умение читать и интерпретировать проектную документацию и чертежи.
— Знание технических стандартов и требований в строительстве.
— Навыки работы с измерительными приборами и инструментами.
Должностные обязанности:
— Контроль выполнения строительных работ, проверка соответствия работ проектной документации, нормам и правилам.
— Наблюдение за технологией проведения строительных работ и оценка качества используемых материалов.
— Выявление и предотвращение возможных проблем и несоответствий в строительных процессах.
— Проведение измерений и испытаний для проверки качества работ и относительной частоты работ.
— Оформление результатов наблюдений и составление отчетов о ходе и качестве строительства.
— Коммуникация с подрядными организациями, контроль обязательств по договорам и соблюдение сроков работ.
Отчетность:
Инженер по надзору за строительством отчитывается перед руководством о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных проблемах, результате измерений и испытаний, а также составляет отчеты о ходе строительства.
Права:
Инженер по надзору за строительством имеет право:
— Проводить контроль и наблюдение за строительными работами в соответствии с установленными процедурами и требованиями.
— Требовать исполнения подрядчиком договорных обязательств и соблюдения сроков работ.
— Останавливать работы, в случае обнаружения серьезных отклонений от требований.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер по надзору за строительством несет ответственность за выполнение контроля и обеспечение качества строительных работ в соответствии с техническими требованиями и стандартами. Оценка эффективности может быть основана на правильности контроля и наблюдения, предотвращении проблем и обеспечении соответствия строительных работ установленным нормам и требованиям.
