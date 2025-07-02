Должностные обязанности Инженер по нормированию труда

Должностная обязанность Инженера по нормированию труда

Общие положения:

Инженер по нормированию труда играет важную роль в оптимизации рабочих процессов и повышении производительности труда в компании. Задача инженера по нормированию труда состоит в анализе и оценке рабочих операций, разработке нормировочных данных и рекомендациях по рационализации труда.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области нормирования труда, инженерии или эквивалент.
 — Знание методов и техник нормирования труда.
 — Опыт работы в области анализа и нормирования труда.
 — Понимание принципов эргономики и организации рабочих мест.
 — Умение проводить наблюдения, сбор и анализ данных.
 — Знание программного обеспечения для проведения расчетов и оценки норм времени.

Должностные обязанности:

— Анализ и оценка рабочих процессов и операций с целью определения норм времени и ввода рациональных методов работы.
 — Проведение наблюдений, измерений и сбора данных для дальнейшего анализа.
 — Разработка нормировочных данных, определение стандартных норм времени и рекомендаций по рационализации рабочих процессов.
 — Сопровождение и контроль внедрения рационализации труда.
 — Консультирование сотрудников и руководства по вопросам нормирования и оптимизации труда.

Отчетность:

Инженер по нормированию труда отчитывается перед руководством о проведенном анализе и оценке трудовых процессов, разработке нормировочных данных и рекомендациях по рационализации. Отчеты также могут включать информацию о внедрении рекомендаций и достигнутых результатов.

Права:

Инженер по нормированию труда имеет право:
 — Проводить анализ и оценку рабочих процессов и операций.
 — Разрабатывать нормировочные данные и рекомендации по рационализации труда.
 — Консультировать сотрудников и руководство по вопросам нормирования и оптимизации труда.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по нормированию труда несет ответственность за проведение анализа, разработку норм времени и рекомендации по рационализации труда. Оценка эффективности может быть основана на улучшении производительности труда, снижении издержек и повышении эффективности рабочих процессов.

 

