Должностные обязанности Инженер по охране окружающей среды

Должностная обязанность Инженера по охране окружающей среды

Общие положения:

Инженер по охране окружающей среды играет важную роль в обеспечении соблюдения требований по охране окружающей среды и снижения вредного воздействия предприятия на природу. Задача инженера по охране окружающей среды состоит в разработке и внедрении мер по охране окружающей среды, контроле и соблюдении норм и стандартов экологической безопасности.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области охраны окружающей среды, экологии, инженерии или эквивалент.
— Знание принципов и методов охраны окружающей среды и экологической безопасности.
— Понимание требований нормативных актов и стандартов по охране окружающей среды.
— Опыт работы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
— Умение проводить анализ данных и оценивать воздействие на окружающую среду.
— Знание программного обеспечения для моделирования и анализа экологических параметров будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Разработка, внедрение и соблюдение мер по охране окружающей среды на предприятии.
— Проведение анализа воздействия на окружающую среду и оценка рисков.
— Планирование и проведение мониторинга и контроля параметров окружающей среды.
— Организация и проведение обучения по вопросам охраны окружающей среды среди сотрудников.
— Сотрудничество с общественными и государственными организациями по вопросам охраны окружающей среды.

Отчетность:

Инженер по охране окружающей среды отчитывается перед руководством о проведенных мерах по охране окружающей среды, анализе и контроле параметров окружающей среды. Отчеты также могут включать информацию о достигнутых результатах и предложениях по улучшению.

Права:

Инженер по охране окружающей среды имеет право:
— Разрабатывать и внедрять меры по охране окружающей среды.
— Проводить анализ и контроль параметров окружающей среды.
— Консультировать сотрудников и руководство по вопросам охраны окружающей среды.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по охране окружающей среды несет ответственность за соблюдение требований по охране окружающей среды, снижение вредного воздействия на природу и соблюдение экологических норм и стандартов. Оценка эффективности может быть основана на соблюдении экологических требований, предотвращении загрязнения окружающей среды и снижении рисков для нее.

 

