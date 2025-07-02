Должностная обязанность Инженера по охране труда

Общие положения:

Инженер по охране труда играет важную роль в обеспечении безопасности и охраны труда на предприятии. Инженер по охране труда отвечает за разработку и внедрение мер по предотвращению рисков травматизма, обучение работников правилам безопасности и соблюдение требований законодательства в области охраны труда.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области безопасности труда, технической безопасности или аналогичной специализации.

— Знание законодательства в области охраны труда и методов оценки рисков.

— Опыт работы в области охраны труда и проведении инструктажей.

— Навыки проведения аудитов и разработки планов мероприятий по охране труда.

Должностные обязанности:

— Обеспечение соблюдения законодательства и нормативных требований в области охраны труда.

— Оценка рисков травматизма и разработка мер по их предотвращению.

— Проведение инструктажей по охране труда и обучение работников правилам безопасности.

— Организация и проведение инспекций и аудитов в области охраны труда.

— Подготовка отчетов о результатах проверок и предоставление рекомендаций по улучшению.

Отчетность:

Инженер по охране труда отчитывается перед руководством о выполнении задач по охране труда, представляет отчеты о проведенных инспекциях, обучении и мерах по предотвращению рисков.

Права:

Инженер по охране труда имеет следующие права:

— Проводить проверки и испытания, а также требовать соблюдения законодательства в области охраны труда.

— Рекомендовать внедрение мер по предотвращению рисков и улучшению условий труда.

— Участвовать в разработке и внедрении политики и процедур охраны труда.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инженер по охране труда несет ответственность за соблюдение требований законодательства в области охраны труда, обучение работников правилам безопасности и предотвращение травматизма. Критерии эффективности включают оценку рисков, проведение проверок, обучение персонала и улучшение условий труда.

