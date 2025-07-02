Должностные обязанности Инженер по организации труда

Должностная обязанность Инженера по организации труда

Общие положения:

Инженер по организации труда играет важную роль в оптимизации рабочих процессов и повышении производительности труда в компании. Задача инженера по организации труда состоит в анализе и оптимизации рабочих процессов, внедрении новых методов и технологий, а также обеспечении эффективной организации труда.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области организации труда, инженерии или эквивалент.
— Знание методов и принципов организации труда и улучшения производительности.
— Опыт работы в области анализа и оптимизации рабочих процессов.
— Понимание принципов эффективного использования ресурсов труда и времени.
— Умение проводить наблюдения, анализировать данные и предлагать улучшения.
— Знание программного обеспечения для моделирования и оптимизации рабочих процессов будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Анализ и оптимизация рабочих процессов и операций для повышения эффективности труда.
— Разработка и внедрение новых методов и технологий для улучшения производительности и качества работы.
— Сбор и анализ данных о рабочих процессах, времени выполнения задач и использования ресурсов.
— Предложение и реализация мер по улучшению организации труда, включая изменения в рабочих местах, оборудовании и процессах.
— Обучение сотрудников и руководства вопросам эффективной организации труда.

Отчетность:

Инженер по организации труда отчитывается перед руководством о проведенном анализе и оптимизации рабочих процессов, предложенных мерах по улучшению и их результаты. Отчеты также могут включать информацию о внедрении улучшений и достигнутых результатов.

Права:

Инженер по организации труда имеет право:
— Анализировать и оптимизировать рабочие процессы и операции.
— Предлагать и реализовывать меры по улучшению организации труда.
— Советоваться и общаться с сотрудниками и руководством по вопросам оптимизации труда.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по организации труда несет ответственность за анализ, оптимизацию и улучшение рабочих процессов и производительности труда. Оценка эффективности может быть основана на повышении производительности, сокращении времени выполнения задач и улучшении качества работы.

 

Для подбора опытного и эффективного Инженера по организации труда, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по организации труда в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить