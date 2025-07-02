Должностная обязанность Инженера по организации управления производством

Общие положения:

Инженер по организации управления производством играет важную роль в оптимизации и улучшении производственных процессов в компании. Задача инженера по организации управления производством состоит в анализе производственных операций, разработке и внедрении систем управления, а также обеспечении эффективного управления производственной деятельностью.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области организации управления, инженерии или эквивалент.

— Знание принципов и методов управления производством и процессами.

— Опыт работы в области анализа и оптимизации производственных процессов.

— Понимание операционной практики и принципов управления операциями.

— Умение разрабатывать и внедрять системы управления производством.

— Знание программного обеспечения для моделирования и анализа производственных процессов будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Анализ и оптимизация производственных процессов и операций с целью повышения эффективности и качества.

— Разработка и внедрение систем управления производством, таких как Lean, Six Sigma или других.

— Планирование и контроль производственных операций, включая планирование производства, управление запасами и производственными ресурсами.

— Анализ и контроль производственной производительности и эффективности.

— Предложение и реализация мер по улучшению производственных процессов и управления операциями.

— Обучение сотрудников и руководства вопросам управления производством и оптимизации процессов.

Отчетность:

Инженер по организации управления производством отчитывается перед руководством о проведенных анализах, разработанных системах управления и предложенных улучшениях. Отчеты также могут включать информацию о внедрении улучшений и достигнутых результатов.

Права:

Инженер по организации управления производством имеет право:

— Анализировать и оптимизировать производственные процессы и операции.

— Разрабатывать и внедрять системы управления производством.

— Советоваться и общаться с сотрудниками и руководством по вопросам управления производством.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по организации управления производством несет ответственность за анализ, оптимизацию и улучшение производственных процессов и производительности. Оценка эффективности может быть основана на повышении эффективности, сокращении времени выполнения задач, улучшении качества и снижении издержек.

