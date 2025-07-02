Должностные обязанности Инженер по организации управления производством
Должностная обязанность Инженера по организации управления производством
Общие положения:
Инженер по организации управления производством играет важную роль в оптимизации и улучшении производственных процессов в компании. Задача инженера по организации управления производством состоит в анализе производственных операций, разработке и внедрении систем управления, а также обеспечении эффективного управления производственной деятельностью.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области организации управления, инженерии или эквивалент.
— Знание принципов и методов управления производством и процессами.
— Опыт работы в области анализа и оптимизации производственных процессов.
— Понимание операционной практики и принципов управления операциями.
— Умение разрабатывать и внедрять системы управления производством.
— Знание программного обеспечения для моделирования и анализа производственных процессов будет преимуществом.
Должностные обязанности:
— Анализ и оптимизация производственных процессов и операций с целью повышения эффективности и качества.
— Разработка и внедрение систем управления производством, таких как Lean, Six Sigma или других.
— Планирование и контроль производственных операций, включая планирование производства, управление запасами и производственными ресурсами.
— Анализ и контроль производственной производительности и эффективности.
— Предложение и реализация мер по улучшению производственных процессов и управления операциями.
— Обучение сотрудников и руководства вопросам управления производством и оптимизации процессов.
Отчетность:
Инженер по организации управления производством отчитывается перед руководством о проведенных анализах, разработанных системах управления и предложенных улучшениях. Отчеты также могут включать информацию о внедрении улучшений и достигнутых результатов.
Права:
Инженер по организации управления производством имеет право:
— Анализировать и оптимизировать производственные процессы и операции.
— Разрабатывать и внедрять системы управления производством.
— Советоваться и общаться с сотрудниками и руководством по вопросам управления производством.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер по организации управления производством несет ответственность за анализ, оптимизацию и улучшение производственных процессов и производительности. Оценка эффективности может быть основана на повышении эффективности, сокращении времени выполнения задач, улучшении качества и снижении издержек.
