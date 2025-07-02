Должностные обязанности Инженер по патентной работе
Должностная обязанность Инженера по патентной работе
Общие положения:
Инженер по патентной работе играет важную роль в обеспечении защиты интеллектуальной собственности компании и проведении патентных исследований. Задача инженера по патентной работе состоит в анализе технических решений, подготовке и подаче патентных заявок, а также обеспечении соблюдения патентного законодательства.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области патентного дела, инженерии или эквивалент.
— Знание патентного законодательства и процедур патентования.
— Опыт работы с патентными базами данных и проведения патентных исследований.
— Понимание технических решений и выявление патентоспособных изобретений.
— Навыки составления и подачи патентных заявок.
— Знание технического английского языка будет преимуществом.
Должностные обязанности:
— Проведение патентных исследований для определения уровня инноваций и возможностей патентования.
— Составление и подача патентных заявок на новые изобретения и технические решения.
— Сопровождение процесса патентования, включая ответы на запросы экспертов и защиту интересов компании.
— Оценка рисков нарушения патентных прав и предоставление консультаций по вопросам патентного законодательства.
— Мониторинг и анализ патентной деятельности конкурентов.
Отчетность:
Инженер по патентной работе отчитывается перед руководством о проведенных патентных исследованиях, подготовленных и поданных патентных заявках, а также о результатах мониторинга патентной деятельности. Отчеты также могут включать информацию о предоставленных консультациях и оценке рисков.
Права:
Инженер по патентной работе имеет право:
— Проводить патентные исследования и составлять патентные заявки.
— Консультировать сотрудников и руководство по вопросам патентного законодательства.
— Защищать интересы компании в процессах патентования.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер по патентной работе несет ответственность за обеспечение защиты интеллектуальной собственности компании и соблюдение патентного законодательства. Оценка эффективности может быть основана на числе поданных и полученных патентов, результативности патентных исследований и предотвращении нарушений патентных прав.
