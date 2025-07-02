Должностная обязанность Инженера по патентной работе

Общие положения:

Инженер по патентной работе играет важную роль в обеспечении защиты интеллектуальной собственности компании и проведении патентных исследований. Задача инженера по патентной работе состоит в анализе технических решений, подготовке и подаче патентных заявок, а также обеспечении соблюдения патентного законодательства.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области патентного дела, инженерии или эквивалент.

— Знание патентного законодательства и процедур патентования.

— Опыт работы с патентными базами данных и проведения патентных исследований.

— Понимание технических решений и выявление патентоспособных изобретений.

— Навыки составления и подачи патентных заявок.

— Знание технического английского языка будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Проведение патентных исследований для определения уровня инноваций и возможностей патентования.

— Составление и подача патентных заявок на новые изобретения и технические решения.

— Сопровождение процесса патентования, включая ответы на запросы экспертов и защиту интересов компании.

— Оценка рисков нарушения патентных прав и предоставление консультаций по вопросам патентного законодательства.

— Мониторинг и анализ патентной деятельности конкурентов.

Отчетность:

Инженер по патентной работе отчитывается перед руководством о проведенных патентных исследованиях, подготовленных и поданных патентных заявках, а также о результатах мониторинга патентной деятельности. Отчеты также могут включать информацию о предоставленных консультациях и оценке рисков.

Права:

Инженер по патентной работе имеет право:

— Проводить патентные исследования и составлять патентные заявки.

— Консультировать сотрудников и руководство по вопросам патентного законодательства.

— Защищать интересы компании в процессах патентования.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по патентной работе несет ответственность за обеспечение защиты интеллектуальной собственности компании и соблюдение патентного законодательства. Оценка эффективности может быть основана на числе поданных и полученных патентов, результативности патентных исследований и предотвращении нарушений патентных прав.

