Должностные обязанности Инженер по подготовке кадров

Должностная обязанность Инженера по подготовке кадров

Общие положения:

Инженер по подготовке кадров играет важную роль в обеспечении развития персонала и повышении его квалификации в компании. Задача инженера по подготовке кадров состоит в разработке и внедрении программ обучения и развития, а также оценке и анализе потребностей в учебных материалах и тренингах.

Квалификационные требования:

— Высшее педагогическое или психологическое образование, специализирующееся на обучении и развитии персонала.
 — Знание методов обучения и развития персонала.
 — Опыт в разработке и внедрении программ обучения и развития.
 — Понимание процессов оценки и анализа потребностей в обучении и развитии персонала.
 — Умение проводить тренинги и семинары.

Должностные обязанности:

— Анализ потребностей в обучении и развитии персонала на основе бизнес-целей компании.
 — Разработка и внедрение программ обучения и развития персонала, включая планирование, организацию и проведение тренингов и семинаров.
 — Оценка эффективности программ обучения и развития, проведение оценок и анализ результатов.
 — Сотрудничество с руководством и отделами, обеспечивающими развитие персонала, для удовлетворения потребностей компании в учебных материалах и тренингах.
 — Поддержка и сопровождение сотрудников в процессе обучения и развития.

Отчетность:

Инженер по подготовке кадров отчитывается перед руководством о разработанных и внедренных программах обучения и развития. Отчеты также могут включать информацию об оценке эффективности программ и результатов обучения.

Права:

Инженер по подготовке кадров имеет право:
 — Разрабатывать и внедрять программы обучения и развития персонала.
 — Проводить тренинги и семинары.
 — Сотрудничать с руководством и отделами, обеспечивающими развитие персонала.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по подготовке кадров несет ответственность за развитие персонала и повышение его квалификации в компании. Оценка эффективности может быть основана на повышении уровня знаний и навыков сотрудников, достижении бизнес-целей и удовлетворении потребностей компании в обучении и развитии.

 

