Должностная обязанность Инженера по подготовке кадров

Общие положения:

Инженер по подготовке кадров играет важную роль в обеспечении развития персонала и повышении его квалификации в компании. Задача инженера по подготовке кадров состоит в разработке и внедрении программ обучения и развития, а также оценке и анализе потребностей в учебных материалах и тренингах.

Квалификационные требования:

— Высшее педагогическое или психологическое образование, специализирующееся на обучении и развитии персонала.

— Знание методов обучения и развития персонала.

— Опыт в разработке и внедрении программ обучения и развития.

— Понимание процессов оценки и анализа потребностей в обучении и развитии персонала.

— Умение проводить тренинги и семинары.

Должностные обязанности:

— Анализ потребностей в обучении и развитии персонала на основе бизнес-целей компании.

— Разработка и внедрение программ обучения и развития персонала, включая планирование, организацию и проведение тренингов и семинаров.

— Оценка эффективности программ обучения и развития, проведение оценок и анализ результатов.

— Сотрудничество с руководством и отделами, обеспечивающими развитие персонала, для удовлетворения потребностей компании в учебных материалах и тренингах.

— Поддержка и сопровождение сотрудников в процессе обучения и развития.

Отчетность:

Инженер по подготовке кадров отчитывается перед руководством о разработанных и внедренных программах обучения и развития. Отчеты также могут включать информацию об оценке эффективности программ и результатов обучения.

Права:

Инженер по подготовке кадров имеет право:

— Разрабатывать и внедрять программы обучения и развития персонала.

— Проводить тренинги и семинары.

— Сотрудничать с руководством и отделами, обеспечивающими развитие персонала.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по подготовке кадров несет ответственность за развитие персонала и повышение его квалификации в компании. Оценка эффективности может быть основана на повышении уровня знаний и навыков сотрудников, достижении бизнес-целей и удовлетворении потребностей компании в обучении и развитии.

Для подбора опытного и эффективного Инженера по подготовке кадров, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по подготовке кадров в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправьте запрос на сайте favorit.pro.