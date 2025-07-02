Должностная обязанность Инженера по пожарной безопасности

Общие положения:

Инженер по пожарной безопасности играет важную роль в обеспечении безопасности от пожаров и обеспечении требований пожарной безопасности в компании. Задача инженера по пожарной безопасности состоит в разработке и внедрении мер по предотвращению пожаров, обучении персонала пожарной безопасности и координации эвакуации в случае пожара.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование или образование по специальности в области пожарной безопасности.

— Знание законодательных требований и норм пожарной безопасности.

— Опыт работы в области пожарной безопасности.

— Понимание системы пожароопасности, систем пожаротушения и пожарных аварийных систем.

— Знание мер обеспечения пожарной безопасности, включая планы эвакуации и организацию пожарной безопасности.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение мер по предотвращению пожаров и обеспечению пожарной безопасности в компании.

— Организация и проведение инструктажей и обучения персонала по вопросам пожарной безопасности и планам эвакуации.

— Проверка и поддержка рабочих мест и оборудования в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

— Контроль и обслуживание пожарной техники и средств пожаротушения.

— Сотрудничество с пожарными органами и государственными инспекциями по вопросам пожарной безопасности.

Отчетность:

Инженер по пожарной безопасности отчитывается перед руководством о проведенных мерах по пожарной безопасности, результатам инструктажей и обучения, состоянии пожарной техники и выполнении требований пожарной безопасности.

Права:

Инженер по пожарной безопасности имеет право:

— Разрабатывать и внедрять меры по предотвращению пожаров и пожарной безопасности.

— Проводить инструктажи и обучение по вопросам пожарной безопасности.

— Сотрудничать с пожарными органами и государственными инспекциями по вопросам пожарной безопасности.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по пожарной безопасности несет ответственность за обеспечение безопасности от пожаров и соблюдение требований пожарной безопасности в компании. Оценка эффективности может быть основана на снижении вероятности возникновения пожаров, обучении персонала по вопросам пожарной безопасности и обеспечении соответствия компании требованиям пожарной безопасности.

