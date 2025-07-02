Должностная обязанность Инженера по ремонту вычислительной техники

Общие положения:

Инженер по ремонту вычислительной техники играет важную роль в обслуживании и восстановлении работы компьютерной и вычислительной техники в компании. Задача инженера по ремонту вычислительной техники состоит в проведении диагностики и устранении неисправностей, обслуживании и ремонте компьютеров, ноутбуков и другой вычислительной техники.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области информационных технологий, компьютерной инженерии или эквивалент.

— Знание принципов работы компьютерной и вычислительной техники.

— Опыт работы в области ремонта и обслуживания вычислительной техники.

— Умение проводить диагностику и устранять неисправности в вычислительной технике.

— Навыки замены компонентов и выполнения ремонтных работ.

Должностные обязанности:

— Диагностика и устранение неисправностей в компьютерах, ноутбуках и другой вычислительной технике.

— Замена компонентов и выполнение ремонтных работ по требованию.

— Установка программного обеспечения и настройка вычислительной техники.

— Обслуживание и техническая поддержка пользователей компьютерной техники.

— Участие в проведении плановых технических работ и профилактического обслуживания оборудования.

Отчетность:

Инженер по ремонту вычислительной техники отчитывается перед руководством о проведенных ремонтных работах, замене компонентов, результате диагностики и устранении неисправностей. Отчеты также могут включать информацию о выполненных работах по обслуживанию и настройке техники.

Права:

Инженер по ремонту вычислительной техники имеет право:

— Диагностировать и устранять неисправности в компьютерной и вычислительной технике.

— Заменять компоненты и проводить ремонтные работы.

— Выполнять настройку и установку программного обеспечения.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по ремонту вычислительной техники несет ответственность за качественное проведение ремонтных работ, эффективное устранение неисправностей, соблюдение сроков выполнения задач и качество обслуживания пользователей компьютерной техники.

