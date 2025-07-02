Должностные обязанности Инженер по стандартизации

Должностная обязанность Инженера по стандартизации

Общие положения:

Инженер по стандартизации играет важную роль в установлении и поддержке стандартов и нормативных требований в компании. Задача инженера по стандартизации состоит в разработке, внедрении и соблюдении стандартов качества, процессов и продукции компании.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области стандартизации, инженерии или эквивалент.
— Знание принципов стандартизации и нормативных требований.
— Опыт работы в области разработки и внедрения стандартов качества и процессов.
— Умение анализировать и оценивать соответствие требованиям стандартов.
— Знание систем менеджмента качества и сертификационных процессов будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение стандартов качества, процессов и продукции компании.
— Анализ и оценка соответствия продукции и процессов требованиям стандартов.
— Подготовка и проведение внутренних аудитов по стандартизации и контроль их выполнения.
— Участие в подготовке и проведении внешних аудитов и сертификационных процессов.
— Сотрудничество с руководством и отделами компании по вопросам стандартизации.

Отчетность:

Инженер по стандартизации отчитывается перед руководством о разработанных и внедренных стандартах, результате анализа и оценке соответствия продукции и процессов требованиям стандартов. Отчеты также могут включать информацию о проведенных аудитах и сертификационных процессах.

Права:

Инженер по стандартизации имеет право:
— Разрабатывать и внедрять стандарты качества, процессов и продукции.
— Проводить анализ и оценку соответствия продукции и процессов требованиям стандартов.
— Участвовать в аудитах и сертификационных процессах.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по стандартизации несет ответственность за разработку и соблюдение стандартов качества, процессов и продукции в компании. Оценка эффективности может быть основана на соответствии продукции и процессов требованиям стандартов, проведении успешных аудитов и сертификаций, а также повышении качества и производительности.

 

